Dobbel jackpot i kveldens V65 på Bergen travpark

Det er dobbel jackpot og over 800 000 kr ekstra i sekserpotten i kveldens internasjonale V65-omgang på Bergen travpark.

En fantastisk flott trav- og galopsøndag står foran oss. Først ut er Øvrevoll med Derby-søndag. Her er det 10 løp på menyen med Norsk Derby og Marit Sveaas minneløp som de aller største sportslige godbitene. I tillegg er det internasjonal V64, V5 og V4. Litt senere søndag er det V75 med JACKPOT på Solvalla og hele 3 957 485 SEK ekstra i premiepotten. Og som om ikke det er nok, er det også internasjonal V65 med DOBBEL JACKPOT på Bergen travpark søndag kveld med hele 801 144 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bergen travpark det heretter skal handle om i denne artikkelen. Med dobbel jackpot og hele 801 144 kr ekstra i sekserpotten og med internasjonal spill, kommer det til å bli gedigen V65-omsetning i kveld. Spillestopp i V65 er kl 18.15. Bergen travparks mestvinnende kusk de siste årenee, Svein Ove Wassberg, blir ikke uventet en nøkkelkusk i kveld og han kusker da også vår V65-banker.

Flotte forutsetninger for seiersmaskinen

Vi skal til V65-4/V5-1 og fireårige 3 M.L.'s Odin. 11 starter har denne flotte fireåringen gjort og han har vunnet fem av de løpene. Var ute i et tøft løp i Veikle Balder Cup på Biri i sin siste start, og måtte nøye seg med femte da. Ness Tjo Fryd het vinneren av det løpet. Stod med tre strake seire før det løpet og i kveld er motstanden en helt annen enn det han møtte på Biri. Møter skrotlag i forhold og trolig er det bare galopp imot. 3 M.L's Odin blir min V65-banker på Bergen travpark i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.



Tre hester gjør opp i V65-1

Skulle favoritten 2 Lily Bourbon komme seg feilfritt avgårde fra start i V65-1 og til tet, blir det nok vrient å ta ned den formsterke hoppa. Var knallsterk tredje i et V75-løp på Forus sist, det løpet ble vunnet av Independent Baby. Skal stå først på ranken, men seiersmaskinen 5 Global Undefeded og tøffingen 1 Esperanza Trunoise er klare motbud.

20 meter tillegg trenger ikke bli lett

Evigunge Ove Wassberg sitter opp bak den store favoritten i V65-2 i form av formsterke 6 Tom Odin. Hadde løpet vært over 2100 meter, hadde det vært en klar banker for meg. Men i kveld er det sprint og hesten har 20 meter tillegg på en formsterk 4 Mykle Linn. I tillegg er raske 9 Alm Elden med i løpet. Jeg synes begge disse to er spennende bud mot den store favoritten.

Ny Wassberg-favoritt

I V65-3 er det sønn Svein Ove Wassberg som skjøtter favoritten. Er 4 Borkeld like god som sist, spør han neppe noen om seieren i dette løpet. Var godt klar mange av de samme hestene i seiersløpet sist og uten galopp, er det en meget sannsynlig vinner. De som velger å spekulere i løpet til M.L.'s Odin, har et godt bankeralternativ i 4 Borkeld i V65-3. Jeg velger dog å ta med meg noen garderinger.

Dalen reiser sjelden tomhendt hjem

Dag-Sveinung Dalen har overtatt ledelsen i landschampionatet etter å ha vært i en voldsom seiersstim i august. Han er på plass igjen på Bergen travpark i kveld og hans beste vinnersjanse må være 6 Vera Vici i V65-5/DD-1. Litt sjanseartet sjettespor bak bilen, men er i knallform og en motivert favoritt. 6 Vera Vici blir min DD-banker.



Leder hele veien?

Kveldens klart beste spilleløp kommer i V65-6/DD-2. Det er et sprintløp for kaldblodshestet utskrevet over tre distanser. Fra strek starter formsterke 2 V.G. Prinsen, i kveld med velkjørende Roar Hop som kusk, i og med at Svein Ove Wassberg velger å kjøre 40-metershesten 9 Magnums Othello. Jeg tror det er bra sjanse for at Roar Hop kan lede hele veien med V.G. Prinsen. Dog er det mange om beinet i dette løpet og på det største V65-forslaget, markerer jeg for samtlige 11 startende.