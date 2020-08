Derbysøndag på Øvrevoll med internasjonal V64

Søndag er det klart for årets største løpsdag på Øvrevoll med Norsk Derby og internasjonal V64-omgang.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk flott trav- og galopsøndag står foran oss. Først ut er Øvrevoll med Derby-søndag. Her er det 10 løp på menyen med Norsk Derby og Marit Sveaas minneløp som de aller største sportslige godbitene. I tillegg er det internasjonal V64, V5 og V4. Litt senere søndag er det V75 med JACKPOT på Solvalla og hele 3 957 485 SEK ekstra i premiepotten. Og som om ikke det er nok, er det også internasjonal V65 med DOBBEL JACKPOT på Bergen travpark søndag kveld med hele 801 144 kr ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Nettavisen sender alle løpene gratis og sendingen starter kl 11.30. Selve Derby er det tiende løpet og starter ca kl 17.00.

Det løpet inngår dessverre ikke i V64-spillet, det har sin bakgrunn i at NRK har sending fra Øvrevoll søndag og ønsket å få sende løpet direkte i sin sending. Uansett er det det strålende løp i V64-spillet, blant annet anerike Marit Sveaas minneløp.

V64 starter allerede i første løp kl 12.45. Amatørene får æren av å åpne ballet. De to første avdelingene er jevne, og det kan lønne seg å dekke bredt.

Polar Cup i V64-4 er for våre beste sprintere. Vi har valgt å bruke 1 Duca di Como som banker på V64, men garderer på V5. Dette er en fantastisk hest, men han er langt bedre på sandbane. Vant løpet i fjor, men er neppe i egen klasse slik han er på sand.

V64-3 er for 3-åringer som finner Derbydistansen for lang. Hvis 6 Reine de Vega går opp mot sitt beste, vinner hun dette løpet. Hun vant kriteriet i fjor og var knallgod på 17. mai. Tilbake på Øvrevoll satser vi på at hun er i gammelt slag og hun blir den andre av våre to V64-bankere.

V64-5 er som de to første avdelingene svært krevende. To ganger i løpet av de fire siste årene har sistevalget vunnet dette løpet, og det kan smelle igjen.

V64-finalen er det løpet i norsk galopp med høyest premiesum. Marit Sveaas' Minneløp har tre hester til start fra championtrener Niels Petersen. Vi tror 11 Square de Luynes, 6 Kick On og 9 Privilegiado er så gode, at disse tre rekker på forslaget. 11 Square de Luynes blir i tillegg vår DD-banker.



V5 starter med 4. løp kl 14.05, og de tre første løpene inngår også i V64. V5-4 og V5-5 er to toårsløp. Nå har den yngste årgangen startet noen ganger, og vi tror mye på 5 Zeraphine i V5-4 og 7 Purple Ace i V5-5. Her skal det uansett være mulig å gå en del ned på strekene. Vi tror det holder med tre hester i de tre siste avdelingene, som vi synes skiller seg ut.

V4 starter i 7. løp kl. 15.35. Det er de samme to toårsløpene, samt et flott hoppeløp og selveste Norsk Derby. Vi går litt ned i toårsløpene og dekker svært bredt i V4-3, som er hoppeløpet. I Norsk Derby er det etter vår mening åtte vinnerkandidater. Vår rank er 2-5-12-14-4-1-15-7, med 2 Whispering Ocean som en naturlig favoritt.

