Det oser store kroner i V4-lunsjen

Bankerfritt og vrient! Flere spennende objekter! Du blir vel med oss i jakten på flotte kroner til lunsj?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







Örebro står for dagens V4-lunsj, og dette er alt annet enn enkelt. Et par av løpene er svært jevne, og det vil overraske oss om det ikke går mot flotte kroner i denne lunsjen. Vi fant ingen banker, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 7 Mooney – Vi prøver oss med et langskudd i innledningsløpet, og gjør det med en hest som så veldig formsterk ut sist. Fikk lukene vel 100m fra mål i det nevnte løpet, og leverte en HELPIGG avslutning med draskylappene ubrukt. Sporet nå trekker naturligvis ned, men skulle det bare klaffe litt underveis så kan denne overraske.

V4-2 : 7 Umani Face – Her er det veldig jevnt, og det kan være smart å plukke med seg litt hester på bongen. Vår ide har fått to løp i kroppen etter den skiftet trener, og er på riktig vei. Sist viste den 15/1900m etter galopp, og har kapasitet som duger i et løp som dette. Settes først, men løpet er altså jevnt, og vi plukker med oss litt hester her.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 3 Gipsy De Chamant – Avsluttet meget bra etter et defensivt opplegg sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Har en passende oppgave foran seg nå, og får bare kusken til styringen så dukker denne opp på foto. Løpet ellers er VIDÅPENT, og også her kan det være smart å gardere bredt.

V4-4 : 3 Mcgarret – Er ekstremt vass når den får smyge med, og da er det ikke mange som greier å svare denne til slutt. Sist ble det litt for drøyt, og da går det ikke i ganske tøffe omgivelser. Gangen før avviste den Milord, og var god til seier. Formen er bra, og dette er en dønn riktig oppgave for Mcgarret. Prøves fra et nydelig spor bak bilen.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.