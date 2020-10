Dobbel jackpot i V75 på Bjerke

Det er dobbel jackpot og gedigne 1 461 215 kr ekstra i sjuerpotten i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Også denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5-spill. På Bjerke er det som vanlig V75 Bonus og her er det DOBBEL JACKPOT OG hele 1 461 215 kr ekstra i sjuerpotten.

Og det er nettopp Bjerke det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det ble favorittparade i forrige onsdags V75 på Bjerke og utbetalingen på sju rette ble meget beskjedne 144 kroner. Og ingen utbetaling på verken 6 rette eller 5 rette. Ergo er det dobbel jackpot i kveld og hele 1 461 215 kr ekstra i sjuerpotten.

Spillemessig er det en kanoninteressant omgang som venter i kveld. Flere av løpene er meget krysskrevende og jeg velger å spille med to bankere. Hovedbankeren starter i V75-7.

Husk at du ser alle V75-løpene gratis på Nettavisen. Kveldens sending starter kl 17.45.







Hamre innfrir med storfavoritten?

Frode Hamre er alltid aktuell når det er V75 på Bjerke og hans klart beste vinnersjanser i kveld, er med treårige 2 Hat Trick i V75-7/V5-4/DD-2. Den svenskfødte Maharajah-vallaken har gjort tre starter i regi Hamre. Norgesdebuterte på Bjerke 20. juli, men måtte trave i dødens hele veien og nøye seg med andreplass bak Global Association. Skuffet så litt med kun femte i et løp på Biri tre uker senere og dermed valgte Frode Hamre å gi hesten en treningspause. Kom tilbake i løpsbanen til et V65-løp på Sørlandet forrige søndag. Da kjørte Frode seg tidlig til tet og vant sprettlett. Perfekt andrespor bak bilen i kveld, motstandsmessig er det alt annet enn avskrekkende og det ser i det hele veldig bra ut på forhånd. 2 Hat Trick blir den ene av mine to V75-bankere og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 11-3-9 C: 6-1-14-8-7-15-2-5-4-10-13

Hop kusker min andre banker

Jeg velger også å bankerspille 4 Vitro Diablo i V75-6. Den Erik Killingmo-trente fireårsvallaken er den klart beste hesten i dette løpet. Gjorde et knallsterkt seiersløp på Färjestad sist og imponerte voldsomt som vinner av et V75-løp på Klosterskogen i august. Han starter sjelden på sprint, men nest sist var han nede på 11.7 på en sprint på Färjestad med full fart over mål. Møter ikke allverdens motstand i kveld og uten tull og tøys på veien, skal det være snakk om en meget bra vinnersjanse. 4 Vitro Diablo blir min andre V75-banker i kveld. I DD-spillet velger jeg å gå all-inn på kombinasjonen 4 Vitro Diablo i DD-1 og 2 Hat Trick i DD-2.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 2-1-8 C: 3-5-6-9-7-10

V75-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Det vant seks førstevalg forrige onsdag, den eneste overraskelsen kom i V75-1 (som var et garderingsløp), der 8. valget Alma Viktoria vant.

Den er også med i V75-1 i kveld som har sin store favoritt i 11 Lesja Tara og Lars Anvar Kolle som jakter sin fjerde strake seier i kveld. Den Geir Kihle-trente fireårshoppa har tatt samtlige fire seire i karrieren fra lederryggen. I kveld er det litt andre forutsetninger med 20 meter tillegg og naturligvis også bedre motstand i takt med at grunnlaget vokser. Motivert favoritt, men jeg tar med fire/fem hester på gardering.

7 Alma Viktoria varslet jeg for forrige onsdag og i et rotete løp tok hoppa karrierens første seier. Er neppe en som kommer til å rade opp seire, men står spennende til på strek i kveld og er første motbud. 5 Valle Gyda har fortsatt ikke vunnet, men firårshoppa står med tre andreplasser i år. Får Gunnar Austevoll denne feilfritt rundt, er hun seiersaktuell. 13 Ejo Rappa er mer enn god nok på fart, men vinnerstinget er ikke veldig fremtredende på fireårshoppa til Frode Hamre. Motstandsmessig ser løpet veldig passende ut.

6 Skala var meget god i seiersløpet femte sist, men har ikke klart å følge opp. Står dog fint til på strek og tas med på gardering. 8 Monster Merete har vært matchet i tøffe årgangsløp for treårshoppene i flere løp, uten å strekk til der. Formen er usikker nå, men på sitt beste kan hun være med her. Jeg tar henne med på det største V75-forslaget.

V75-1: A: 11 B: 7-5-13-6-8 C: 12-4-2-9-3-1-10

V75-2 - DNT's unghestserie. Varmblods. Norskfødte 3-åringer. 2100 meter auto.

Et riktig fint treårsløp venter i V75-2, der jeg markerer for fem hester på de fleste V75-forslagene.

