Dalen har V75-bankeren på Bjerke

Landschampion Dag-Sveiung Dalen vinnet løp hele tiden. I kveld styrer han tømmene på vår V75-banker på Bjerke.

Bjerke travbane slår på stortrommen denne uken. Som vanlig er det V75-omgang på landets hovedbane tirsdag kveld. Men også lørdag er det V75 og med tradisjonsrike Lars Laumbs løp og Johan Widdings minneløp som de to største sportslige godbitene. Omgangen krydres i tillegg med GULLJACKPOT.

Gulljackpot er det ikke i kveldens V75-omgang på Bjerke, men det er velvoksne 3 mill kr til en eventuell alenevinner. Spillestopp er som vanlig kl 19.00. Det er flere bankeralternativer i kveld, men jeg nøyer meg med en banker. Den bankeren kommer ut i V75-3.

Kanonobjekt forrige onsdag - blir stor favoritt i kveld

Det handler om 7 Hassel Linda og Dag-Sveinung Dalen. Fireårshoppa kom ut første gang i regi Katrine Hasselgård i V75-3 på Bjerke sist onsdag. Jeg lanserte hoppa som tipsener i mine tips den dagen og hun var ett sjettevalg når jeg la ut tipsene. Endte opp med tredjevalg og overlegen vinner. Så rett og slett dunderfin ut, og det var første løpet etter lang pause. V75-3 er voltestart og fra sjuendespor i volta, blir det garantert en flott start i kveld. 1 Kompis er en bra hest, men jeg tror Dalen sitter på den klart beste hesten. 7 Hassel Linda i V75-3 blir min V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-3: A: 7 B: 1-2 C: 4-8-3-10-6-9-12

Motivert storfavoritt i V75-1

I V75-1 kommer 8 Bjørnemyr Tore til å bli stor favoritt etter sitt imponerende seiersløp i V75-4 forrige tirsdag. Seksåringen som trenes av dyktige Andreas Opheim gjorde kun tre starter i fjor og vant sitt siste løp da. Har kun gjort 20 starter i karrieren, men vunnet seks av disse. Ikke gått så veldig mange sprintløp, men var helt nede på 25.9 sist han gikk sprint. Selv fra åttendespor bak bilen i kveld, er det snakk om en meget motivert favoritt.

7 Lille Helge er nestfavoritt i løpet og det opplagte motbudet. Vallaken som trenes av Kjetil Helgestad debuterer faktisk på sprint i kveld, men det skal nok gå helt fint. Tre seire på de fire siste løpene er det blitt og det er bra vinnerskalle i denne vallaken. Jeg spiller dobbeltbanker i V75-1. Vel vitende om at både 3 Almoda og 2 Nelson Andrea begge er gode sprintere, men de har ikke den tøffheten som favorittduoen.

Rangering V75-1: A: 8 B: 7 C: 3-2-5-6-4-1

V75-2 - Varmblodshester. Ungdomsløp. 2100 meter autostart.

Urutinerte kusker og variabel klasse på hestene venter i V75-2, jeg spiller fem hester på de fleste V75-forslagene.

18 år gamle Patrick Larsen har kun kjørt seks løp hittil, men vunnet ett løp. Det var med Kim Pedersen-trente Dancing Queen i ett breddlopp i Årjäng 6. september i fjor. I dette løpet får Patrick sjansen bak 5 Jan Alki. Den nederlandske femårsvallaken har gjort to starter i regi Morten A. Pedersen. Norgesdebuterte med en 2. plass på Bjerke for en måned siden og avsluttet solid da. Var deretter ute i et løp på Ørebro, men kom helt feil på det der og ble sittende fast over mål. Jeg synes 5 Jan Alki skal stå først i V75-2.

4 Starlight Morning er ikke den som rader opp seire og hoppa som trenes av Connie Engebråthen med kun en seier på 45 starter. Men har vist flott form over lang tid og dyktige Helene Kolle er spennende kusk i kveld. 10 Gaius B.R. møtte gode hester i V75 sist på Sørlandets travpark og stod på godt til fjerde. Billigere motstand i kveld og skal tidlig med. 1 A Safe Glory sjokkvant et V65-løp fra lederryggen sist på Momarken og står igjen ypperlig til spormessig. Garderingsobjekt. 8 Alice Road er blant de bedre i dette løpet, men åttendespor er sjanseartet.

Helt ute på kanten betaler jeg også for 7 Superb Story. Hoppa til Lars O. Romtveit vant tre løp på fire starter i fjor høst. Men har ikke levert like bra etterpå. Viste fremgang igjen sist og møter ikke veldig tøff motstand i kveld. Får plass på det største V75-forslaget.

Rangering V75-2: A: 5 B: 4-10-1-8-7 C: 9-2-3-6

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Kanskje rekker det med to hester i dette hoppeløpet, men jeg endte opp med fire og fem hester på de større V75-forslagene.

