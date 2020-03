Dobbel V64-jackpot med enorme 6,2 millioner ekstra

Årets BESTE V64-omgang! Superjackpot! Vi drar til med flere smellfrekke objekter, og er klart inne på at dette vil gi bra betalt! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "JACKPOTDEIGEN"?

Snoken med STORESLEM på V75 - Alt satt på Bergsåker 21. mars!

Undertegnede var ikke god nok denne lørdagen, men vår samarbeidspartner, SNOKEN, gjorde rent bord og traff på ALT! Totalt ble det solgt 29 andelslag på Eksperten, og alle disse betalte ut fra Kr.28 165 og oppover. Sjekk følgende:

* 10 andelslag a Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 og 10 andeler a Kr.100) betalte ut Kr.28 165 hver seg.

* 6 andelslag a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 11 andelslag a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500 / ti andeler a Kr.200 / seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 2 andelslag a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.30 917 hver seg.

Lerum med strålende V4-treff på Romme 20. mars - Kr.980 ble til Kr.20 097!

Det ble svært vrient på Romme denne kvelden, og ingen løste V64-rebusen. Det betyr at vi har en gedigen V64-jackpot i vente på mandag, og der ligger det voldsomme 6,2 millioner ekstra i sekserpotten. Heller ikke vi kom i mål med våre V64-bonger. I V4-spillet traff vi bedre, og bongen på Kr.980 satt som spikret. Utbetalingen på den bongen ble kanonfine Kr.20 097,-

Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Dagens GRATISTIPS til V64:

V64-4 : 3 Galewindsonthepath – Hesten med det rare navnet tror vi MYE på i kveld. Burde egentlig ha vært storfavoritt i dette billige løpet, men når vi la ut tipset var den fakta kun et 4-valg. Vil 100% sikkert bli betydelig mer spilt når de virkelig tunge spillerne kommer, og det skal den også være. Har fått to løp i kroppen etter pause, og har varslet form ved begge anledninger. Den avsluttet i 11-fart i årsdebuten nest sist, og vi likte det vi fikk se da. Nå sist havnet den utvendig leder fra sitt spor 8 bak bilen, var stor i nederlaget, og travet altså 14,0 fra dødens. I kveld skal sjansene for tet være gode, og da taper den ikke et løp som dette. MÅ BARE SPILLES!

V64-5 : 2 Devs Dragon – Har smellfine betingelser foran seg, og på en lynrask bane leder den høyst trolig fra start til mål. Vant et billig løp sist, mens den mistet aksjonen, og feilet i kamp om seieren i finalen nest sist. Går ned mot 13,0 fra tet i kveld, og det straffer neppe noen. En veldig motivert storfavoritt. Velger man å spekulere så er det grunnkapable 3 Tony Afrika vi frykter mest. Har fått løp i kroppen etter pause, og i kveld rykker man skoene bak. Deretter ranker vi 1 Cheerful River som skuffet oss litt sist, mens den så lysende bra ut etter pause nest sist. Sporet var dog det verste den kunne få da den ikke har vist starthurtighet tidligere.

