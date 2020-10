Dobbel V75-jackpot med 4,7 millioner ekstra

Ekstremt spennende omgang med et gedigent potensial! Vi jakter storcashen med en småfrekk banker! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V75-vurderinger?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Axevalla byr på en ÅPEN og SVÆRT SPENNENDE DOBBEL V75-JACKPOTOMGANG søndag. Vi spiller frekt i jakten på de helt store kronene, og når vi la ut dette tipset så var vår banker kun et 3-valg. Vi tror dog HARDT på tet og slutt for 1 Mellby Guard som var brenngod etter pause sist. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 7 Miriam Håleryd – Blir HARDT betrodd i innledningsløpet, og kan naturligvis vinne dette. Er dog ikke helt å stole på, og vi kjøper den ikke fullt ut som storfavoritt. 8 Emma Rae – Fullførte meget solid sist, og var ikke langt bak i mål. Gjør ikke dårlige løp, og klaffer det bare litt fra et dårlig spor så duger den. PASSES!

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer til Axevalla på Eksperten



V75-2 : 1 Keylor Navas – Spurtet bra nest sist, mens den ble sittende fast for lenge sist. Ser rett og slett veldig bra ut for dagen, og kan ikke få bedre betingelser enn dette. Lar seg rett og slett ikke slå fra tet? DENNE MÅ VI BARE TRO MYE PÅ!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 12 Wiki Waki Woo – Fullførte fint sist, og den holder sin flotte form. Kommer her ut i svært billige omgivelser, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være gode. Prøves som en frekkis i et løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester.

V75-4 : 1 Livi Precious – Så bra ut etter en liten pause sist, og var ikke helt tom etter sene luker da. Er meldt skoløs rundt for første gang, og man fester også på en forbedret vogn. Er veldig kjapp i vei, og fra tet er dette hesten å slå. MÅ MED PÅ ALT!

V75-5 : 1 Västerbo Bankir – Har gjort to OK løp hittil i karrieren, og normalt vil den bare bli bedre og bedre. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, den er kjapp fra start, og i et billig løp som dette vil den normalt lede veldig lenge. Må bare prøves nå!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 1 Mellby Guard – Var heroisk etter pause sist, og varslet da storform direkte. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, den kommer ut fra en stall med superform, og fra innersporet er nok Untersteiner på tetjakt. Lar seg rett og slett ikke slå fra tet?

V75-7 : Island Life – Er en knallgod sølvdivisjonshest på vei mot storformen. Har kommet til mål med krefter igjen i begge sine løp etter pause, og ligger virkelig i skorpen. Sporet trekker ned, men motstanden er den riktige. Prøves som en frekkis i finalen!