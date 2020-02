Dobbel V75-jackpot med over 1,4 millioner ekstra

Bankeren lar seg ikke stoppe? Supersjokk til under 5%? Dette kan bli riktig! Fersk gamling går under radaren - skreller? En av årets beste omganger på Bjerke venter denne onsdagen! Er det kanskje duket for en saftig V75-opptur?

Tipsene satt bra mellom de syv fjell denne torsdagen, og det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på den store bongen til undertegnede (Kr.1 800). Sylv Odin innfridde som dagens banker, og SJOKKET Rymix (5,2%) slo til som en ordentlig godbit. Utbetalingen for dem som tok rygg ble meget solide Kr.23 837,-. På Eksperten serverte vi også en ren V6 bong på samme størrelse (fire andeler a Kr.500), og den betalte ut Kr.37 558,-. Du tar vel rygg på våre tips fra Bergen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Sendingen fra Bjerke begynner klokken 17.45 / V75 begynner klokken 19.00:

Bjerke byr altså på DOBBEL V75-JACKPOT denne kvelden, og det ligger over 1,4 millioner ekstra i sjuerpotten! Vi har jobbet frem flere mulige STORSKRELL i denne omgangen, og her jaktes flotte kroner! Dagens beste banker kommer ut i V75-3, og det løpet taper ikke 6 Tyrifaksen om alt går riktig for seg. Vinner normalt uansett om den skulle havne utvendig leder. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 7 Prins Aragon – Innledningsløpet består av KLINK USTABILE «kaldinger», og her kan det være smart å plukke med noen hester. Vår ide var ikke helt bunnskrapt etter sene luker sist (27,9 s 300m), og var positiv etter pause. Vi tror bestemt at det løpet gjorde veldig godt for denne, og vi forventer den forbedret til kveldens oppgave. Har kun gjort 16 løp i sin karriere, og er fakta ganske «fersk» tross en alder av 9-år. Fyker normalt til tet, så får vi se hvordan Mjølnerød vurderer hva som er best for denne. Hadde latterlige 2,5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er altfor lite. Gigantfavoritt er 3 Birk Støvern. En helt OK 4-åring, men en hest som ikke har imponert veldig. Går litt i sin egen verden enda, og virker ikke å ha utviklet en veldig toppfart. Er dessuten ikke stabil, og galoppen er aldri langt unna. Vant sist, holder OK form, men vi kjøper ikke at denne skal være så hardt betrodd.



8 Talent Ø.K. – Er trolig feltes beste hest, og den er grunnkapabel. Er dessverre veldig usikker, men et spor ytterst bak vingen er normalt kun et pluss. Kommer ut skoløs i kveld, og det burde passe perfekt på denne. OBS! 6 Turbo Teddy – Har fått tre løp i kroppen, og var helt OK til seier sist. Er en bitteliten outsider med klaff underveis. 2 Talomen Ø.K. – Feilet med krefter igjen nest sist, mens den ikke var på topp sist. Er ikke enkel å sveive inn, men er god nok på sitt beste, og skal med på gardering. 10 Odins Zamuraj – Ble skjev som en banan sist, og noe må ha vært feil på den da. Er helt OK på sitt beste, men kun en bitteliten gardering etter det som skjedde sist, for da må noe ha vært feil på den.

Vår rangering : A : 7-3 B : 8 C : 6-2-10-9-4-5

V75-2 : 1 Royal Unibrew – Her er det veldig jevnt, og ingen er fakta helt sjanseløs. Vi prøver oss med en fra dypet, og Royal Unibrew imponerte ingen sist. Er imidlertid noe variabel, og glem ikke at den nest sist huket hjul og feilet som SKUMMEL ca 400m fra mål. Virket da PIGG, og hadde gått ca 15,4/2100ma uten uhellet… Er kjapp fra start, den er sikret et bra opplegg, og den skal bli litt spennende å se i hendene til Vidar Hop. OBS! 6 Indigo River – Er ikke helt stabil, men holder superform, og gikk et solid løp mellom et par galopper sist. Var nok da ute på en bane som ikke passet spesielt bra, og det tror vi var hovedgrunnen til galoppene da. Hjemmebane er neppe et minus, og denne er selvskreven.