11 Uberg Lisa blir min klare favoritt. Hoppa som trenes av Kjell Løvdal vant både tredje sist og nest sist, men havnet i dødens i V75-løpet på Sørlandets travpark sist og måtte nøye seg med fjerde da. Vesentlig billigere motstand i kveld og selv fra 20 meter tillegg får hun et klart tips. 5 Nelson Andrea ledet det V75-løpet på Sørlandets travpark, men var på defensiven når galoppen kom 150 meter fra mål. Er den klare tetkandidaten også i kveld og kan lede hele veien.

Kapable 4 Jærvsøelva hadde ikke startet på åtte måneder da hun kom ut i et V65-løp på Momarken forrige søndag. Var godt forberedt og vant enkelt. Uten galopp er hun seiersaktuell også i kveld. 8 Malala var helt på høyde med Uberg Lisa på Bjerke for en månede siden, men tapte knepent for henne da. Feilfritt er hun aktuell i seierskampen også i kveld.

9 Anima holder sin flotte form, men vant ikke løp i fjor. Skulle det stemme underveis, er hun ikke sjanseløs. Jeg tar Anima med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V5-1: A: 11 B: 5-4-8-9 C: 6-10-1-7-2-3

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kun åtte hester står igjen i V75-5 ettersom 5 Kolbu Jonatan er strøket. Tre hester skiller seg litt ut.

8 Kolbu Kæsj er stor favoritt, og det er nok en riktig favoritt. Tok en meget imponerende seier i et finaleløp i grunncupen på Bjerke få dager før julaften og fikk 100 000 kr for den seieren. Fulgte opp med en sterk V75-seier på Bjerke for en måned siden. Er både sterk og speedig og ganske uøm for posisjoner.

Ove Bakkevold Reime brente kruttet med 4 Løv Teddy litt for tidlig i den sammen V75-finalen på Bjerke få dager før jul og Løv Teddy måtte nøye med seg fjerde da. Har ikke startet siden det løpet, men holder nok samme klasse som Kolbu Kæsj. Det klare andrevalget. 1 Dæmro Kjempen fikk maks som tredje sist bak storfavoritten Dæmro Kjempen. Har manglet det siste lille på slutten, men er ikke sjanseløs i kveld.

7 Smedtulla viste fremgang igjen sist etter et par innsatser på det jevne. Toppnivået er bra på hoppa til Torbjørn Smedsrud og jeg tar henne med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-5/V5-2: A: 8 B: 4-1-7 C: 9-2-3-6

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

2 Gentletron må finne seg i å være en opplagt favoritt i dette løpet. Var stor favoritt også i V5-5 forrige tirsdag, men fra tet måtte hesten se seg slått av en sterkt forbedret Oz. Det var gode hester med i det løpet og Gentletron var klar toer. Er bra fra start og den klare tetkandidaten i løpet. Jeg velger å bruke 2 Gentletron både som min V5 og DD-banker, men garderer i V75.



1 Oh U. Sexylady kom seg litt overraskend til tet etter 350 meter sist på Biri og fanget dermed opp den store favoritten Ziva i dødens. Holdt lett unna til seier da, men blir nok overfløyet i kveld. Uansett et klart andrevalg for meg. 3 Drogba Division var sjanseløs fra dødens på Gentletron i V75-6 på Bjerke for en måned siden, men holdt bra til fjerde. Galopperte seg bort i et V75-løp på Sørlandet i sin siste start. Løpets outsider.

10 Orlando Star viste fremgang igjen sist og med ytterligere fremgang igjen i kveld, kan han være tilbake som en vinner. Får plass på de to største V75-forslagene. Jeg velger å stå på disse fire hestene i V75-6.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 1-3-10 C: 5-7-11-6-4-9-8

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Frode Hamre har stort sett vunnet løp på hver eneste V75-tirsdag hittil i år, men i kveld kusker han kun i ett løp og det er i V75-7.

1 Sofies Case vant åtte løp i fjor og innledet også 2021 med V75-seier på Bjerke for en måned siden. Hun imponerer kanskje ikke like mye hver gang, men sprint og førstespor er optimale forutsetninger og hun blir min favoritt i V75-7.

2 Encore Un Sisu var hardt betrodd i et V75-løp på Momarken i romjulen, men ga seg overraskende lett fra tet da og dalte til femte. Har ikke startet siden det løpet og er en klar vinnerkandidat i V75-7. Det er også 3 Aida Mae til tross for tre strake nuller i raden. Har stått dårlig til i alle de løpene og har endelig trukket et bra spor i kveld. 5 Given er Frode Hamres andre hest med i løpet. I kveld blir det optimal utrustning og Frode varsler for denne i kveld. Garderingshest.

De fire hestene gjør normalt opp om seieren i kveldens V75-finale.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 2-3-5 C: 4-7-9-6-8