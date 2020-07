Dobbel V65-jackpot med over 1,1 millioner ekstra

Bankerfritt! Et par mulige superobjekter! Du blir vel med oss i jakten på jackpotcashen denne kvelden?

Forus avrunder uken, og det er altså DOBBEL V65-JACKPOT med knappe 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende godbiter:



V65-1 : 5 Stjerne Kos – Har ikke fungert på lenge, og har heller ikke levert som ønsket. Var slik på samme tid i fjor, men fant så plutselig superformen på denne tiden av året. Ble rapportert i sitt siste løp i mai, og det vil overraske oss om den kommer ut i en slik skikk i kveld også. Tilbake på sitt beste ser dette veldig riktig ut på forhånd, og den plasseres først. 6 Sambo Ø.K. – Feilet bort en mulig seier sist, og er hesten i mot. Disse to skiller seg litt ut i et ellers ganske fint løp.

V65-2 : 2 Jon Snow – Vant enkelt fra tet sist, og utvikler seg veldig fint. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen nå, og det kan utmerket godt dreie seg om tet og slutt igjen. Er en motivert favoritt. 11 Grand Yankee – Har delvis skuffet oss etter at den leverte et råsterkt prøveløp 22. april. Gikk også et helt spinnvilt løp i årsdebuten 1. mai, men har ellers ikke vært veldig bra. Nå får Svein Ove Wassberg sjansen, og det skal bli spennende å se om han greier å vekke litt skikkelig liv i denne. Da er den nemlig god nok i massevis.

V65-3 : 6 G. Sola – Var ute på en liten reise for første gang sist, og det slo ikke helt heldig ut. Vi velger derfor å se litt bort fra innsatsen der. Var veldig god både nest sist og tredje sist, og feilfritt taper den normalt ikke et løp som dette. Vår soleklare favoritt.

V65-4 : 6 S.K.’s Karsk – Har en spennende oppgave foran seg i kveld, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Spurtet bra etter pause sist, og på klokken stod det 24,1 s 300m uten at den var helt tom på det. Har trolig gått en hel del frem med det løpet i kroppen, og her må man være OBS!

V65-5 : 4 Moe Tjalve – Er en hest som Pål Buer har gjort en knallgod jobb med, og nå er den dessuten i sitt livs form. Har vært utrolig bra på slutten, og det kan fort komme en seier til. Motivert favoritt. Plasseres foran 10 G. Jerken, og 6 Tangen Piril som begge var positiv i sitt siste løp.

V65-6 : 1 Muito Obrigada – Leder hele veien i en feilfri utgave? Var strålende etter pause fjerde sist, og vant da sikkert fra tet. Er bedekt, kommer ut etter en liten pause, og rapportene er fine. PASSES fra et perfekt spor. 5 Blues Photo – Er veldig bra, men har ikke levert som best på en bra stund nå. Blir hardt betrodd, men vi vil gjerne se litt skikkelig form før vi går ordentlig til på den igjen.