Dobbel V64-jackpot med over to millioner ekstra i sekserpotten

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Vi har altså en SAFTIG DOBBEL V64-JACKPOT å glede oss til denne kvelden, og det ligger knappe 2,1 millioner ekstra i sekserpotten. Vi landet på 6 Vejmo Mys (V64-3) som kveldens beste banker, og tror hardt på tidlig tet og slutt. Er nemlig en ganske talentfull traver som utvikler seg fint, den er bedre enn grunnlaget, og i kveld kommer det en ny seier. Var utrolig nok et 2-valg når vi la ut tipset, men den blir nok helt sikkert en favoritt når alt spillet er levert.



V64-1 : 10 Unlimited Face – Har utviklet seg ordentlig bra, og leverer nesten bare gode løp. Har altså startet ti ganger, og ni av gangene har den vært på trippelen… Var bunnsolid til seier sist, og slo da tøffere motstand enn dette. Gangen før leverte den en tung avslutning, tapte ikke med så mye, og på klokken stod det 12 s 800m med krefter igjen. Har en stor sjanse i innledningsløpet om alt går riktig for seg, og favoritten er veldig motivert.

V64-2 : 10 Ryjet – Dette kan være en av rundens virkelige storskrell. Har fått to løp i kroppen, og den ligger veldig i skorpen. Ble tatt helt bort av dårlige rygger sist, men leverte et luftig oppløp, og gikk PIGG i mål. Vi likte den svært godt, men det var det tydeligvis ikke mange andre som gjorde. Var nemlig kun et 11-valg når vi la ut våre tips, og den blir neppe veldig mye spilt. Vi velger uansett å varsle skarpt, og plasserer den helfrekt først.

V64-3 : 6 Vejmo Mys – Taper vel ikke dette? Den var knallgod etter en liten pause sist, og avgjorde da veldig enkelt etter en avslutning i 30-fart. Tredje sist dundret den på utvendig leder, og jogget 28,0 med krefter igjen. Er kjapp fra start, her burde det bli gratis tet, og siden er vel dette over? MÅ BARE PRØVES!

V64-4 : 6 Spartan Cougar – Ble det litt feil for etter pause sist, men avslutningen var meget bra, og det var krefter igjen på tanken. Nå har den fått det løpet under vesten, og i kveld passer distansen bedre. Dukker opp på foto, og den må naturligvis med på alt! 9 Madonna Morique – Har en annen toppfart i kroppen kontra de to favorittene, og avsluttet i overlydsfart sist. I kveld blir det på med BIKE, og fra et nydelig smygspor trenger den ikke å være borte.

V64-5 : 6 S.G. Flying Diaval – Ser ekstremt formsterk ut, og er en tenkbar skrell i kveld. Kjørte oppi på siste bortre sist, og feilet som absolutt fulltanket da. Gangen før gikk den et meget sterkt løp etter en grov startgalopp. Mats Djuse får teste den i kveld, og i et jevnt oppgjør velger vi å varsle for denne formbomben. 5 Huddlestone – Er en annen som er bedre enn raden, og sist satt den bom fast som fulltanket. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og blir gradvis bedre. Er ikke ueffen om det bare klaffer underveis.

V64-6 : 3 Esprit Sisu – Går mange til på som kveldens banker, men vær litt OBS på at den ikke har levert på et samme nivå i år som i fjor, og at den i kveld debuterer for Daniel Wäjersten. Nevnte Wäjersten er en knallgod trener, men det er også Svante Båth, og vi vil se Esprit Sisu i noen løp for sin nye trener før vi tar bølgen. Når en hest kommer inn på en ny stall så er det ny bakterieflora, nytt høy osv, og det er ikke alltid slikt slår heldig ut. Motivert favoritt, men ingen banker.