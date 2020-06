Brækkens elitetraver gjør kort prosess

Juliano Rags gjør sin første start på Leangen siden oktober 2014 i kveld og blir vår V65-banker.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur og ukens soleklare høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Jarlsberg og etterfølges av V4-lunsj i Årjäng. Mandag kveld er Leangen i gang igjen etter sin storløpshelg forrige helg og byr på en flott V65-omgang. I Sverige er Mantorp vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen og kveldens V65-omgang. Her er det spillestopp kl 18.55, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.02. En 11 år gammel elitehest blir min V65-banker i kveld.

Tilbake på Leangen etter seks år

Noralf P. Brækken har produsert flere elitehester i sin trenerkarriere, blant annet Juliano Rags. Denne gjorde sin siste start i Brækken-regi på Leangen 27. oktober 2014. Gjorde deretter comeback i Frankrike i 2016 og var en periode i trening hos Gøran Antonsen i 2017. Kom så tilbake i Brækkens regi og gjorde comeback i Rättvik 1. mai med en oppløftende tredjeplass. Stod deretter helt iskald til i spor tolv på Hagmyren i sin siste start. I kveld gjør 11-åringen comeback på Leangen i V65-5/DD-1. Står veldig billig inne i dette løpet og selv fra spor åtte, er det normalt en vinner. Jeg tror på seier og lanserer 8 Juliano Rags som min V65-banker og bankerspilles også hesten i DD-spillet.



Blekkan får kamp om seieren

Tradisjonen tro på Leangen blir Jomar Blekkan hardt betrodd med sine oppsitt. Så også i kveld der 9 Arkan får et tungt favorittstempel i V65-1. Det løpet går over 2600 meter og den distansen er ny for Arkan. Mitt klare objekt starter 20 meter foran og heter 2 Il Jerven. Denne har klar fordel av distansen og er i form og blir mitt førstevalg. Sammen med 7 Aasvind som dukker opp i regi Harald Kvåle, synes jeg denne trioen skiller seg klart ut i V65-1.

Klar bankerkandidat i V65-2

Det er ingen tvil om at 4 Greed er den beste hesten i V65-2. Var strålende toer bak Moni Rajah for en drøy måned siden og avsluttet knallsterkt da. Men femåringen sliter med å starte regelmessig og det er ikke hver dag han presterer like godt. Uansett skal hesten stå klart først på ranken i V65-2 og de som ikke velger å bruke Juliano Rags, har et bra alternativ i 4 Greed i V65-2.

Fremstad eller Dalen?

Spennende sprintløp venter i V65-3 der veldiy mye av spillet kommer til å havne på 7 Røyns Kasper (Ragnar Fremstad) og 3 Vill Jerven (Dag-Sveinung Dalen). Jeg rangerer dem noenlunde likt og tar med begge på samtlige V65-forslag. Så tar meg med fartsfylte 4 Hr. Ford på de to største V65-forslagene. Legger denne godviljen til, er det ikke helt umulig at han kan vinne.

Vidåpent i V65-4/V5-1

Det er ikke lett å skille hestene i V65-4/V5-1 der jeg betaler for åtte hester på tre av fire V65-forslag. 4 B.B. Messi står fint til på strek og var knepent slått av gode Vestpol Lodin sist. Det var dog på sprint, som normalt er hestens beste distanse. 2100 meter er litt mer sjanseartet, men han står fint inne i dette løpet og får et knepent vinnertips.

God sist - vinne igjen?

Klar fordel strekhestene 1 Kiss Me og 2 Juliana Rags er det i V65-6/DD-2/V5-3. Kiss Me tok en svært enkel seier for HC Holm under NM for travkusker forrige lørdag og ledet da hele veien. Normalt forsvarere hoppa sitt innerspor i kveld og da skal være god vinnerjanse. Dog er 2 Juliana Rags ingen kastekjepp og en klar utfordrer til favoritten. De to hestene skiller seg ut i V65-6.