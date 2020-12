Brækken har V65-bankeren i mandagens internasjonale V65-omgang på Leangen

10 løp står på menyen på Leangen mandag ettermiddag og det er både internasjonal V65, V4 og V5 på menyen.

En meget innholdsrik mandag står foran oss, der V75 Julebonanza ruller videre. I kveld er det Romme travbane som er vertskap og V75-1 starter ikke før kl 19.30 i kveld. Før den tid skal vi gjennom en V4-lunsj i Halmstad, mens det er internasjonal V65, V4 og V5 på Leangen i dag og merk at V65-1 starter allerede kl 16.00.

Og det er nettopp Leangen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Hele 10 løp står på menyen i ettermiddag og først ut er det V4 som har spillestopp allerede kl 15.15. V4-3 er således identisk med V65-1 og starter altså kl 16.00. V5-spillet innledes som vanlig i V65-4 og her er det spillestopp kl 17.05. Det er en flott meny som venter på Leangen denne mandagen og jeg lanserer samme V65-banker i dag som jeg gjorde på Leangen for 14 dager siden.

Hele veien for Brækkens formsterke hoppe

Det handler om 1 Panana Rags i V65-6/DD-1. Hoppa avsluttet storveis til andre bak min klare tipsener R.M.G. Lady In Red under V75-løpene på Leangen for en snau måned siden. Stod med to strake seire før det løpet og bekreftet atter toppform. Mandag for 14 dager siden tok Panama Rags som ventet enkelt teten fra femtespor og vant meget enkelt. I dag er det førstespor bak bilen og jeg tror på solid tetsjanse. Uten tull og tøys på veien, skal det være en meget bra vinnersjanse. 1 Panama Rags og Noralf P. Brækken blir min V65-banker på Leangen denne mandagen og bankerspilles også i DD-spillet.



Herlig innledning

Kun sju hester stiller til start i V65-1/V4-3, men der bra klasse på løpet. Det kommer til å bli jevnspilt mellom 5 Bestbyarsenal, 6 Fernando og 7 The Last Ticket. Sistnevnte er den beste hesten, men Bjørn Nyhus niåring har variert en god del i prestasjonene denne høsten. Jeg spiller alle tre på samtlige V65-forslag og tar også med meg lite spilte 4 Fux Pride på det største V65-forslaget og på de to største V4-forslagene i V4-3.



Motivert favoritt i V65-2

Jeg valgte å gardere bredt i Fit for Fortissimos løp i V65-2 på Leangen for 14 dager siden, men det viste seg fånyttes. Lisa Ranita Johansens fireårshoppe smadret feltet og var nærmere 50 meter foran toeren i mål. Da var det sprint, i kveld er det 2100 meter. Hun skal stå som favoritt, men har vist seg mer sårbar på denne distansen og spesielt nestfavoritten 8 R.M.G. Dancing Queen er et klart motbud i dag.

Monteløp med en klar favoritt

Kanskje er det så enkelt at favoritten 10 El Muro B.R. bare vinner V65-3 til tross for at hesten står på 60 meter tillegg. Tøffingen til Trine Hansen gjør bortimot aldri et dårlig løp og med meget dyktige Amanda Robertsen på ryggen, er det snakk om en bankerkandidat. Jeg dobler likevel opp bongene med 2 Mr Micman og Trude Kleveland. Hesten var god toer sist mandag på Leangen og debuterer i monte i dag. Trude Kleveland har forbedret en rekke hester opp gjennom årene og Mr Micman kan være et nytt forvandlingsobjekt i hennes regi. To hester på samtlige V65-forslag i V65-3.

Skrellpotensial i V65-4/V5-1

Det er helt greit at 3 Krokstad Almira blir favoritt i dette løpet, men jeg er ikke overbevist om at sprint er denne talentfulle fireårshoppas yndlingsdistanse og nøyer meg med å sette henne først på rangeringen. Det vrimler av fartsfylte utfordrere og jeg markerer bredt i både V65-spillet og i V5-spillet.



Forkerud har ambisjoner

Tom Forkerud tar turen fra Magnor til Leangen i dag med flere stallhester. Den beste sjansen tror jeg helt klart han har med 5 Bright Memphis i V65-5/V5-2. Vallaken har vist solide takter på slutten og motstandsmessig er det ned en klasse i dette løpet. Jomar Blekkan får sjansen i sulkyen og Bright Memphis et mitt soleklare objekt i V65-5/V5-2.