Dobbel V75-jackpot med over 5,1 millioner ekstra

Årets beste søndag venter med DOBBEL V75-JACKPOT og Prix d'Amerique! Vi sender storløpet GRATIS, og byr også på våre beste tips til den mildt sagt spennende JACKPOTOMGANGEN fra Umeå.

Se søndagens Prix d'Amerique fra Vincennes her. Sendingen starter kl 12.15



Umåker byr på en ÅPEN og svært spennende DOBBEL V75-JACKPOTOMGANG søndag, og dette er en omgang som fort gir meget solid betalt. Det finnes ingen helt sikre bankere i denne omgangen, men etter å ha tenkt på dette i noen dager så landet vi til slutt på 7 B.W. Rune (V75-2) som vi har likt skarpt på slutten. Må ha en stor sjanse om alt går riktig for seg, og vi går altså ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 12 Emilie K. – Småskummelt innledningsløp hvor altså 5 Even’s Good Girl blir enormt hardt betrodd. Kan naturligvis vinne, men vi er ikke veldig imponert av denne favoritten, og kan ikke gjøre annet enn å spekulere. Vår ide kan fort bli veldig lite spilt pga sporet, men husk på at vi her snakker om en hoppe som var veldig god på samme tid i fjor, den får på seg en BIKE i dag, og er dessuten voldsomt kuskeplusset med Magnus Djuse. Formen er noe usikker, men motstandsmessig kan den ikke få en billigere oppgave, og når vi får skyhøy odds på Djuse, ja, da er det alltid spennende. MÅ MED PÅ ALT!

V75-2 : 7 B.W. Rune – Utvikler seg ordentlig bra for tiden, og den har vært lekker de siste gangene. Viste 21,5 s 1000m som toer bak Våler Nikolai nest sist, mens den sist var knallgod fra dødens på elitehesten Roli Eld. Gikk altså 21,9 fra dødens… Trives bedre på dagens distanse, motstanden skremmer ikke, og et lite felt er kun et stort pluss. Tar seg normalt av dette løpet om alt går riktig for seg.

V75-3 : 6 Walther På G. – Gjorde sin plikt fra tet uten å imponere veldig sist. Blir en av dagens tyngste favoritter, men vi nøyer oss med å sette den først på ranken, og avstår fra et bankerspill. Hvorfor banker vi ikke? Treneren har dårlig form på hestene, og i 2021 har det blitt NULL seire på 26 forsøk. Distansen er et minus, og spesielt på en knallhard vinterbane som gir hestene null. Grei tipsener, men ikke noe mer.

V75-4 : 1 Vic De Luxe – Hadde «badet» hjem dette løpet fra tet med toppform. Har dog ikke vært like bra som tidligere, men treningsrapportene går i dur, og vi håper/tror at vi vil få se en forbedret utgave nå. Får dessuten på seg en BIKE, og blir også solid kuskeplusset med Magnus Djuse. Settes først i et løp hvor «pensjonistene» gjør opp.

V75-5 : 1 Prima Salvia – Slike løp som dette har ikke noe i et V75-spill å gjøre, og det er «BINGOPREGET» med kaldblodshester i lavt grunnlag. Vår ide kan være helt klink her om den bare går feilfritt, og gjør den om løpet fra fjerde sist, ja, da taper den ikke. Spurtet dessuten ganske fint sist, og formen virker å være bra. Må bare prøves fra drømmebetingelser!

V75-6 : 11 Xtra G.T. – Har vi en klar feeling for nå. Spurtet meget sterkt i V75’en nest sist, mens den sist var tapper i nederlaget fra dødens på 12 Bourne Dominion. Sistnevnte er klart best når den får gå med på innerspor, og vi er skeptiske til den her. Vår ide blir dessuten solid kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og klaffer det bare litt underveis så må mulighetene være store for at den speeder ned en overkommelig gjeng.

V75-7 : 11 Kryptonite Zon – Interessant finale hvor vi tror det kan bli veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter. Vår ide holder dessuten toppform, og vant veldig enkelt sist. Gangen før spurtet den bra etter sene luker. Her er motstanden den riktige, kusken god, og vi tror på ny seier. SPILLES!

