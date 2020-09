Chaves rir lunsjbankeren på Bro Park

54 hester stiller til start i onsdagens knallfine V4-lunsj på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig onsdag står foran oss. Som vanlig på onsdager så er det galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galopplunsjen og det er som som vanlig både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

Fyldige felter kan gi god utbetaling

Det har vært en periode med ganske små felter i lunsjgaloppen, men denne uken er det 54 starthester i V4-spillet, så vi tror på en god utbetaling.

I V4-1 kommer 12 Empathetic ut med Elione Chaves på ryggen. Den Madeleine Smith-trente vallaken gjorde sin første start i livet for en måneds tid siden. Det endte med en god andreplass bak Toshaway som på sin side har vunnet flere løp etter det. 12 Empathetic møter ikke allverdens motstand nå, og vi tror på seier i livets andre start og bankerspiller på tre av fire V4-forslag.

Det har vært en mager sesong for Roy Arne Kvisla i år, men i V4-3/DD-1 kommer han ut med 5 Givusasmile. Den tre år gamle vallaken har gjort flere sterke innsatser, og vi tror han vinner V4-3/ DD-1. Vi lar 5 Givusasmile stå alene på våre DD-forslag.

Petersen-dominans i V5

I V5-spillet kan det fort bli mye Niels Petersen i de to siste løpene. Både 8 Global Gathering i V5-4 og ikke minst 5 Noble Justice i V5-5 har gode sjanser til å vinne hvert sitt toårsløp. Begge to skal ut å teste banen for en eventuell start i et større toårsløp senere i sesongen. 5 Noble Justice bankerspilles på tre av fire V5-forslag i V5-5.



Vidåpent i V4-finalen

Ellers syns vi V4-4/ V5-2 er veldig åpent og her tar vi alle tolv startende på samtlige V4 og V5-forslag.