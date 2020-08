Det går mot store kroner på Øvrevoll

Ny herlig utfordrende V65-omgang på Øvrevoll! Alt annet enn enkelt å finne sikre holdepunkter! Du tar vel rygg på våre eksperter i jakten på storcashen?

Birger og Morten byr på følgende fra Øvrevoll torsdag:

Det koster nesten en million å kjøpe seks rette. I motsetning til neste søndag og Norsk Derby, hvor det pleier å være godt med holdepunkter, er det mangel på holdepunkter her. Det er dessuten skummelt å stryke hester, men valg må selvsagt tas. I tillegg til banker 1 Silky Road i V65-4, velger vi å gå tynt i V65-3 og V65-6. Seks rette kommer til å bli rikelig belønnet, så løp til lukene eller din pc.

At vi bruker Silky Road, skyldes at han vant sist med en urutinert rytter. Det tyder på form, og treffer han vare starten (hvilket han pleier å gjøre), ser det lyst ut. På den minste bongen bruker vi også 11 Hampus G i V65-3 og 13 Moonflash i finalen alene, men det er ikke løpsdagen hvor det er så lett å prikke inn sikre vinnere.