Jeg setter 4 Garrido først på min rangering. Per Oleg Midtfjeld valgte en offensiv styrning på sin stallhest på Biri sist og fra dødens var hesten en kanongod vinner. Lignende prestasjon i kveld borger for en ny topplassering. Tom Erik Solberg får sjansen bak 1 Cuando Bailando som vant sist når lederhesten The Red Explosion galoppert som klink vinner midt på oppløpet. Lykkes Tom Erik å forsvare innersporet, øker nok vinnersjansene. Andrevalget.

2 Garth Vader skulle hatt vesentlig mer enn 45 000 kr på konto, men både kusk og hest forfølges av utur. Strålende opphenting etter startgalopp forrige onsdag og løpets naturlige outsider. 3 Trefilov var god i seiersløpet tredje sist, uheldig nest sist og fullførte solid til andre på Färjestad sist. 5 Gone With The Wine har Anders Lundstrøm Wolden snakket varmt om i lang tid. Solid etter galopp sist og kan ta sin første seier i kveld. Til tross for flere andre fine hester i dette treårsløpet, mener jeg løpet skal stå mellom mine fem utvalgte.

Rangering V75-2: A: 4 B: 1-2-3-5 C: 12-9-7-9-11-8-6

V75-3 - Kaldblodshester. Stallansatte. 2100 meter autostart.

Kun ni hester til start i dette løpet for stallansatte og løpet holder svak sportslig kvalitet. Jeg markerer for seks hester på de fleste V75-forslagene.

Jeg lanserer trøndergjesten 7 Alonso Sol som min favoritt. Fireårshoppa har ingen vakker programrad, men i motsetning til de fleste andre i dette løpet, så tåler hun å gjøre mye jobb selv. Galopprisikoen er stor, men feilfritt må dette være en bra vinnersjanse. Magnus Teien Gundersen blir stor favoritt med 6 Egge Loke. Det er overraskende. 2100 meter er ikke noe pluss for denne, og Magnus må nok hente frem sine beste kuskeegenskaper for å lure denne først over mål på en upassende distanse.

5 Turbo Teddy er heller ikke en utpreget seiersmaskin. 34 starter har gitt to seire, men vallaken viste litt fremgang sist og går ned flere klasser motstandsmessig i kveld. Form er det ihverfall på 1 Bauers Annabella. Men på 59 starter har hoppa fortsatt ikke vunnet løp. Førstespor bak bilen i kveld er optimale betingelser.

Travsikre 3 Mc Vilja henger fint med i løpene og skal med på gardering. 9 Hesby Vilter har også en viss kapasitet og kan ta seg av dette løpet sammen med Joakim Hansen. De seks hestene blir mine utvalgte i V75-3.

Rangering V75-3: A: 7 B: 6-5-1-3-9 C: 2-4-8

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Et halvskummelt hoppeløp der jeg går tynt på de minste V75-forslagene, men tar med sju hester på det største.

6 Fløya gjør sin tredje start i regi Geir Kihle. Ble dumstri i tet første gang ut for Kihle på Bjerke for en måned siden og firte på oppløpet da. Klart bedre i den andre starten som var et V75-løp på Biri. Trøblet fra start da, men avsluttet sterkt til fjerdeplass. Står innbydende til på strek i kveld og blir min favoritt. 9 Lome Perla har hatt en kanonsesong i regi Jenny Thygesen og sprunget inn nesten 300 000 kroner. Knallsterk V75-vinner på Bergen travpark sist og blir ganske klar spillefavoritt i V75-4.

8 Sundby Søss er som vanlig ei hoppe det er vanskelig å regne på. Men bunnsolid både tredje sist og nest sist og på sitt beste duger hun godt her. 2 Komnes Anna var meget uheldig på Klosterskogen forrige torsdag, men spurtet flott når det løste seg. Står spennende til på strek i kveld. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 10 Osen Expressa (forbedret sist), 11 Nordlys Rosa (sjokkvant femte sist, kan vinne med lignende prestasjon) og 1 Rive Ruska (kan smyge med herfra og vinne dersom noen av forhåndsfavorittene forsvinner)

V75-4/V5-1: A: 6 B: 9-8-2-10-11-1 C: 12-3-13-5-7

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kveldens sportslig godbit der hoppene er tilgodesett. Løpet er stengt ved kr 680 000, men åpent for hopper i grunnlag under 1 million.

Det favoriserer selvsagt spillefavoritten 6 Royal Baby noe. Jernhoppa til Morten Andresen har funnet en ny formtopp og kommer senest fra knallsterk V75-seier på Forus. Lykkes Tom Erik Solberg å komme seg foran i kveld, er trolig løpet kjørt. Men han skal komme seg forbi startraske 2 Dream Builder og det er ikke lett. Eirik Høitomt er garantert sugen på å sitte foran med vallaken i kveld, som har vist flott form i sine to siste løp.

9 High Into The Sky er heller ingen bløff. Frode Hamres seiersvante fireåring har radet opp seire på slutten og er den tredje vinnerkandidaten i dette meget fine varmblodsløpet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 6 B: 2-9 C: 1-3-4-10-8-5-7