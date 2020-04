Brækken utfordrer storfavoritten i kveldens V64-omgang

Svært fin omgang med en god del bra hester! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare, og vi skal ikke ryke på et talent fra Norge... Du går vel ikke glipp av våre tips?

Først en meget gledelig melding. Førstkommende søndag er det endelig klart for løp på norske travbaner igjen. Jarlsberg travbane er først ut og byr på internasjonal V65 med jackpot søndag kveld. Jarlsberg kommer også til arrangere V65 både mandag kveld og tirsdag kveld, det er det vi vet per fredag morgen.

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Det er endel sterke favoritter i kveldens V64-omgang til Umåker, og vi låser flere av løpene TYNT. De litt større bongene er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Digital Asset – Fikk maks mot ganske tøff motstand sist, og var helt OK da. Det løpet kan dog ha kostet litt da den var nede i kjelleren, og glem ikke at den tidligere hadde store problemer med aksjonen sin. Henger den sammen som den skal så leder den normalt dette lenge, og er en motivert favoritt. Vi tør dog ikke å gå ALL IN på den i kveld.

V64-2 : 5 Pyckolina – Ble sittende fast med krefter igjen nest sist, mens den vant sikkert fra tet sist. Gikk 30,4/2160mv da, og det var kjapt den dagen. Banen var nemlig elendig… Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, den virker gradvis å bli bedre, og mot en overkommelig gjeng kommer det fort en seier til. SPILLES!

V64-3 : 9 Axl Brown – Var veldig bra etter pause sist, og den vant enkelt etter en avslutning i 14-fart. Har veldig mye inne, og går en spennende sesong i møte. Møter helt riktig motstand i kveld, og den må ha en flott sjanse om det bare klaffer litt på veien. SPILLES!

V64-4 : 3 Hail Mary – Er en av favorittene til å vinne Derby senere i år, og har en solid sjanse i et løp som dette. Har vunnet veldig enkelt to ganger på rappen, men husk også på at den da ikke har møtt «noe». Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og vi velger faktisk ikke å gå ALL IN på den. Vi plukker med både 5 Aramis Bar samt 6 Golden Dream M.E. Skulle sistnevnte få ryggløpet sitt i dette lille feltet så er den sylvass på speed, og som lite spilt er den spennende. OBS!

V64-5 : 14 Pyrmo – Satt i tet i comebacket sist, og møtte da på TØFF motstand. Distansen var nok heller ikke noe pluss, og vi syntes trossalt at den holdt ganske fint. Trengte også et løp i kroppen i fjor etter pause, men så kom superformen. Er ordentlig bra på sitt beste, den møter riktig motstand, og skal opplagt passes om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V64-6 : 1 Nolimitjimmit – Gikk pigg i mål sist, og var ikke tom på 12,6/1640ma. Skulle den forsvare sitt innerspor så er dette hesten å slå. Vi skal dog ikke ryke på 11 Tayson Bi som vi holder høyt på kapasitet. Rullet over i galopp på oppløpet sist, og hadde trolig blitt toer uten det uhellet. Hadde uansett godt av det løpet i kroppen etter pause, i kveld rykker man skoene bak, og Björn Goop sitter seg dessuten opp. Kan komme på lette bein med tempo, og må tas på alvor i omgivelser som dette!