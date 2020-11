Det oser store kroner i kveldens V86-omgang

Bankeren var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut! Vidåpen omgang med stort potensial! Du går vel ikke glipp av våre fyldige vurderinger?

Lerum med solide V75-tips på Klosterskogen 21. november - tok du rygg?

Alt av V75-bonger satt denne lørdagen, og det ble servert meget gode V75-tips. Den lille bongen til Kr.180 satt som et skudd, og betalte ut Kr.2 902,-. Mjølner Røder (7,5%) og Always on Time (19,1%) stod begge først på ranken, og følgende info ble servert:

V75-1 : 6 Mjølner Røder – Har fått et løp i kroppen etter pause, og Mjølnerød har matchet sin springer perfekt inn mot denne oppgaven. I kriteriet fjerde sist så var den et hode bak 9 Grisle Tore GL over mål, og er altså nå 20m billigere ute. I det samme løpet slo den 8 Grude Elling, og stod også likt med 7 Kavaleren. Nå kan det være duket for seier igjen, og vi iler til med tipsnikken!

V75-4 : 3 Always On Time – Her er det bare å lukke ørene for alt snakk om taktikk, og om hva de skal gjøre med Always On Time. Her har garantert Vidar Hop en plan, og det er å blåse til tet for så å slippe. Solgte seg meget dyrt fra tet sist, og det vitner om toppform. På lørdag vil det være sjokkerende om man ikke satser på rygg leder (skal ha rygg over denne distansen mot eliten), og deretter komme på siste indre. Vi tror MYE på et slikt opplegg, og vi er klart inne på at det kan da ende med seier. SE OPP!

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.



Sendingen begynner klokken 17.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30



Nyhet : V86 er det nye millionspillet i Norge hver onsdag! Du kan allerde nå kjøpe deg inn i våre bonger/systemer. Prisene er fra Kr.50, og helt opp til Kr.1 995 per andel.

Solvalla og Åby byr på en VRIEN V86-omgang i kveld, og dette er en omgang det OSER STORE KRONER AV! Vi skal til lukene med en frekk banker, og her jaktes storcashen! 6 Don Cash (V86-3) tror vi spinner til tet, og siden er løpet over. Dette er vår beste banker i kveldens omgang. Ellers vrimler det med godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V86-1 : 1 Shapes – Er i superform, og spurtet fantastisk sist. På klokken stod det 08,2 s 800m med krefter igjen. Er veldig kjapp fra start, og sporet passer nok perfekt. Kan vinne fra tet, og også fra rygg leder. Må bare prøves fra helt optimale betingelser.



4 Eros Zola – Var lekker i Danmark sist, og da jogget den 13,1/2060ma med krefter igjen. Er veldig grunnkapabel, men må trolig vinne dette fra dødens, og det er ikke enkelt på en bane som Åby. 2 Twigs Got U. – Står ned tre strake, og får mange tilhengere i totoen. Vær dog litt OBS på at den har vært småsyk siden det siste løpet, og vi vil gjerne se den på sitt beste igjen før vi ranker den høyere opp. Løpets outsider.

Vår rangering : A : 1 B : 4-2 C : 3-7-5-8-6

V86-2 : 3 Mellby Hawaii – Er på vei mot formen igjen, og var god etter en dårlig styring av Goop sist. Til denne starten rykker man skoene bak, og det er et stort pluss. Greier Goop å svare ut 5 Digital Literacy så er mye gjort, og det kan fort være slik at sporene avgjorde dette løpet. Vår ide. Nevnte



5 Digital Literacy hadde fortjent en V75-seier sist etter en strålende innsats i dødens. Viste da 12,3 s 1000m. Gangen før var den med på en luftig åpning, trykket seg til tet, men ble speedet ned på oppløpet. Har vinnerform, og kan naturligvis vinne dette. 1 Joy Frances Boko – Var meget tapper fra dødens sist, og er ordentlig bra når den leverer på topp. Innersporet kan bli en felle, men blir den bare ikke fast så har den form til å vinne.

Vår rangering : A : 3 B : 5-1-10-9 C : 6-7-11-2-4-12-8

V86-3 : 6 Don Cash – Må vi bare gå til på i kveld, og den står alene på våre forslag. Den gikk et råsterkt løp etter galopp (trangt spor i volten) i debuten for Kolgjini nest sist, mens den var helt RÅ i nederlaget etter tøff kjøring sist. Solgte seg da utrolig dyrt, og vi gav den to store pluss i kanten. Er LYNRASK fra start, vi tror på tidlig tet, og på en kjapp sprint må dette dreie seg om en stor sjanse. Går mellom 11,5-12 fra tet, og da er vel dette over? ALL IN!

Vår rangering : A : 6 B : 5-4-7 C : 9-3-11-8-10-1-2-12

V86-4 : 5 M.T. Perette – Satt BOM FAST i Breeders’ Crown-finalen sist, og den så lekker ut som fulltanket over mål da. Virker til igjen å være på vei mot superformen, og den må være spennende her om det bare klaffer litt underveis. Vår soleklare tipsener.



