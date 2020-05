Carlos Lopez dominerer på Øvrevoll

Toppjockeyen Carlos Lopez har feite vinnersjanser i kveldens V5/V4-omgang på Øvrevoll.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss en strålende trav-og galopphelg. Også kommende lørdag byr Rikstoto på Super Saturday. Internasjonal V75 på Åby med gedigne 42 millioner ekstra i sjuerpotten og svimlende 145 millioner i premiepotten. Lørdag kveld er det så klart for V75 på Sørlandets travpark. Søndag er blant annet stor jackpotomgang i V64 når Gøteborg galoppbane åpner for sesongen med 478 478 SEK ekstra i sekserpotten.

Men før vi kommer vi dit, skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Halmstad, før Bergen travpark byr på en herlig internasjonal V65-omgang med spillestopp kl 16.20. Torsdag kveld er det V5 og V4 på Øvrevoll, mens Skellefteå er vertskap for den svenske V64-omgangen med spillestopp kl 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Øvrevoll. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park for 14 dager siden og fulgte opp med solide gevinster i V5-spillet på Bro Park forrige onsdag.

Fem andelslag ga 13 603 kr i V5-lunsjen på Bro Park onsdag 29. april

Det ble solid utbetaling i både V4 og V5 på Bro Park denne onsdagen. Vi kom ikke i land i V4, men i V5-spillet ble det fullklaff for fem andelslag på Eksperten som hver seg betalte ut kr 13 603. Disse fordelte seg slik:

2 andelslag med fem andeler a kr 300

2 andelslag med fire andeler a kr 500

1 systemspill med fire andeler a kr 750

Det mellomstore V4-forslaget på (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten

Flotte tips også søndag 26. april på Jägersro

Også i søndagens V64/V4-omgang på Jägersro galoppbane, bød våre eksperter på solide tips. V64-forslaget med innl.pris på kr 1 440 satt som det skulle og betalte tilbake 7 097 kr. Totalt ble det klaff for ti andelslag på Eksperten.

I V4-spillet ble det full klaff for samtlige andelslag på Eksperten. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 1 790 kr.

Alt satt i V5 på Klampenborg lørdag 2. mai

Det ble full klaff i V5-spillet når Klampenborg hadde sin sesongpremiere lørdag. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 1 833 kr. Forslaget hadde i tillegg markert for samtlige åtte hester i V5-5, men der ble det favorittseier.

Når det gjelder torsdagens løp på Øvrevoll, så er det som vanlig både V5 og V4. V5 starter først med spillestopp kl 18.30. V4-spillet innledes i V5-3 og har spillestopp kl 19.20.

Små felter også denne gang

Torsdagens løp på Øvrevoll inneholder dessverre små felter. Det var det også forrige torsdag, likevel landet V5-utbetalingen på meget akseptable 11 752 kr. Vi går uansett tynt i de to første V5-løpene i kveld.

Sterke favoritter fra Petersen

Både i V5-1 og V5-2 virker de mest betrodde sterke. I V5-1 har Niels Petersen 3 Ugotthelook til start, en dyr debutant som imponerer i trening. Her blir nok 5 Sir Leo verst i mot. Går han som på sitt beste i fjor, kan han bli tøff å knekke. Vi står på disse to på tre av fire V5-forslag.

I V5-2 blir kanskje 5 Meandyoutwo fra samme stall den største favoritten i spillet. Trengte tid i fjor, men nå ser det ut til å ha løsnet. Vi bankerspiller 5 Meandyoutwo på de to minste V5-forslagene. Slo 4 Twisted lett sist, og vi tror det kan stå mellom de samme to på ny. Nevnte Twisted tas derfor med på de to største V5-forslagene.

Klar favoritt i V4-4

De tre løpene som er felles i V5 og V4 er mer åpne, men der tror vi mange tar seg råd til å gardere. I V4-4 tror 3 Asaks Ambition vinner om hun går like godt som sist torsdag. Da fikk hun trykk hele veien og holdt helt til mål. Noenlunde samme løp denne gang og bankerspilles på tre av fire V4-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.