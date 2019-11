Deilig V4-lunsj fra Sverige

Spennende lunsjomgang på Jägersro! Vi byr på oppdaterte lunsjtips, og har jobbet frem flere frekke objekter! Lunsjopptur i vente?

Jägersro står for dagens lunsjomgang, og nesten som vanlig fra denne banen er det bra kvalitet på løpene. Et par av løpene er veldig jevne, og vi blir alt annet enn overrasket om dette gir bra betalt. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 4 Copaca Banana – Har hatt et sterkt år, og kammet med seg knappe 400 000. Kommer her ut etter pause og sykdom. Pleier dog å være veldig godt forberedt etter opphold, og den har fått god tid på seg etter sykdommen. Sitter tidlig i tet, og siden er vel dette over? Veldig motivert favoritt.

V4-2 : 9 Bellflower Wine – Her er det veldig jevnt/åpent. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og er bedre enn raden. Feilet fra seg en plass helt der foran i den siste svingen nest sist, og kom sterkt tilbake da. Nå sist spurter den fint i kulissene. Ligger i skorpen, og her kan seieren komme. PASSES!

V4-3 : 10 Zolid Wise AS – Feilet fra seg en andreplass bak kanonen Maestro Crowe i debuten for Wilhelm Paal sist, og var klart bra. Gikk riktignok og brøt litt, men utstyret blir nok justert til denne starten. Møter ingen Maestro Crowe i dette løpet, og den blir vrien å stå i mot i omgivelser som dette. SPILLES!

V4-4 : 9 Romero – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den vant enkelt sist etter en avslutning i 12-fart. Står spennende til for å smyge med nå, og blir det bare litt tempo så burde den være HET. Vår ide i en interessant finale.