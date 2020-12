Bro Park innleder 2021 med galopplunsj

Det er Bro Park og galoppen som innleder 2021 på første nyttårsdag. Det er både V4 og V5 på menyen.

Godt nyttår til dere alle. 2021 innledes med galopplunsj fra Bro Park og det er både V4 og V5 på menyen. Litt senere på 1. nyttårsdag er det duket for V64 fra Ørebro, mens Jarlsberg travbane får gleden av å innlede det norske travåret. Fredag kveld er det både internasjonal V65 og V5 på Jarlsberg.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og Bro Park. Bro Park skal faktisk ha tre søndager med V64-omganger i januar, fra og med søndag 10. januar. Men allerede første nyttårsdag "tjuvstarter" Sveriges nasjonalarena for galopp med V4 og V5-lunsj. V4 er først ute med spillestopp kl 12.20. V5-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.12.

Årets første spill

Klokken 12.20 på første nyttårsdag starter Bro Park opp sesongen 2021 med et V4-spill. Det er en spennende omgang, hvor V4 ser middels vanskelig ut. Derimot er V5-spillet kanskje mer vrient enn noen omgang i 2020. Her er det formløse hester, hester som debuterer eller har ett løp i kroppen og lite å holde seg til. Dessuten er det noen formhester som har imponert. Men nå er det langt hardere motstand, og det kan bli tøft å holde på de gode resultatene.

3 Point Boy i V4-1, 7 Trouble Guy i V4-3/V5-1, 10 Isidor Almqvist i V5-3 og 9 Swinging of Venice i V5-4 hører inn under nevnte kategori. Vi blir overrasket hvis det ikke blir fine penger i V5, i V4 er det litt mer vrient å tippe hvor utbetalingen vil havne.

Vi går litt ned i V4-2, 2 Animalinhereyes har ok prestasjoner fra Frankrike og blir en knepen favoritt og bankerspilles på det aller minste V4-forslaget. 1 Bingo Mar og 6 Honey's Delight er verst i mot, og de tre hestene blir våre utvalgte i V4-2.

V5-banker i V5-5

V5-spillet er slett ikke lettløst, men vi tror ganske mye 7 Areyoutheway og Emma Nordin i V5-5 og bankerspiller denne på tre av fire V5-forslag. Vi tar med 2 Mums Mums på det aller største V5-forslaget.

