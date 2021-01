Dobbel V64-jackpot med enorme 2,5 millioner ekstra

Svært spennende V64-omgang med stor JACKPOT! Vi jakter storcashen med frekke bonger, og her er det bare å ta rygg! Går det kanskje mot en solid V64-suksess?

Halmstad er første bane ut når det gjelder V64 denne uken, og hva er vel bedre enn at vi har en gedigen DOBBEL JACKPOT å glede oss til på nettopp den banen? Over 2,5 millioner ligger ekstra i sekserpotten, og de pengene skal vi være med å kjempe om. 11 First One In (V64-5) banker vi småfrekt i kveld, men den hesten er ekstremt formsterk, og fortjener virkelig en seier. GÅ IKKE GLIPP AV FØLGENDE:



V64-1 : 6 Joyride Cane – Innledningsløpet er jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide blir neppe veldig mye spilt, men vær litt OBS på at denne er bedre enn raden, og nå kan det være duket for en seier igjen. Har fått to løp i kroppen etter pause, og fikk aldri helt skikkelig fritt frem sist. Travet da 13,6/2140mv med krefter igjen. Er klart best på en kjapp sprint, den møter helt riktig motstand, og må tas på alvor.

V64-2 : 3 Goodlookin Pepper – Feltes i særklasse beste hest er 6 Oliver P. Hill som gikk et monsterløp etter en grov startgalopp sist. Er dog dum i hodet sitt, og vi stoler ikke på den over en oppjaget sprint. Vår ide er jevn/flink, og gikk ganske bra i kulissene sist. Kom da til mål på 13,5/1640ma, og gjør den noe slikt i kveld, ja, da er det kun favoritten som kan slå den. SPILLES!

V64-3 : 12 Daydream La Marc – Er en ganske tøff hoppe som ikke har problemer med den lange distansen. Hun hadde dessuten et bra fjorår, og kammet med seg tre seire. Vant årsdebuten i fjor, og mot en billig gjeng er vi inne på at det vil skje i år også. Kommer tungt til slutt, og lar seg rett å slett ikke stoppe? Motivert favoritt. Dog vil vi advare litt for at den enda ikke har vunnet med sko på alle fire.

V64-4 : 5 Atlas Font – Denne kom med et GODT rykte fra Italia, og ble spilt ned i bunnodds når den debuterte i Sverige. Da ble det imidlertid galopp, og flopp. Kommer nå ut etter en liten pause, den har skiftet trener, og rapportene er fine. Sporet trekker naturligvis noe ned, men den virket fornuftig med volte sist, og vi håper derfor at det skal gå bra. Senker en særdeles overkommelig gjeng?

V64-5 : 11 First One In – Er EKSTREMT formsterk, og i kveldens V64-jackpotomgang tar vi en sjanse på denne som kveldens beste banker. Feilet i en trang situasjon sist (kjørte oppi?), og feilet fra seg en mulig seier da. Gangen før feilet den fra seg en mulig seier når Adielsson var etter den på oppløpet. Skal normalt være relativt travsikker, og selv om den står litt hardt inne i løpet så tror vi bare den vinner om den skikker seg. Var faktisk ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. Velger man å gardere så er det 7 Floydside AM vi frykter. Er 20m billigere ute kontra vår banker fra tidligere oppgjør, og kan opplagt vinne om det skulle klaffe på veien.

V64-6 : 6 Sunday Sonata – Dette er slett ingen dum hoppe, og den er spillbar i kveld. Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og fullførte fint mot gode hester i V75’en sist. Da viste klokken 12,2 s 800m / 10,7 s 300m uten at den ble kjørt i bunn. Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, den har stor fart i kroppen sin, og må tas på alvor. Settes helfrekt først!

