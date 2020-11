Buer fikser V65-kronene på Forus

Bankeren lar seg ikke fange fra tet? To formbomber som bare må prøves som frekke objekter! Mulig sjokk debuterer for ny trener! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Forus byr på en fyldig meny denne kvelden, og det skal altså kjøres hele 10 løp. Her blir det både V4/V65/V5, og vi skal inn i alle spill. Når det gjelder V65-omgangen så landet vi på et bankerspill på 1 Rainman O. (V65-2). Burde få tet, og da taper den neppe om den leverer som den skal. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 2 Flytin – Fikk aldri skikkelig fritt frem i kulissene sist, og det er ingen fare med formen. Er 20m billigere ute kontra for eksempel 7 Verdals Svarten nå, og har rett og slett veldig fine betingelser foran seg. Vår ide. Se også litt opp for 8 Verdals Torden som snart vil slå til, og fra dette sporet kommer den nok fykende direkte (her volter de 3 + 2). Har den en av sine bedre dager, og får ryggløpet sitt så er den svært giftig.

V65-2 : 1 Rainman O. – Er en talentfull 3-åring som ikke vet hvordan det er å tape, og den vant også enkelt i Bergen sist. Kan MINST 16,0 fra tet på en kjapp bane, og da skal det en veldig god hest til for å plukke den ned. Vi er klart inne på at denne vinnerhesten tar sin fjerde strake seier, og må bare tro MYE på traveren til Buer.

V65-3 : 2 Givememorecredit – Et svakt løp venter, og vi føler det er et ganske klart skille på hestene. Vår ide har gjort to løp etter et lengre avbrekk, og ligger veldig i skorpen. Den spurtet fint nest sist, og på klokken hadde vi 13,6 s 300m med krefter igjen. Sist kom den via sporene på siste bortre, viste 14,5 s 300m, og fullførte veldig fint. Er trolig ytterligere forbedret i kveld, og fra et nydelig spor er vi på vakt!

V65-4 : 9 Exotic – Avslørte ved et par anledninger ganske OK kapasitet når den stod i Bergen, og det er en hoppe som har litt inne. Kommer i kveld ut i ny regi, og det synes vi er svært spennende. Rapportene er ganske fine, og kusken knallgod. Exotic kan helt klart skrelle litt i et billig løp som dette, og den MÅ passes!

V65-5 : 9 Coktail Mack – Satt bom fast mot bedre hester enn dette sist, og hadde enkelt tatt seg forbi 10 Ivo Baldwin om den hadde fått lukene sine. Røpet storform, og den fikk to pluss i kanten av oss. Står ypperlig til for å smyge med, den møter på helt riktig motstand, og nå kommer vel seieren?

V65-6 : 1 Double Trouble EP – Blir kolossalt hardt betrodd i finalen, og den har også vært knallgod over en lengre periode nå. Vant dog uten at vi var helt fornøyde med den sist, og nå møter den klart bedre hester. Vi nøyer oss derfor med å sette den først, og avstår fra et bankerspill.