3 Staro On The Rocks – Var bra til seier etter en tøff innledning sist. Virker å være en helt OK 3-åring, men neppe veldig mye mer enn det. Outsideren. 5 Wishmaster – Er nok feltes beste hest, men kommer fra en stall som sliter veldig med formen. Vi vil gjerne se denne i banen før vi går hardere til på den, og nøyer oss med å ranke den som et 4-valg. 9 Vibra Thor – Gikk flere skikkelige fine løp før pausen, og nå varsler fakta Odmund Wallevik at den skal være enda bedre. Står i et perfekt smygspor, og dette kan bli riktig. OBS!



2 L.V. What A Hunk – Fikk aldri skikkelig fritt frem sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Virker ikke veldig hard i skallen sin, og er trolig best når den får smyge med. Sjanseløs er heller ikke 7 Delicious Babe/8 Jens Elegance.

Vår rangering : A : 1-6 B : 3-5-9-2 C : 7-8

V75-3 : 6 Tyrifaksen – Har funnet superformen, og vi tror på en stor sjanse i kveld. Slo ganske enkelt en såpass bra hest som Grisleprinsen G.L. sist, og da viste klokken 27,6 s 1000m. Gangen før var den ikke tom etter sene luker bak samme hest. Her er den billig ute, og må ha en TOPP MULIGHET uansett hvordan dette blir kjørt. Er en veldig motivert storfavoritt. 4 Aner Ikke – Holder toppform, men man skal være klar over at den ikke er spesielt enkel å kjøre da den sliter bitvis med aksjonen sin. Amalie Ødegård er fersk i banen, og her skal hun få seg en skikkelig utfordring. Blir trolig toer om hun greier å kjøre feilfritt med den. 6 Tuxi Temi – Beste kusken, men ikke beste hesten. Mulig trippel med litt flyt på veien.

Vår rangering : A : 6 B : 4-5-3 C : 2-1

V75-4 : 9 Nume Bris – Har en fin oppgave foran seg nå, og nå kan det komme en seier. Var bra i nederlaget sist, og da plukket den altså ned Tangen Lea, men ble selv spurtet ned oppunder mål. Ernst-Petter Knutsen skal være med Høitomt i volten her, og burde derfor komme seg OK ut fra tredje omvendt. Er på foto om alt går riktig for seg, og vi iler til med tipsnikken.



11 Hof Loyd – Er en fin hingst etter Stiv Kuling, og en hest det skal bli spennende å se igjen i banen etter pause. I løpet tredje sist tapte den kun knepent for 6 Tangen Ternar, og har altså litt inne. Treningsrapportene etter oppholdet er ordentlig positive, og her må man være litt på vakt. Sporet er dessuten fint, og den kan fort komme fykende direkte om kusken prikker starten. 6 Tangen Ternar – Ville ikke være med sist, og den var håpløs på startsiden da. Gangen før var den i ferd med å gjøre et knallbra løp fra dødens, men feilet så på oppløpet. Møtte da MYE bedre hester enn dette. Feilfritt = da er den HET i omgivelser som dette.



12 Olu Dole – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den holder en meget fin form. Var solid fra dødens sist, og kan kjempe om seieren igjen med flyt på veien. 2 Snuppa H.B. – Har hatt MYE uttur, og er betydelig bedre enn raden. Står spennende til på strek, og feilfritt er den ikke helt ueffen.

Vår rangering : A : 9 B : 11-6-12-2 C : 10-1-3-5-7-4-8

V75-5 : 11 Test Drive – Hadde gått en 12-tid/2100ma uten galopp mot oppløpet sist, og det hadde den gjort mot betydelig tøffere hester enn dette. Har gjort bra løp bakfra i Sverige, og har heller ingen problemer å gå med sko på alle fire (skoløs sist). Er nybehandlet i oppholdet, den drar fordel av et lite felt, og vi blir alt annet enn overrasket om denne kommer på lette bein tilslutt. SPILLES!



