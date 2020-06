Dobbel jackpot i V75 på Momarken

Hele 5 241 588 kr venter ekstra i sjuerpotten i lørdagens knallfine V75-omgang på Momarken.

Det er en fantastisk flott V75-omgang Momarken byr på lørdag ettermiddag. Det er i tillegg dobbel jackpot og formidable 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Den doble jackpotten stammer fra V75-omgangen på Bjerke 6. juni, da ingen klarte sju rette.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Undertegnede har ellers hatt bra klaff med sine V75-tips de siste ukene, og og det ble blant annet bra sving på sakene under OGP-søndagen.

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På mine V75-forslag på Nettavisen bankerspilte jeg både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så jeg måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet jeg bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte jeg Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Undertegnede har hatt bra klaff på V75-omgangene på Bjerke de siste ukene.

Systemklaff under V75 på Bjerke onsdag 3. juni

Jeg valgte å spille med to bankere under forrige onsdags V75 på Bjerke. 4 Admiral Knick i V75-7 innfridde veldig enkelt, mens 6 Balder Odin galopperte i kampens hete i V75-2 og ikke innfridde. Dermed ble det "kun" seks rette på de flate spilleforslagene. Ett av systemspillene på Eksperten satt dog som det skulle. Det hadde en innl.pris på kr 2 966 (fire andeler a kr 750) og betalte meget flotte 31 273 kr tilbake.

Solide gevinster for Leirvåg i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 444



NåBåde sportslig og spillemessig er det meget bra klasse på lørdagens V75-omgang på Momarken. Tradisjonsrike løp som Holm Holmsens minneløp, Per Rakkestads minneløp og Ole Uttisruds minneløp skal alle avvikles lørdag. Jeg spiller med to bankere i lørdagens omgang.

Flott oppgave for Gundersens elitetraver

Den første dukker opp i V75-3/V5-1 som er Per Rakkestads minneløp. Dette løpet er alltid utskrevet som et tidsløp og er åpent for hester med rekord på 11.0 eller dårligere. Det betyr at hester med høyt grunnlag kan komme med. Det har 11 Noble Superb ( 2 323 916 kr innkjørt) og selv fra bakspor, skal Gundersen-hesten ha en meget god vinnersjanse i årets utgave. Kunne ikke rå på Patent Leather fra dødens nest sist og strakk heller ikke helt til i et steintøft V75-løp på Bjerke under OGP-søndagen. Kanongod V75-vinner på Åby tredje sist. Lørdag har hesten en meget overkommelig oppgave foran seg. 11 Noble Superb og Magnus Teien Gundersen blir den ene av mine to V75-bankere lørdag og blir også min V5-banker. Rangering V75-3/V5-5: A: 10 B: 2-9-4 C: 3-6-12-11-1-5-8-7

Klink vinner med feilfri avgang?

Lørdagens største V75-favoritt kommer ut i V75-5/V4-2. Nytente 4 Independent Baby har et gaveløp foran seg og får Herman Tvedt hoppa feilfritt avgårde fra start, skal dette være en vinner. Har vært kanongod i to strake seiersløp, der hun i begge løpene delvis har måttet gå utvendig. Det er svak klasse på dette hoppeløpet og trolig hadde Independent Baby også vært favoritt om hun stod på 20 meters tillegg. Nå står hun på strek og det ligner en klink vinner uten galopp. Jeg tror på seier og 4 Independent Baby blir min andre V75-banker i V75-5 og bankerspilles også i V4-spillet.

V75-5/V4-2: A: 4 B: 3-6-5 C: 7-9-1-10-2-15-14-12-8-13-11

V75-1/V5-3 - Holm Holmsens minneløp. 4-åringer. 2140 meter autostart.

Det er bra klasse på årets utgave av Holm Holmsens minneløp der 1 Moen Thor vil pådra seg et tungt favorittstempel. Hesten har vist en strålende utvikling i år og vunnet fem av sju løp. Lørdag er det skjerpet motstand og et sjanseartet innerspor bak bilen og jeg velger å gardere bredt.

11 Thai Zeus settes nærmest. Har foreløpig ikke vunnet i tre starter i Hamre-regi, men gjort sterke løp hver gang og vært på trippelen i samtlige tre starter. 4 Kvåles Ruin kunne aldri utfordre en god Don Juan D.K. i V75-1 på Leangen forrige lørdag, men gjorde et sterkt løp til andreplass. Tredjevalget. 5 Icarus B.R. har fått to løp i kroppen og skal lettes i balansen lørdag. Det kan gi ytterligere effekt. 2 Starstrucked var sterk vinner fra dødens sist og står fint til spormessig. Kan vinne igjen. Disse fem på plass på samtlige V75-forslag.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere tre hester. 6 Montego Bay agerer ujevnt i prestasjonene, men har et bra toppnivå. 8 Delicious Me er i knallform, men står i et bedrøvelig startspor. Med flyt på veien, kan det gå. 9 Olympic Tile burde vunnet fra tet sist. Nå blir det ryggløp og klaffer det optimalt kan det kanskje bli seier.

Rangering V75-1/V5-3: A: 1 B: 11-4-5-2 C: 6-8-9-7-10-12-3

V75-2 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 2140 meter autostart.

Lørdagens i særklasse mest krysskrevende løp og kun 8 Ingerø Mari må betraktes som sjanseløs på forhånd og jeg tar med 10 og 11 hester på de største V75-forslagene.

