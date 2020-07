Derbyforsøk i knallfin V4-lunsj

Tjomsland blir HARDT betrodd med sine stjerner, men er dette like opplagt som alle tror? Våre oppdaterte V4-lunsjtips er klare, og her er det bare å ta rygg!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Östersund står for dagens V4-lunsj, og det skal altså kjøres forsøk til Derby. Tjomsland blir HARDT betrodd med sine stjerner, men vi tror at spesielt en av disse skal få kjørt seg. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Grisle Odin G.L. – Blir knallhardt betrodd, og er også den klart beste hesten i feltet. Vi likte dog ikke at den ble kjørt ned i kjelleren etter galopp sist (22,1/1900m), og er fakta litt spent på hvordan den vil reagere etter et slikt løp. Innersporet er dessuten litt sjansebetont, og vi velger derfor ikke å gå ALL IN på den nå. 4 Voje Piril – Holder vi VELDIG høyt på ren kapasitet, og feilfritt er ikke denne ueffen.

V4-2 : 5 Bang Boomerang – Er SVÆRT Grunnkapabel, og så rålekker ut som fulltanket over mål etter pause sist. Har galoppert fra seg MYE penger, og dette er en hest som er milevis bedre enn det grunnlaget den har på konto. Taper normalt ikke et løp som dette feilfritt, og vi setter den først selv om det er treneren selv som skal kjøre.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 8 Bäcklös Uriel – Vant kriteriet i fjor, men har ikke slått til i år. Er dog bedre enn raden, og spillbar i et ikke veldig tøft forsøk. Galopperte seg bort direkte sist, mens den var tapper i nederlaget nest sist. Tredje sist hadde den ikke vært veldig langt bak Grisle Odin G.L. uten galoppen på oppløpet. Møter ingen Grisle Odin G.L. i dette feltet, og er verdt et forsøk.

V4-4 : 6 Taxi Gretha – Åpen finale hvor vi prøver oss med en fra dypet. Taxi Gretha er en ung/fersk hoppe som ikke er så verst på sitt beste. Gikk flere fine løp i vinter, og gjør en spennende start etter pause. Kommer ut skoløs på alle fire for første gang i karrieren, og det kan fort løfte denne MYE. Slår til som en ordentlig godbit i et ellers vidåpent løp?