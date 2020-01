Dansk V4-lunsj med Jeppe

Jeppe Juel er som vanlig sentral når det er snakk om løp i Danmark. Mandag er det V4-lunsj fra Ålborg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En ny flott travuke står for tur og spillemessig er det blant annet duket for millionjackpot i V75 på Bjerke onsdag med 1 023 475 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdagens V75-omgang er fra Leangen og tirsdag kveld er det jackpot i V65 på Forus med 442 472 kr ekstra i sekserpotten. Mandag er det ingen norske baner som har travkjøring. V4-lunsjen er fra Danmark og Ålborg, mens det garantert blir stor omsetning i kveldens V64-omgang fra Färjestad der flere norske hester stiller til start.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

Masser af heste i spændende V4 fra Aalborg

Der er normalt godt med antal startende heste, når der afvikles væddeløb på Racing Racing Arena Aalborg, der også er hjemmebane for store danske trænere som Flemming Jensen, Bo Westergaard og Jeppe Juel, der alle har heste til start denne mandag.

Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

Ikke nogen ”Banker” i denne uge, men i stedet to afdelinger som jeg ”låser” med to heste i hver. I V4-3 med 1 Endless Love og 3 Enjoy Banker og i V4-4 med 10 Boris Simoni og 12 Macro Star. På det helt store forslag kommer der dog yderligere et par heste på i sidste afdeling af V4.

Luringen:

6 Delaware Bounce i V4-1 virker bedre end de sidste par resultater, og går den som ved sejren på en flot tid skal den kunne blande sig i afgørelsen. Gik med sko i forrige start og uden sko i seneste start, men der var ikke præstationsmæssigt den store forskel og hesten kan bedre end de sidste to starter.

V4-1:

Det er faktisk et ret så åbent løb der indleder V4. Mange spillere vil nok stole på 1 Chanel Simoni, der dog også har kapacitet, men som ikke altid fungerer optimalt i travet – det er dog blevet bedre. Uden galop er Chanel Simoni en hurtig starter og en god chance. 7 Eldorado og 8 Design Hastrup er begge formtoppede og stabile heste, som dog ikke har de bedste startspor. De burde dog med bare en smule held i løbet have topchance.



6 Delaware Bounce er bedre end de sidste par starter, men har lige manglet det sidste gik. Gik med sko i forrige start og uden senest, men det har ikke været som ved sejren, hvor den var rigtig fin. 2 Dark Passion har et godt spor og ser interessant ud som den næste chance.

V4-2:

Deltagerne står rigtig godt til hinanden i dette løb, og mange kan vinde. Derfor kan en bred gardering anbefales. 1 Cherokee Heaven har bedste spor og er hurtig fra start, så den prøver at forsvare føringen. Uanset hvad har den gået så godt de sidste starter at den har vinderchance. 12 Carpark North har galopperet i alle tre starter for Flemming Jensen, men det er en rigtig god hest, når den undgår galop. Skal dog vise det inden man for alvor kan tro på den som andet end en hest man holder øje med.

7 Equidore vandt fra spids senest, men møder bedre konkurrence og har dårligere spor nu. Dårligt spor har også 8 Perhaps Flax der er tilbage efter pause, men den er kapabel og det samme er 11 Expo Lane der var meget fin senest som var første start efter lang skadespause. Burde være gået frem med løbet.

V4-3/DD-1:

Mon ikke man kan ”låse” dette løb med 1 Endless Love og 3 Enjoy Banker, som begge er rigtigt fine heste som har talent og kapacitet. Sporene er fine til begge og de virker til at få løb fremme i feltet. Det kan godt tænkes at begge heste satser på at komme til føring, men uanset hvor de havner har de vinderchance. Dobbeltbanker også i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

5 Ceania Diamond vandt fra spids i forrige start og har set forbedret ud for Anders Pedersen. 12 D A D Flamingo kan meget og virker bedre end tidligere, men har haft aktionsproblemer og let til galop mange gange i karrieren. 2 Zar Laksmy har fint spor, men er stadig svær at vurdere og skal ses an sammen med 4 Dixi der blev sendt til føring i første sving senest og vandt sikkert.

V4-4/DD-2:

Igen kan man nå langt med et par heste som burde være en ”helgadering”. Om det så bliver 10 Boris Simoni eller 12 Macro Star er meget svært at vurdere, for det er et par klasseheste begge to. Boris Simoni har været rigtig fin i begge starter efter skadespause og har udstråling samt kapacitet. Vandt fra bagspor senest. Macro Star er en stor stærk hest, der trods alderen ikke har startet mere end 16 gange. Har leveret i de sidste mange starter og får sikkert igen lov at arbejde noget for at bruge sine kræfter undervejs.

De øvrige er meget svære at skille ad, men med fin form og gode spor er 1 Act Cool og 2 Caid De La Cote sammen med 6 Denimcowboy de bedste chancer bag favoritten.