Deilig lunsj fra Sverige

Dobbeltbanker i innledningen! Sylvasse objekter som du vil like infoen på! Er det kanskje duket for en saftig opptur til lunsj?

Lerum med DD-FEST 11.mai - S.T.C.C. Faksen innfridde som en godbit!

På Romme denne mandagen ble DD ranket ut på en rekke. Oddsen ble faktisk knallfine 20,20, og grunnen for det var vår godbit i omgangen. Vi hadde nemlig SOLID tro på 9-oddseren S.T.C.C. Faksen i DD-1, og serverte følgende info på den:

V64-5 : 6 S.T.C.C. Faksen – Er feltes i særklasse beste hest, og uten noe tull underveis må sjansene være store. Den så enorm ut i kulissene etter galopp tredje sist, den feilet med MYE krefter igjen nest sist, og spurtet som en virvelvind etter galopp sist. Da hadde faktisk vi 20,6 s 400m på den. Skal egentlig ikke være så usikker som dette, den har overlydsfart i kroppen sin, og må naturligvis tas på alvor i omgivelser som dette. Slår til som en skikkelig godbit?

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for Leirvågs største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

Hagmyren byr på en spennende V4-omgang tirsdag, og vi skal løse denne omgangen med flere frekke objekter. Vi innleder dog med å låse V4-1 på kun to hester, og går altså for en DOBBELTBANKER der. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 1 Backestjärna – Persson duell? Ja, vi tror klart mest på to hester i innledningen, men skjønner ikke helt hvorfor Backestjärna er såpass mye mindre spilt enn 2 Järvsö Majlis. På ren kapasitet er den nemlig ikke dårligere, og dessuten bedre enn raden… Om det ikke blir tet, så blir det rygg leder på storfavoritten, og den er sikret et veldig bra opplegg. Utfordrer om den bare kommer seg rundt uten tull. OBS!

V4-2 : 2 Enjoy’s Wifi – Mange fra Norge vil nok gå til på kapable 11 Merkulov som dukker opp i ny regi. Vi vil dog se denne i noen løp for sin nye trener før vi tar bølgen. Vår ide er GRUNNKAPABEL, og satt for eksempel bom fast som fulltanket på en 15-tid/2640mv nest sist. Kommer nå ut etter pause, den kommer ut fra formstallen til Röcklinger (23% seire i 2020), og skal passes direkte. OBS!

V4-3 : 1 Klack Alva – Er betydelig bedre enn raden, og denne ferske hoppen lukter på en seier. Gikk i nærkamp med gode Prins C.K. fra likestart sist, og vi hadde 26,3 s 800m på klokken. Hadde man plassert inn Prins C.K. på strek her, ja, da hadde den vært storfavoritt, mens Klack Alva virker å gå under radaren… MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 6 Prince S.W. – Småskummel finale hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide gikk klart bra etter pause sist, og den varslet form direkte etter oppholdet. Er kjapp fra start, og fra dette sporet vil nok Magnus Djuse prøve seg direkte. Slår til som en frekkis i en ellers jevn finale?