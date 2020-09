Dalen har V65-bankeren på Leangen

Dag-Sveinung sitter opp bak flere favoritter i kveldens V65-omgang på Leangen, deriblant vår V65-banker.

En ny flott travuke står foran oss. Ukens soleklare høydepunkt er Unionstrav med internasjonal V75 på Färjestad lørdag med en rekke norske hester til start. Det er jackpot og 6 197 614 SEK ekstra i sjuerpotten. Uken byr ellers på V75 Bonus på Bjerke onsdag og storstilt V75-omgang på Bro Park søndag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Mandag kveld byr så Leangen på V65, mens Umeå er vertskap for de svenske V64-løpene i kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen og det skal handle om Dag-Sveinung Dalen. Han leder kuskestatistikken på Leangen helt overlegent og har allerede vunnet 53 løp denne sesongen. Jomar Blekkan på andreplass står med 24 seier. Til tross for at det ble kjørt ti løp forrige mandag, ble Dalen seiersløs da. Det blir han neppe i kveld, han har fire solide vinnersjanser i V65-spillet, deriblant min banker.

Sterk 3-åring fra Berglund

Jeg tror hans beste vinnersjanse er med Oscar Berglund-trente 9 Lugo i V65-3. Lugo står riktignok på 40 meters tillegg i et treårsløp, men det er kun ni hester med og strekhestene har ikke veldig sterke meritter. Lugo har gått 15.0 full vei i år og uten galopp, tror jeg dette er en vinner. 9 Lugo i V65-3 blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Mer fra Berglund/Dalen i V65-6/DD-2

Dag-Sveiung Dalen var meldt på både 3 Sheriff Bi og 4 The Last Ticket i V65-6/DD-2, han valgte 3 Sheriff Bi. Også denne trenes av dyktige Oscar Berglund i Østersund og hesten var knallgod i seiersløpet sist på Leangen. Måtte da gå utvendig hele veien, men kom likevel alene til mål på sterke 12.8/1640 meter. Jeg bruker 3 Sheriff Bi som min DD-banker på Leangen i kveld.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dalen blir også stor favoritt i V65-1

Den godeste Dalen blir også blytung favoritt med treårige 3 Olaf Frost i V65-1. Hesten innfridde sitt store favorittstempel på Leangen for en måned siden, men møtte da skrotlag. Ble strøket fra Kriteriekvalifiseringen for noen uker siden, og møter i tillegg vesentlig skjerpet motstand i kveld. Jeg syner storfavoritten og tar med tre hester på gardering i V65-1.

Blir lite spilt - men har kapasitet

Meget laber klasse er det på V65-2 der enkle 7 Janca B.R. og Dag-Sveinung Dalen blir ganske klar favoritt. Treårshoppa har levert helt greit, men heller ikke mer. Jeg prøver meg på 3 Turbo Design som min favoritt. Det er mye galopper på denne vallaken, men kapasitet finnes i rikt monn. Får Atle Eggan denne feilfritt rundt, er han trolig mer enn god nok i disse omgivelsene.

Gaveløp for favoritten

V65-4/V5-1 er et løp for damekusker med svært varierende kvalitet på hestene. Det er ingen tvil om at 8 Ira B.R. er den beste hesten og en motivert favoritt. Selv fra åttendespor må det være en flott vinnersjanse. Men Ira B.R. var svak sist (riktignok i Hoppederbykvalifisering) og jeg nøyer meg med å gi henne tipset i V65-4/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Herlig spilleløp i V65-5/V5-2

Velvoksne 3140 meter er distansen i dette løpet og det startet hester fra fire ulike distanser. 8 Zarahs Valentino var meget sterk tredje over 2640 meter for 14 dager siden, og gikk da store deler av løpet i dødens. Blir min knepne favoritt i et løp der jeg streker for åtte hester på det største V65-forslaget.