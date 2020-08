Brennkvikk V65-banker på Klosterskogen

Bankeren er lynrask! Debuterer for knallgod trener - slår til som en lekkerbisken direkte? Våre oppdaterte V65-vurderinger til Klosterskogen er klare! Du tar vel rygg?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Klosterskogen innleder sin dobbeltkjøring i kveld, og gjør det med en spennende V65-omgang. Vi skal prøve å felle dagens største favoritt, og går heller for 6 Outcome (V65-5) som vår banker i denne omgangen. Spinner normalt til tet, avslørte toppform sist, og må ha en stor sjanse å lede hele veien. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 11 HM Lovely Comers – Er normalt i en egen klasse i innledningsløpet om den leverer som på slutten. Fullførte fint i tøffe omgivelser sist, og gjorde det samme nest sist. Går ned mange klasser nå, og taper normalt ikke dette om alt går riktig for seg. Er en veldig motivert favoritt.

V65-2 : 7 Nelson Andrea – Vinner trolig igjen, og den jakter altså stolpe i programmet. Vi likte dog ikke at Killingmo kjørte såpass hardt som han gjorde med den sist, og det løpet kostet nok. Lengre distanse er neppe et pluss, og skulle den bare være litt under pari så kan den være sårbar. Skal stå først, men i kveld skal vi prøve å spekulere litt.

V65-3 : 5 Karjakin – Har egentlig gjort fire ganske fine løp hittil, og den har gjort det bra mot vel så gode hester som dette. Løser det seg bare på startsiden så må den ha en bra sjanse i omgivelser som dette. SPILLES!

V65-4 : 12 Lystad Odin H. – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide debuterer for Erik Killingmo, og da er vi alltid på vakt. Den dyktige travtreneren pleier å forbedre de hestene han har kontakt med, og det har nok han også greid med denne. Leverte et positivt prøveløp, og det er første gang ut slike skal spilles. Neste gang kan det nemlig være for «sent»…

V65-5 : 6 Outcome – Er kveldens beste banker, og her går vi ALL IN! Var smellfin i Arvika sist, og bare forsvant unna fra tet. Følger bilen fra start, fyker til tet, og har en stor sjanse om den leverer på sitt beste. Lar seg rett og slett ikke stoppe? Vi tror ikke det!

V65-6 : 9 Super Strong – Er en banker på de litt mindre bongene. Har fått to løp i kroppen etter den kom inn igjen på stallen til Søvik, og har gjort to OK løp. I kveld er det med få unntak billig i mot, den står i et bra smygspor, og med tempo er den HET. SPILLES!