Boden byr på lunsj med et solid potensial

Åpen V4-omgang hvor det kan skrelle til i flere av løpene! Krevende forhold? Vi vet naturligvis hvem som er best med sko, og hvem som er best uten. Du tar vel rygg på våre interessante objekter torsdag?

Leirvåg med supertips på Leangen 19. oktober - kr 924 ble til kr 31 895!

Kurt Leirvåg var virkelig på hugget på sin store favorittbane Leangen mandag, og det ble en solid opptur for flere av dem som tok rygg i V5-spillet. Krokstad Almira innfridde som dagens beste banker, mens steindype K.L.M. L'american (1,0%) ikke var glemt. Leirvågs største V5-bong (innl.pris kr 924) satt som et skudd, og betalte ut STORFINE kr 31 895.



Lerum med solide vurderinger på Jägersro 13. oktober - kr 480 ble til kr 7 807

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Boden står for torsdagens V4-lunsjomgang, og slår værmeldingen til, ja, da vil dette bli krevende for de med fire bein. Det er nemlig meldt full vinter i Boden både onsdag og torsdag, og dermed må man trolig ha brodd i skoene. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende snadder:

V4-1 : 4 Zorro Swing – Det er meldt FULL VINTER i Boden, og dermed kan det bli krevende forhold med broddsko for de aktive på fire bein. Vår ide ELSKER vinterbane, den har gått med sko i hele sin karriere, og når den også er noe bedre enn raden så må den bare prøves nå. Slår til som en godbit i dønn riktige omgivelser?

V4-2 : 5 Brida – Har OK betingelser foran seg på torsdag, og den burde ha en bra sjanse i et løp som dette. Fikk maks sist, men var da ute i ganske tøffe omgivelser, og her er det billigere i mot. Når den gikk med sko på alle fire femte sist så var den brenngod til seier, og den har ingen problemer med en slik balanse. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 3 Kaelan F. Boko – Blir HARDT betrodd her, og det er snakk om en flink 3-åring. Vær dog litt OBS på at den nå er tøffere ute, og hvordan takler en såpass fersk hest de trolig litt spesielle baneforholdene? Grei tipsener, men ingen hest vi går ALL IN på. 11 Boston Flip – Dukker opp etter et lengre avbrekk, og står perfekt inne i dette løpet. Er bare formen sånn noenlunde på plass så er ikke denne helt ueffen. Plukkes med som en tenkbar skrell.

V4-4 : 10 Antonio America – Åpen finale hvor det kan skrelle til i. Vår ide har en meget bra grunnkapasitet, og skal bli spennende å se igjen etter en liten pause. Trives på vinterbane, og har gjort det best når den får gå med sko på alle fire. Overrasker mot helt riktig motstand?