2 Sayonara – Var tidlig fremme, men fikk så problemer, og har kommet sent i gang. Avsluttet dog positivt fra en kald utgangsposisjon sist, og det vitner om form. Står langt bedre til nå, og får dessuten opp Kihlström. OBS! 3 Samaritana – Er en hoppe som Nurmos forventer seg MYE av, og den var knallgod til seier sist. Gjorde da jobben selv, og på klokken stod det 12,6 s 1000m. Kan vinne igjen, men gjør ikke det fra dødens mot en såpass tøff motstand?



1 Hill’s Angel – Har vel vi aldri vært noen stor tilhenger av, men den har uansett hatt et bra år. Virket mer sliten sist, og det er klart at det gjør oss usikre. Skal med på gardering, og spesielt fra et fint spor.

Vår rangering : A : 5 B : 2-3-1 C : 11-10-7-8-4-6-9

V86-5 : 8 Elephant – Gjør bare gode løp, og var bunnsolid til andre i Danmark sist. Da viste klokken 12,4 s 1000m. Gangen før vant den sikkert på Jägersro. Er bedre enn det grunnlaget den har på konto, her lukter det et offensivt opplegg, og skulle den komme seg tidlig foran så kan fakta dette være over. SPILLES! 9 Nisse Roc – Gikk enormt etter galopp både nest sist og tredje sist. Sist vant den overlegent i billige omgivelser. Har MYE inne, og skulle det bli feil for favoritten så er det denne vi frykter mest.



7 Timo Lane – Floppet i debuten for Robert Bergh, og formen er usikker. Kommer nå ut etter pause, men vi vil gjerne se denne prestere for Bergh før vi plasserer den høyere enn et 3-valg. 14 Alhambra Mail – Er en hoppe med en ekstremt god innstilling, men nå har den vært lenge borte, og skal dessuten gå med sko på alle fire. Den er derfor ikke veldig het for oss.

Vår rangering : A : 8 B : 9-7-14-6-5 C : 13-2-1-3-4-12-11-15-10



V86-6 : 9 Madronjo – Er i toppform, og leverte også et bunnsolid løp sist. Avsluttet da bra langt ute i banen, og var egentlig bedre enn 7 Riptide R.D. som kun smøg med. I kveld burde det bli en noe bedre reise for Madronjo, og da kan fort disse bytte plass på premielisten. Må regnes i et helt riktig løp. 13 Kasper Trot – Har fått to løp i kroppen etter en liten pause, og den var positiv sist. Er fort ytterligere forbedret i kveld, Goop er «umulig» i disse stayerløpene, og fra et perfekt spor i volten burde den dessuten komme seg OK avgårde. DOBBELT A-VALG. 3 Vicar – Ble nok ikke like god som man hadde håpet på, men den gjør jevne/fine innsatser, og er ikke helt ueffen med klaff. Er dog ikke noe mer enn en outsider da dette ikke er en hest som rader opp.

Vår rangering : A : 9-13 B : 3-4-7-8 C : 11-10-6-12-2-1

V86-7 : 1 Daytona – Var KNALLGOD i fjor, og kammet med seg knappe 800 000 da. Nå har den fått tre løp i kroppen i år, og formen er bedre enn raden. Sist var det «umulig» å hente noe i et bløffløp, og selv om Daytone gikk 11,7 s 1000m så ble den kun femte. Gangen før gikk den et helsvett løp etter galopp, og var rett og slett brenngod. Er veldig kjapp fra start, den er på vei mot formen, og fra tet/eventuelt rygg leder så må vi bare tro mye på denne frekkisen!

4 Dokonjo – Jogget 14,0/2140ma mot en billig gjeng, og var bra sist. Er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder så trenger den ikke å være borte selv om det er tøffere i mot. 8 Indra’s Secret – Har korte formtopper, og var ikke som best sist. Har heller ingen fordel av en «oppjaget» 2140ma da den er klart best over lengre løp. Blir hardt betrodd her, men dette er en favoritt som fort kan være i trøbbel…

Vår rangering : A : 1 B : 4-8-5-6-11 C : 2-3-12-10

V86-8 : 11 Chiru – Er en KNALLFIN 3-åring som utvikler seg helt strålende. Har vært veldig bra to ganger på rappen, og vunnet på meget gode tider med krefter igjen. Distansen er neppe et minus, og med tempo er denne alt annet enn ueffen. OBS! 6 Revelation – Har gjort to veldig sterke løp for Robert Bergh, og den er forbedret i sin nye regi. Nå rykker man skoene rundt, og det vil neppe gjøre den dårligere. DOBBELT A-VALG! 2 Önas Prince – Blir hardt betrodd, men var altså svak i kriteriet sist. Kommer nå ut etter pause, den skal gå med sko på alle fire, og vi vil gjerne se denne prestere på sitt beste igjen før den rankes høyere opp.

Vår rangering : A : 11-6 B : 2-5-9 C : 12-1-8-4-7-10-3