Jeg setter 3 Lome Perla først på min rangering. Vant sprettlett i V75 på Sørlandet tredje sist etter lederrygg og åpning mot oppløpet. Bunnsolid toer bak gode Frøyu Birk i Årjäng nest sist, mens det ble startgalopp sist. Står perfekt til i dette løpet. 11 Nordlys Rosa speedet inn til enkel og overraskende seier nest sist på Bjerke. Ikke like bøs sist som mye spilt tross et fint løp underveis. På med skoene igjen nå og er en klar vinnerkandidat.

6 Mailund Jerva var i følge Eirik Høitomt pigg når hun galopperte utvendig for Solmyr Arvid sist. Er ujevn i prestasjonene, men toppnivået er bra. 10 Myr Seira slo gode hester sist på Sørlandet tross dødens store deler av løpet. En lignende prestasjon rekker langt her. 2 Alfa Betty er ifølge eier og trener Bengt Solberg tvilsomt startende, men ikke strøket fredag formiddag. Kapasiteten er bra og hun skal tidlig med. 9 Smedtulla duger i massevis, men formen er usikker om dagen. I nærheten av sitt beste, er hun en klar vinnerkandidat. Disse seks får plass på de fleste V75-forslagene og er de jeg tror mest på.

Rangering V75-2/V5-4: A: 3 B: 11-6-10-2-9 C: 1-4-12-5-7 D: 8

V75-4/V4-1 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2140 meter autostart.

Nok et fint spilleløp venter i V75-4, der jeg tar med seks og sju hester på de største V75-forslagene.

1 Mellem Tyr setter jeg først. Jeg hadde veldig god tro på fireåringen til V75-finalen på Bjerke for to uker siden. Tidlig til tet da, men firte litt skuffende mot mål og dalte til femte. Det er billigere motstand lørdag og kan få sin revansj her. 11 Helten lanserte jeg som en herlig tipsener i comebacket på Momarken for tre uker siden og hesten lenset unna til overlegen seier som en 12-oddser. Gjorde et nytt strålende løp sist til andre, men kom aldri kapp med rømlingen Gomnes Hønk. Sindige Tor Wollebæk kusker lørdag, det er neppe et minus.

6 Maxey Melanin har funnet et nytt gir i regi Knut Arne Ødegaard. Rett og slett strålende tetvinner på Romme sist og vant også nest sist på Momarken. Møter gode konkurrenter her og jeg setter hesten inn som tredjevalg. 10 Drivjerven har sett kanonfin ut i to strake seiersløp og kan vinne igjen. 12 Grisleprinsen G.L. har trukket et blytungt tolvtespor, men med klaff underveis kan det likevel bli seier.

Helt ute på kanten betaler jeg også for formsterke 5 Jan Livar og årsdebuterende 9 Mjølner Loke.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 11-6-10-12 C: 5-9-3-2-4-7-8

V75-6/V4-3/DD-1 - Ole Uttisruds minneløp. 2140 meter autostart.

I likhet med Per Rakkestads minneløp, er også tradisjonsrike Ole Uttisruds minneløp utskrevet som et tidsløp. Åpent for kaldblodshester med rekord 22.0 eller dårligere. Tre hester skiller seg klart ut på forhånd.

Kapasitetshesten 5 Teddy Gutten Støen blir min favoritt. Dukker nå opp i regi Jan Roar Mjølnerød og så fantastisk fin ut i prøveløpet. Det er voldsom kapasitet i denne traveren og fungerer slik han skal også i vanlig totoløp, blir han lei å hanskes med i dette løpet. 4 Kleppe Fanden tok en meget overraskende seier på Leangen forrige lørdag etter tet hele veien. Dro selvsagt fordel av at forhåndsfavorittene Roli Eld og Ulsrud Tea galopperte seg bort, men var uansett god. Er favoritt i tetkampen og ikke usannsynlig med dacapo fra sist helg.

1 Steinfaks er tilbake på norsk jord etter en rekke sterke innsatser i Sverige de siste månedene. Fra førstespor er hesten også garantert en fin reise underveis. Jeg er litt usikker på om han matcher favorittduoen om de presterer på sitt beste, men tøffingen som trenes av Stian Eilefsen får plass på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 5 B: 4-1 C: 12-2-3-8-7-10-11

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2640 meter autostart.

Jeg har ved gjentatte anledninger uttrykt min begeistring for Tayno Destrier med den fargerike amatarkusken Per Ivar Bendiksen som fast kusk, og det er med "vemod" jeg lanserer en annen hest som min favoritt i V75-7/DD-2.

4 Cecena Tomali så lysende ut i debuten for Erlend Rennesvik og hadde Rennesvik dradd på via fjerdespor i den siste svingen hadde han vunnet løpet. Nå kom hesten akkurat for sent til å ta ned Jetske Beemd. Nå er det teten som gjelder for Cecena Tomali og den godeste Erlend Rennesvik sier både til fagbladet TGN og til undertegnede, at kommer jeg til tet, så tror jeg jeg taper løpet. Det er så spennende at jeg må prøve meg på 4 Cecena Tomali som min DD-banker.



I V75-spillet dobler jeg naturligvis opp med storfavoritten 7 Tayno Destrier som gjorde et rått seiersløp under OGP-helgen og ved gjentatte anledninger, har vist at han tåler å gå den tunge veien.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 4-7 B: 8-12 C: 3-11-1-5-2-9-10-6