Dobbel V64-jackpot med over 1,6 millioner ekstra

Frekkis fra Norge slår til som en godbit? Supersjokk er bedre enn rad! Topp-ideer i DD-2! Vi jakter jackpotcashen med mye snadder! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V64-vurderinger?

Lerum med ny V75-delikatesse 5. januar! Du tok vel rygg på 5-valget?

V75-7 : 5 Red Alert W.F. – Blir kjørt av sin eier, Kristine Hell, men hun har vunnet to løp med denne tidligere, og det er trossalt hun som kjenner hesten best. Var vel kanskje ikke helt på topp i tåken sist, men satt da langt bak, og det ble kjørt sakte i tet. Gangen før lekte den hjem seieren, mens den tredje sist satt bom fast som fulltanket mot bedre hester enn dette. Er lynrask fra start, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt om den bare løser ut som den skal. SPILLES!

Lerums sjokk-ide slo til på V75 lørdag 4. januar! Sjekket du infoen på 6-valget?

V75-5 : 10 Eldorado Mearas – Var kun et 7-valg når vi la ut dette tipset (ble et 6-valg), og blir neppe mye spilt med en dårlig rad. Vær dog OBS på at denne er i en helt fantastisk form, og den er verdt et forsøk nå. I finalen på Solvalla sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og hadde blitt skummel med luker. Gangen før spurtet den strålende etter sjenering, og kom igjen til mål med krefter på tanken. Får den bare litt bedre klaff underveis så er den med garanti på foto, og det til flott odds i lukene. OBS!

Det er altså DOBBEL V64-JACKPOT tirsdag, og det ligger over 1,6 millioner ekstra i dagens sekserpott! Vi fant ingen klink banker, men ønsker du å spille frekt så er 10 Flashing Boko i innledningsløpet et alternativ. Det er også 14 Royal T.N. i V64-2. Sistnevnte er i særklasse best, men står dumt til. Ellers har vi jobbet frem en god del snadder, og anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V64-1 : 10 Flashing Boko – Må ha en STOR sjanse i et billig løp som dette. Har fått ett skikkelig løp i kroppen etter pause, og vi likte den svært godt på Momarken sist. Gikk da en meget sterk sisterunde, og ble kun spurtet ned oppunder mål. Nå passer distansen bedre, den har altså fått en ordentlig blåser i kroppen, og blir det bare litt tempo her så er vår klare feeling at den blåser alt. MÅ BARE PRØVES!

V64-2 : 14 Royal T.N. – Er den helt overlegent beste hesten i dette feltet, og med gode rapporter i ryggen så er den veldig motivert. Kan også være en banker for de som ønsker å spille tynt. Vi liker dog ikke å gå ALL IN i slike løp som dette, og for de som leter litt på dypet, ja, de skal plukke med 4 Kingup på strek. Kommer ut etter pause, og det er fakta ikke så verst kapasitet i denne. Spurtet sterkt mot tøff motstand fjerdesist, og har i det hele tatt litt inne. OBS!

V64-3 : 3 Golden News – Har vi egentlig alltid holdt veldig høyt, og har derfor blitt skuffet over hva Per Linderoth har fått ut av denne springeren. Har nå skiftet trener, og kommer ut i regi Hans-Owe Sundberg. Vi liker også når hingster skifter trener da de ofte får en ordentlig nytenning. Kaj Widell opp som kusk, sporet er perfekt, og her kan det fakta bli tet. Må bare prøves direkte!

V64-4 : 7 Glamour Sisu – Her er det ikke veldig hard klasse, og det skal ikke mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide gikk sterkt etter galopp sist, og på en blytung bane viste den 17,4/1900m etter galoppen. Gikk også veldig bra etter en grov galopp tredje sist. Er mye bedre enn raden, og skulle denne først skikke seg, ja, da kommer det fort en seier. Vår ide. Settes foran 6 Junior Le Soleil som har litt inne, men som ikke er 100% i aksjonen sin. Gikk dog et knallsterkt løp etter galopp sist.

V64-5 : 6 C.R. Nobless – Feilet sist, men da kjørte Kaj Widell opp i foranliggende hest, og C.R. Nobless var altså unnskyldt for den galoppen. Er kjapp i takene, og fra dette sporet burde den renne til tet. Hvem er da interessert i å lage noen fart? Neppe noen… Dette ser veldig bra ut på forhånd, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne. Husk på at den tredje sist jogget 12,0/1640ma… Det gjør ingen i dette feltet.

V64-6 : 7 Jaipur F. Boko – Ble overforsert like etter start sist, og dermed kom galoppen. Tapte en god del, men viste 15,7/1800m i kulissene, og var ikke helt bunnskrapt over mål. Inntrykket var bra, og det kan være duket mot en billig gjeng nå! I dag er det andre gang ut i ny regi… 13 Omega Superstar – Er grunnkapabel, og vær OBS på at den femtesist kun ble spurtet ned av topphesten Zolly oppunder mål. Var også bunnsolid fjerdesist i nederlaget mot Gordon Mearas. Dukket opp i banen etter pause sist, og feilet da med litt krefter igjen oppunder mål. Hadde gått ca 14,4/2140ma uten den galoppen. Er mer enn god nok i et løp som dette, og den må passes!