Gnistrende JACKPOTOMGANG fra Sverige! Toppobjekter er jobbet frem, og bankeren senker normalt alt på ren styrke! Du blir vel med oss i jakten på den store "jackpotdeigen"?

En SÆRDELES spennende dag er i vente for vi som elsker å spille på hester. Moroa starter som vanlig klokken 12.20 hvor det blir lunsj fra Gävle. Om kvelden braker det løs med INTERNASJONAL V65-JACKPOT på Forus klokken 18.55, og her ligger det over 440 000 ekstra i sekserpotten. Klokken 19.30 venter det så en GEDIGEN DOBBEL V64-JACKPOT på Axevalla, og her ligger det 1,8 millioner ekstra i sekserpotten.



Vi liker å spille til Axevalla da dette er en bane hvor de fleste får sjansen nedover det lange oppløpet. I kveld er det altså DOBBEL V64-JACKPOT med 1,8 millioner ekstra. Her skal det ikke mye til før dette kan gi veldig godt betalt. Det finnes en rekke godbiter i omgangen, og du vil garantert like infoen på flere av dem. Når det gjelder dagens beste banker så landet vi på 10 Gameboy Pellini (V64-3). Dukker opp i særdeles billige omgivelser, og den runder en gjeng som dette om alt går riktig for seg. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 2 Noras Princess – Denne var kraftig forbedret etter pause sist, og vi likte den svært godt. Jepson var ikke akkurat veldig heldig med styringen, og det ble en drøy tur i 09-10 fart før den kom seg ned i tredje innvendig etter ca 600m. Fikk så lukene innvendig på oppløpet, og fullførte fint. Denne unge hoppen som er under utvikling kan fort være ytterligere forbedret til i kveld, og fra drømmesporet er den svært spillbar. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 9 Ekås Future – Er det veldig bra grunnkapasitet i, og den så ordentlig bra ut i prøveløpet nest sist (16,2 s 1000m). I løpet sist feilet den i en trang situasjon i kjøring om teten, og dermed fikk man ikke sett hvor bra den var for dagen. Er garantert en av de beste på ren kapasitet her, og med tanke på at vi likte den såpass godt i dette prøveløpet nest sist så må vi bare gi den en sjanse i et billig løp som dette. OBS!

V64-3 : 10 Gameboy Pellini – Dette er et veldig dårlig løp, og det skiller MYE på de beste kontra de nest beste. Gameboy Pellini er det solid grunnkapasitet i, og den er garantert vel forberedt etter en liten pause. Kommer trolig tungt i sluttrunden, og går alt riktig for seg, ja, da ser vi ikke helt hvordan den skal tape et løp som dette. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V64-4 : 7 Cayucos – Er en hest som virkelig fortjener en seier. Er nemlig ekstremt mye bedre enn raden, og den har full form i kroppen sin. Feilet trolig fra seg en seier i drøye spor mot oppløpet sist. Virket nemlig ordentlig pigg, og så helt ubrukt ut når galoppen kom. Er normalt travsikker, så vi regner med at den kommer seg rundt uten tull nå. Motstanden her skremmer ikke, og vi må bare prøve oss. SKAL MED PÅ ALT!

V64-5 : 11 Celsius Evo – Holder vi HØYT på ren kapasitet, og den duger veldig godt i omgivelser som dette. Gikk OK på Åby sist uten at det klaffet helt da. Var strålende etter galopp nest sist, og formen blir trolig bare bedre og bedre fremover. Får den bare litt tempo så er den TUNG tilslutt, og den skal ikke undervurderes. 3 Powerful Teemer – Rullet over i galopp sist, og er stadig MYE bedre enn raden. En seier kommer snart, og den er HET med bare litt flyt på veien.

V64-6 : 1 Dokonjo – Jevn finale, og her kan det være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide har vi truffet godt på før, og er litt inne på at vi kan gjøre det igjen i kveld. Kommer ut etter en velfortjent pause, og fra dette sporet er den sikret det optimale smygløpet. Finner bare kusken lukene nedover det lange oppløpet på Axevalla så er sjansene gode. Vår frekkis i et løp hvor vi tar med noen hester.