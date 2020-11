Dobbel V64-jackpot med enorme 1,7 millioner ekstra

Gedigen V64-jackpotomgang! Vrien omgang med et stort potensial! Vi knaller til med frekke objekter i jakten på storcashen! Du tar vel rygg?

Vi har en SVÆRT INNHOLDSRIK uke foran oss, og nå blir V86 hver onsdag et fast innslag. V75-omgangene på Bjerke hver onsdag er flyttet til tirsdagen, og her vil en eventuell alenevinner få tre millioner ekstra. Førstkommende tirsdag er det dessuten en JACKPOT på en million kroner i V75-spillet. Lørdag er det igjen GULLJACKPOT, og det er skrellbanen Klosterskogen som står for løpene.

I tillegg til dette så er det også DOBBEL V64-JACKPOT fra Mantorp i kveld, og der ligger det 1 710 285 ekstra i sekserpotten. Lørdagskveld er det dessuten JACKPOT i V65-spillet fra Harstad, og der ligger det 570 690 ekstra i sekserpotten.

Det store høydepunktet denne mandagen skjer på Mantorp hvor det altså er DOBBEL V64-JACKPOT med over 1,7 millioner ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er svært utfordrende, og dette burde betale ut meget bra. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 12 Livi Nam Nam – En ganske åpen V64-innledning venter, og vi plukker med oss noen hester. Vår ide hadde 0% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips (omsetning 300 000), og blir neppe veldig mye spilt. Vær dog litt OBS på at dette er en ganske flink hest i grunnlaget, og den er MYE bedre enn raden. Avsluttet klart positivt nest sist, mens den spurtet meget sterkt sist. Debuterte da for sin nye trener. I kveld fester man på en BIKE for første gang, motstanden skremmer ingen, og med flyt er denne god nok til å superskrelle. PASSES!

V64-2 : 2 Thisgirisonfire – Her er det elendig klasse, og det skal ikke mye til for å vinne dette hoppeløpet. Vår ide er stadig bedre enn raden, og den feilet i angrep med krefter igjen sist. Står nydelig til nå, og duger svært godt på kapasitet. Se også litt opp for 5 Solkattens Daizy som skal gå skoløs for første gang, og som slett ikke er så verst på sitt beste. Er dessuten blitt strøket inn et spor.

V64-3 : 6 Fighter – Løste veldig bra fra start sist, og vi er litt inne på at det muligens kan bli tidlig tet om da 5 Teton Game Of War slipper. Fighter har ellers gjort flere veldig fine løp, og man har nok ventet inn denne oppgaven på tampen av året. Står nemlig helt perfekt inne på pengene. SPILLES!

V64-4 : 7 Omega Superstar – Har en råtten rad, og trenger ikke bli veldig mye spilt. Dette er dog ingen dum hoppe, og den er bedre enn raden. Kom tidlig frem i dødens sist, trykket på, men galopperte så fra seg en plass blant de fire på oppløpet. Hadde travet 13,8/13,9-2140ma uten galoppen, og det etter et beintøft opplegg. Nå rykker man skoene rundt, og den var oppløftende på den balansen fjerde sist. Kan vinne dette fra dødens, og må med på alt!

V64-5 : 12 Spickleback Face – Var meget solid etter pause sist, og avgjorde enkelt til slutt. Hestene til Robert Bergh er «ALLTID» mye forbedret andre gangen ut, og selv om denne står på 40m tillegg så er den alt annet enn sjanseløs. Har nemlig MYE inne, og vi iler til med tipsnikken. 9 Fabio De Pervenche – Spurtet ordentlig bra i Enghien tredje sist, og gjør en spennende debut for Conrad Lugauer. Vi vil se den prestere på 1000m-banene i Sverige før vi går hardere til på den, men på gardering er den selvskreven.

V64-6 : 2 Go West Young Man – Spurtet meget sterkt i svært tøffe omgivelser sist, og er i en veldig bra form. Etter å ha vært matchet i steintøffe omgivelser så ser dette klart billigere ut på forhånd, og fra et nydelig spor er dessuten sikret et bra opplegg. Plasseres foran 7 Enriko Ha.