Dag-Sveinung Dalen kusker V65-bankeren på Leangen

Leangen byr på en flott internasjonal V65-omgang onsdag ettermiddag.

En fantastisk travuke står foran oss når Bjerke til helgen byr på Oslo Grand Prix og storstilt V75-omgang søndag. Lørdag er det V75-finaler med GULLJACKPOT på Bjerke, mens det lørdag kveld er internasjonal V75 i Boden med 72 millioner i premiepotten.

Forrige onsdag var det endelig klart for V75 Bonus igjen på Bjerke etter nesten tre måneders fravær. Onsdag er påny en flott V75 Bonus på Bjerke. I tillegg er det som vanlig galopplunsj fra Sverige, denne onsdagen er det Gøteborg som gjelder og her er det både V4 og V5. Onsdag ettermiddag er det i tillegg en herlig internasjonal V65-omgang på Leangen, her er det spillestopp kl 16.20.

Og det er nettopp Leangen det skal handle om heretter i denne artikkelen. Det er internasjonal V65 med spillestopp kl 16.20, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Dag-Sveinung Dalen valgte bort V75-løpene på Bjerke forrige onsdag, og han gjør det samme denne onsdagen. Det er kanskje ikke så rart, Dalen har vunnet hele 25 løp på 97 starter i på Leangen i år og også denne onsdagen, har Dalen flere flotte vinnersjanser, deriblant vår V65-banker.

Kun galopp imot for V65-bankeren

Det handler om hyperkapable 11 Pave Faks i V65-5/V4-3/DD-1. John Mogsets tøffe Järvsöfaks-sønn har vunnet 18 løp i en innholdsrik karriere og tjent 1 588 851 kr. At hesten i tillegg har galoppert bort en del kroner er det heller ingen tvil. Pave Faks skikket seg vel i seiersløpet på Leangen tredje sist og han var meget god treer i et V75-løp på Bjerke for halvannen uke siden. Feilfritt er det neppe snakk om saken, da motstanden er klart overkommelig. 11 Pave Faks blir min V65-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



Storfavoritten kan ryke

I V65-1 jakter formhesten 6 Bleke Silver sin fjerde strake seier. Sjoner-hesten har vært meget bra og vunnet lett hver gang. Skal ha gode vinnersjanser også onsdag, men støter på blant andre formsterke 7 Jan Livar denne gang og den er ingen kastekjepp. Fra strek varsler jeg for n'te gang for grunnkapable 3 Grytting Knerten som fortsatt er med enn god nok i feilfri utgave.

Flott klasse på V65-2

Det er mange fine hester på farten i V65-2 og fem hester skiller seg litt ut. 5 Yesyesyes var utrolig tapper fra utvendig posisjon sist og knekte nesten ledende 7 Magic Of Joy da. Stod i bakspor da, onsdag er det femtespor bak bilen. Veronika Bugges formsterke vallak blir min favoritt i et flott spilleløp.

Triller terningene rett?

Et uoversiktlig kaldblodsløp venter i V65-3/V4-1 der hestene på 40 meter tillegg skiller seg ut med best vinnersjanse. 8 Jatsy var god tredje nest sist i et løp som ble vunnet av gode Bleke Silver. Ble forstyrret til galopp i sisterunden sist. Jatsy har bra kapasitet, er klart bedre enn raden og et spennende outsiderbud i V65-3/V4-1 onsdag.

Strålende sist - vinner nå?

Tre hester hever seg over mengden i V65-4/V4-2 og min klare favoritt heter 6 Acers Fantasy. Hoppa gjorde sin første start på nesten fire måneder sist og avsluttet da meget bra til andre bak storfavoritten Ira B.R. Med det løpet i kroppen er Acers Fantasy helt sikkert forbedret til onsdagens løp. Det må være en bra vinnersjanse og på det minste V65-forslaget bankerspiller jeg 6 Acers Fantasy.

Endelig på rett vei - tar sin første årsseier nå?

Det er bra klasse på V65-finalen og min klare favoritt heter 6 C. Brillianto. Torkil Steinhaugs Love You-sønn radet opp med seire en periode i 2017/2018, og tok også to strake seire i fjor sommer. Etterpå det har det strulet mye. Men har vist klar fremgang i det siste og var kanongod toer bak storfavoritten The Last Ticket forrige onsdag, til tross for dødens på denne hele veien. Feilfritt må det være solid vinnersjanse for 6 C. Brillianto i V65-6/V4-4 på Leangen onsdag.