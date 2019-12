Bankeren er bare best! To stjernesmeller som du vil like infoen på! Helfrekk duo med spennende betingelser! Vi jakter den ekstra jackpotcashen med MYE snadder! Du blir vel med på moroa?

Vi nærmer oss slutten på året, og går inn i en særdeles hektisk tid med en rekke høydepunkter. Allerede nå vil vi nevne det som skjer på NYTTÅRSAFTEN, hvor det altså er MULTIJACKPOT I V75-SPILLET, og her vil det ligge minimum 16,2 millioner ekstra i sjuerpotten på Axevalla. Dette beløpet kan dog stige ytterligere MYE frem mot denne V75-omgangen.

Når det gjelder høydepunkter i uken som kommer så smeller det allerede i kveld med DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger altså over 1,4 millioner ekstra i sekserpotten til kveldens omgang på Färjestad. Førstkommende lørdag er det duket for historiens siste kjøring i Drammen, og her er det GULLJACKPOT i V75-spillet.

Lerum med V65-FEST i Bergen 12. desember!

Tipsene satt igjen knallbra i Bergen denne torsdagen, og omtrent ALT av V65-bonger suste inn. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut Kr.3 738,-. Du tar vel rygg på oss i Bergen?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Färjestad byr på en SVÆRT spennende V64-omgang i kveld, og det er altså DOBBEL V64-JACKPOT med over 1,4 millioner ekstra i sekserpotten. Det finnes en soleklar banker i omgangen som vi ikke tror taper, men de fem andre løpene er vriene, og der kommer det normalt minst et par skreller. Vi byr også på noen objekter som er veldig lite spilt. Bankeren som vi ikke spekulerer mot kommer ut i V64-2, og dette løpet taper ikke 7 Jokke Ålj om alt går riktig for seg. Virker å drive en egen idrett i grunnlaget, og fortsatt tror vi det er mye å gå på. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 8 Cry Wolf – Veldig jevn V64-innledning, og her kan en bred gardering vise seg å være smart. Vår ide holder vi høyest på ren kapasitet i dette feltet, og den har tidligere hevdet seg meget bra mot tøffere motstand enn dette. Kommer til Sverige med bra form, og distansen er dessuten ikke et problem. Løser det seg bare litt på veien fra et dårlig spor så burde den dukke opp helt i fremste rekke. Vår frekke tipsener.

V64-2 : 7 Jokke Ålj – Er BETYDELIG bedre enn det grunnlaget den har på konto, og vi ser ikke helt hvordan den skal tape på en stund i vanlige grunnlagsløp som dette. 40m tillegg på en kjapp sprint er dog aldri optimalt, men med ordinære hester å hente tillegg på så blir nok ikke det et problem. Jogget en 27-tid sist på en ikke helt perfekt bane, og den har rett og slett utrolig mye inne. Har vært klink overlegen hver gang, og vi kan ikke spekulere mot den i kveld. Dette er mandagens sikreste vinner.

V64-3 : 10 Bianca Sisa – Er VELDIG formsterk, og den skal virkelig passes her. Den var SOLID i nederlaget fjerdesist, mens den gikk et svett løp etter galopp tredjesist. Ble da kjørt rett ned, og galoppen var ikke til å unngå. Fungerte ikke som best nest sist, mens den etter en liten pause sist ble sittende bom fast som absolutt fulltanket. Er KJAPP fra start, den er kuskeplusset med Aarum, og står dessuten ikke tilbake for noen av disse. SE OPP! 9 Orkidee Skift – Løpet sist glemmer vi da kusken ikke fikk fart på den. Gangen før var den meget oppløftende mot bedre hester enn dette. Er VELDIG kjapp fra start, og her kommer nok Kim Eriksson til å være offensiv fra start. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 11 Triton Pride – Er et artig langskudd i dette amatør/ungdoms/lærlingsløpet. Har egentlig levert det ene fine løpet etter det andre på slutten, og sist spurtet den klart bra etter en grov sjenering samt et uheldig filvalg. Er veldig riktig ute grunnlagsmessig, og motstanden skremmer dessuten ikke. Kan detonere et sjokk med flyt på veien. Bak vår sjokk-ide er dette løpet svært jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V64-5 : 2 Urgent Call – Her er det ganske formløst på de fleste, og vi er derfor litt inne på at vår klare ide kan få det billig om man lykkes å komme seg til tet. Her ser vi nemlig ikke mange som ønsker å trykke opp noe veldig tempo, og tethesten kan få MYE gratis. Urgent Call gikk kun OK sist, men det var i V75’en. Her er det ikke like formsterkt i mot, og den kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. SPILLES!

V64-6 : 2 Duke Of Mearas – Her kan det naturligvis dreie seg om tet og slutt for 1 Callmeawinner, men siden innersporet på Färjestad ikke er helt optimalt så velger vi å spekulere litt. Vår ide kom ut i ny regi sist, den løste skarpt ut bak bilen, og var etter hvert å finne i tredje innvendig. Gikk da ganske PIGG i mål etter litt halvsene luker, og den fikk et pluss i kanten av oss. Står i drømmesporet nå, og med tempo er denne mer enn god nok til å skrelle i finalen. PASSES!