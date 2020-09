Dobbel jackpot i V64

Nesten 2 mill ekstra venter i sekserpotten i kveldens V64-omgang fra Axevalla.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET og svensk kriterieum. I tillegg er det selvsag V75 Bonus på Bjerke onsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik tirsdag. Som har sitt spillemessige høydepunkt i kveldens V64-omgang på Axevalla. Her er det DOBBEL JACKPOT og hele 1 827 022 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det en kanoninteressant V65-omgang på Forus i kveld. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Axevalla og kveldens V64-omgang. Favorittene stod i kø under mandagens V64-omgang på Mantorp og det ble ingen utbetaling for verken 5 eller 4 rette. Således er det altså DOBBEL JACKPOT i kveld og hele 1 827 022 SEK ekstra i sekserpotten. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De spiller med en banker i kveldens omgang og den kommer slik den gjorde mandag på Mantorp ut i V64-6.

Ebbinge er kveldens nøkkelkusk

Nederlandske Rick Ebbinge har slått seg ned i Sverige inntil videre og han er kveldens nøkkelkusk. Blir storfavoritt med 10 Jessy Schermer i V64-3 og enda større favoritt med 5 Ahura Mazda Font i V64-6, i tillegg blir han mye spilt med 2 Hurricane N.L. i V64-1. Han kan vinne med samtlige, men vi velger 5 Ahura Mazda Font i V64-6.

Denne italienskfødte fireårshoppa står med sju seire og en andreplass på åtte starter i karrieren og innfridde lett som storfavoritt på Åby sist. Femtespor bak bilen betyr trolig tidlig tet og da er normalt løpet kjørt. 5 Ahura Mazda Font blir vår jackpotbanker på Axevalla i kveld og spilles også som banker i DD-spillet.

Ikke like klink med Jessy

10 Jessy Schermer i V64-3 er også en motivert storfavoritt, men det er første gang denne fireårshoppa skal ut i voltestart. Det er alltid forbundet med risiko og hun støter på et par brukbare konkurrenter. Feilfritt er det naturligvis topp vinnersjanse og Ebbinge også i V64-3.

Gode sjanser også for Bergh

Også Robert Bergh har fine sjanser i kveld. Notorisk ustabile 9 Spickleback Face blir ganske stor favoritt i V64-1. Skikker hesten seg, blir han lei å stå imot, men galopprisikoen er overhengende. I V64-5 sender Bergh ut 8 Cahaya til den tredje starten i hans regi. To 4. plasser er det blitt på de to første startene i Berghs regi, begge gangene har hoppa måttet trave i dødens. Klaffer det litt bedre i kveld, er hun en klar seierskandidat i V64-5.