6 Gogo Hall – Har blitt strøket inn to spor, og det kan bety gratis tet. Var god i nederlaget mot en såpass god hest som Allaway G.T. sist, og den duger her om den bare leverer på sitt beste. 7 Love Voice – Er nok feltes beste hest, og fikk vinne i comebacket sist. Fikk det da sydd opp i billige omgivelser, og det ble enkelt. Slet veldig med aksjonen før dette oppholdet, og vi vil gjerne se litt mer av den før vi ranker den først. Inntil videre så får den stå som en klar outsider. 4 Fighting Joe – Er noe bedre enn raden, men likevel trolig kun trippelaktuell.

Vår rangering : A : 11 B : 6-7 C : 4-8-1-5-9-10

V75-6 : 10 Spikfaks – To hester gjør opp? Spikfaks holder vi høyt, og den avgjorde enkelt etter pause sist. Var noe tung i kroppen, og ventes forbedret til denne starten. Et bakspor gjør ikke noe, og blir det bare litt tempo her så dukker den opp helt i fremste rekke. SPILLES! 9 Valle Grim – Utviklet seg MYE i fjor, og kammet altså med seg ni seire. Står ikke tilbake for vår favoritt på ren kapasitet, men vi vil gjerne se denne i et løp etter pause før vi går hardere til på den. DOBBELT A-VALG.

8 Smedpål – Var solid i nederlaget sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Nå venter trolig et mer defensivt opplegg, og den trenger litt flyt på veien fra et dårlig spor. Outsideren. 1 Komnes Bork – Fikk nok det sporet som Gaustad ikke ville ha. Har slitt fra dette sporet tidligere, og faren er at den blir kraftig overflydd. Gikk enormt i kulissene etter en grov galopp sist, og formen er veldig bra. Duger om det bare løser seg. 5 Battimo – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet fint etter en dårlig start sist. Er ikke så verst på sitt beste, og AUTO passer bedre enn VOLTE. Skal med om man går utover de vi tror mest på.

6 Edens Odin – Var ikke på sitt beste sist, og har fått en liten pause etter det løpet. Sitter trolig i tidlig tet, og dukker nok opp på trippelen om den er tilbake på sitt beste. Vi er dog usikker på om den er modig nok å holde helt hjem direkte etter oppholdet. 2 Ra Tore – Er stadig bedre enn raden, men virker umulig å få inn. Kan neppe få veldig mye bedre betingelser enn dette, og den skal med om man først begynner å gardere dette løpet.

Vår rangering : A : 10-9 B : 8-1-5-6-2 C : 11-3-7-4-12

V75-7 : 2 Amazing Case – Har nydelige betingelser foran seg, den har trukket det beste sporet, og dette ser riktig ut på forhånd. Var knallgod før den ble litt syk, men er bare formen på plass etter oppholdet, ja, da må sjansene være fine. 4 In Håleryd – Fikk aldri skikkelig fritt frem sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Møter dønn riktig motstand i finalen, den er sylvass når den får gå med i rygger, og skal med på alt. DOBBELT A-VALG! 10 Miss Åslandia – Holdt bra fra tet sist, og den leverte igjen et solid løp. Er behandlet etter det løpet, og er satt opp for oppgaven som venter i kveld. Står i gode rygger fra start, og kan komme flott gjennom på startsiden. Outsideren. 3 Lady Lara – Kan muligens komme seg foran om Vidar Hop trykker den skikkelig av fra start. Vi likte dog ikke at den ble kjørt ned i kjelleren sist, og det løpet kan ha satt sine spor. Er derfor kun en gardering for oss. 5 Zanthis Amazing – Er stadig noe bedre enn raden, den møter riktig motstand, men vi skulle gjerne hatt Gunnar Austevoll opp igjen. Leter man etter en skrell i finalen så er det denne som er mest aktuell.

Vår rangering : A : 2-4 B : 10-3-5 C : 9-6-1-7