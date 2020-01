Bro Park med tidlig sesongstart for galoppen

Tre søndager på rad byr Bro Park på V64-galopp.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en innholdsrik søndag vi har foran oss. Allerede 5. januar er Bro Park i gang med galoppsesonge og tre neste søndagene vil det være V64/V4 på Bro Park tidlig søndag ettermiddag. Søndagens byr ellers på V75 fra Romme, mens Forus avrunder dagen med internasjonal V65-omgang til kvelden.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om galoppen og V64-løpene på Bro Park. Våre galoppeksperter Birger Christensen og Morten Olsen har følgende betraktninger til omgangen.

Sesongstart med galopp

Søndag åpner sesongen for galoppfolket på Bro Park. En åpen V64 blir vi møtt med. Før jul var banen mer krevende enn det kunne se ut som, og hester som åpnet for hardt, fikk betale dyrt. Spørsmålet er om det er samme betingelser nå.

Dobbeltbanker i V64-1

Vi tar en sjanse og satser på en duo direkte i V64-1. 4 Mors imponerte sist med seier (dødt løp) etter en tøff reise. I samme løp gikk også 5 Mr Guetta bra til tredje, og han er i fin utvikling. Motstanden er svak, men det er selvsagt mulig at en av konkurrentene er forbedret.

Elliot har V64-bankeren

På de flate bongene falt vi ned på 1 Carry on Deryck i V64-4 som vår banker. Møter enklere normalt motstand enn han pleier. og Elliot Øhgren er feltets beste rytter. Men noen soleklar banker er det ikke. Øhgren ble faktisk hekkechampion på Øvrevoll i 2019, men det skal tillegges at det kun ble avviklet tre hekkeløp. Og på Bro Park er det selvsagt ikke snakk om hekkeløp. 1 Carry On Deryck bankerspilles også på det minste V4-forslaget, men her tar vi med 4 Jungle Dream på tre av fire forslag.



Favorittduo i fare i V64-3

Mange vil nok også gå tynt i med V64-3 med duoen 1 Hills and Dales og 6 Snake Lady. Det er feltets to beste hester, men innsatsen i fjor høst var ikke all verden. Dessuten er ikke sandløp på Bro noen livrett, så vi håper på en smell. Vi tar med alle åtte hestene i V64-3 på de to største forslagene.