Dobbel V75-jackpot med 8,1 millioner ekstra

Enorm JACKPOTOMGANG! Bankeren har sett morsk ut, og kusken melder grønne lykter! Du blir vel med oss i jakten etter storcashen på søndag?

Lerum med V65-suksess på Biri 30. oktober

Undertegnede kom dessverre ikke i mål på de flate bongene denne fredagen, men det store systemet (10 andeler a Kr.400) satt som det skulle. Utbetalingen stoppet på SOLIDE Kr.37 322.



Östersund byr på en GEDIGEN JACKPOTOMGANG søndag, og det ligger altså over 8,1 millioner ekstra i premiepottene. De fordeles (40-20-40 / 7-6-5). Vår beste banker i omgangen dukker opp i V75-1, og vi garderer ikke stortalentet 10 Bold Heuvelland som har imponert i ny regi. Møter noe bedre hester nå, men vi ser uansett ikke helt hvordan den skal kunne tape. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V75-1 : 10 Bold Heuvelland – Har tatt to strake for Oscar Berglund, og sett fulltanket ut over mål. Har MYE inne, og kan helt sikkert en lav 14-tid på distansen. Støter her på en overkommelig gjeng, rapportene er fine, og dette må dreie seg om en stor sjanse. Magnus Djuse ble intervjuet rundt denne hesten på ATG, og gav den 10 av 10 som mulighet for seier. Velger man å gardere så er det 3 Global Wannabe som skal med. Har fått to løp i kroppen etter pause, og skal gå med BIKE for første gang.

V75-2 : 3 Frivoll Galilei – Er en 3-åring under utvikling, og den vant enkelt sist. Går nok 28,0 om den skulle komme seg foran, og vi føler det er snakk om en motivert favoritt. 6 Can Bo – Leter man på dypet her så skal denne passes. Er variabel, og tredje sist satt den bom fast i et løp som gode Stjerne Tore vant. Får opp Mats Djuse nå, og det er et solid pluss. Kan skrelle på en god dag.

V75-3 : 6 Turmalin Yankee – Spinner til tet, og siden er dette over? Avgjorde veldig enkelt sist, og var fin etter pause. Kommer nå ut på sin beste distanse, man rykker skoene, og mot en relativt overkommelig gjeng så må den bare prøves. 9 Bang Boomerang – Var ikke helt tom etter sene luker sist, og på ren kapasitet holder vi denne HØYT i grunnlaget. Skulle det bli kjøring så har denne kapasitet til å skrelle…

V75-4 : 10 Naheed – Blir ekstremt hardt betrodd her, og det er liten tvil om at det er en veldig god hest i grunnlaget. Vi likte dog ikke at den slet med aksjonen sist, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å gå ALL IN her. Skal stå først på ranken, men vi avstår altså fra et bankerspill. 9 Brunello Hall – Er det soleklare motbudet, og hesten vi frykter. Kommer ut etter en liten pause, men rapportene er fine, og man forventer en god innsats direkte.

V75-5 : 3 Joel Klipp – Prøves som en mulig storskrell i dette jevne løpet. Ligger stadig litt i skorpen, og formen virker å være veldig bra. Spurtet ordentlig fint sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder kan dette bli veldig riktig. OBS! 12 Tangen Elvira – Jogger rundt dette feltet feilfritt, og er naturligvis selvskreven i a-gruppen. Sporet er kun et pluss.

V75-6 : 13 Shocking Superman – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og den kommer altså nå ut etter at man har gjort et inngrep i halsen. Har trent 14 på distansen, og Oscar Berglund er opp på sin springer. Glem ikke at vi her snakker om en hest som jogget 10,7/2140ma i fjor, og det etter en avslutning i 07-fart… Vi dobler dog opp a-gruppen, og bongene med 6 Let’s Go Ernie som har vært knallgod etter pause. Var meget solid til seier sist, går trolig ned mot 14,0 fra tet nå, og da blir den ikke enkel å fange.

V75-7 : 2 Zooropa – Har virkelig levert fine løp på slutten, og spurtet ordentlig bra to ganger på rappen. Nest sist tapte den ytterst knepent. Her burde den få gratis tet, og siden er dette hesten å slå. 12 Global USA – Gikk 11,1 s 800m etter at den ble grovt hindret nest sist, mens den også gikk klart bra sist. Daniel Wäjersten er OPP på sin springer, og skulle favoritten være noe under pari, ja, da står Global USA klar til å overta.