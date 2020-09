Dobbel V86-jackpot med enorme 23,4 millioner ekstra

Gedigen DOBBEL V86-JACKPOT! Vrien omgang som det oser storutbetaling av! Vi jakter med helfrekke objekter, og våre oppdaterte vurderinger vil du like! Husk også at du kan se løpene GRATIS hos oss! Du blir vel med på moroa?

Sendingen starter klokken 17.45 / V86-1 er i gang klokken 20.30



Her kan du kjøpe deg inn i våre V86-bonger/systemer på Eksperten

Her kan du kjøpe deg inn i våre V86-bonger/systemer på Eksperten

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Solvalla og Åby står altså for kveldens V86-omgang, og her venter det en SAFTIG DOBBEL V86-JACKPOT med gedigne 23,4 millioner ekstra! Sist onsdag ble det lettløst, men det blir det neppe i kveld. En svært VRIEN omgang venter, og vi tror fort at dette går mot millionutbetaling! De helt klinke bankerne finnes ikke i kveldens omgang, og når vi la ut våre tips var faktisk bankeren som vi landet på kun et 2-valg. Vi tror dog MYE på 2 Dwayne Zet i finalen, og den kan rett og slett ikke få en bedre oppgave enn dette. Ellers vrimler det av spillbare objekter, mulige sjokk, og her er det bare å sjekke ut vår tekst nøye:



V86-1 : 5 Velten Limelight – Kom ut etter en liten pause sist, og var positiv direkte. Feilet i angrep når Ebbinge kjørte oppi foranliggende ekvipasje, og den tapte noen meter på det uhellet. Kom meget sterkt tilbake nedover oppløpet, og varslet full form. Her lukter det et offensivt opplegg, og leverer den på sitt beste har den en stor sjanse. Balansemessig går den som sist, altså uten sko bak. 2 Amour A Belle – Har vi sett i Italia, og latt oss imponere. Varmet også opp i en flott stil for sin nye trener Wilhelm Paal sist. I selve løpet feilet den i en trang situasjon når man kjørte hardt om tet. Jakter fort tet i kveld, og kan lede dette rundt om skulle den levere på topp.



10 Högstenastalldräng – Har fått tre løp i kroppen etter en liten pause, og fullførte bra på en fin tid sist. Er tung til slutt med tempo, og får stå som en stor outsider. 9 Eicas – Har gjort fire løp i ny regi, og er i superform. Spurtet meget sterkt etter en kort startgalopp sist (13/1900m), og kom til mål med krefter igjen. Sprint er intet minus, og denne må med som en aktuell skrell om løpet først garderes.

Vår rangering : A : 5 B : 2-10-9 C : 6-4-1-11-3-8-12-7

Her kan du kjøpe deg inn i våre V86-bonger/systemer på Eksperten

V86-2 : 3 No Limit Queen – Har kun vært matchet mot de beste i årgangen, og selv om den har flott form så har utbyttet blitt magert. Den leverte et bra oppløp mot Diana Zet sist, mens den nest sist ble sittende fast bak Golden Tricks. Skal nå ut på en kjapp sprint for første gang, og det kan vise seg å være et pluss. Er veldig kjapp fra start, sporet passer perfekt, og No Limit Queen må passes!



8 Vivacious Allie – Vi er veldig inne på at flere vil kjøre med ambisjoner her, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Akkurat det kan Kihlström gjøre med Vivacious Allie. Holder fin form, og fullførte solid sist. 1 Miracle Tile – Satt fast i EM sist, og blir garantert HARDT betrodd i kveld. Vær dog litt OBS på at den ikke er spesielt modig når den går i tet, og får den mye trykk på seg så er den i trøbbel. Leder dog lenge, men viker ned seg om det blir 10-11 første 1000m? 5 Vichy Grif – Er lynrask fra start, og vant enkelt etter en avslutning i 10-fart sist. Får trolig svar på startsiden nå, og dermed vil dette være sjansebetont. Favoritten skal med, men er kun en outsider for oss. 4 Argbiggan – Har vært solid på slutten, men skal ikke ha fordel av sprint, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 3 B : 8-1-5 C : 4-7-6-2-9

V86-3 : 9 Eros Zola – Viste overlydsfart mellom galoppene i Dansk Derby sist, og dette er en knallgod hest i grunnlaget. Distansen er kun et pluss, og feilfritt har den en stor sjanse å runde til seier. 1 Global Agreement – Holder «PU» høyt, og det er en traver han forventer seg mye av. Kommer her ut etter pause, men rapportene er knallfine, og man forventer en solid innsats direkte. Leder lenge!



5 Aragorn AS – Vant uten at vi lot oss imponere veldig av den sist. Har trolig fordel av en litt lengre distanse, og vi er inne på at den vil være forbedret til denne starten. Får stå som en soleklar outsider. 10 Milos Ganador – Er en BRA hest i grunnlaget, og spesielt når den konkurrerer på sitt beste. Til denne starten rykker man skoene rundt for første gang i karrieren, og det er vi inne på vil slå veldig positivt ut for denne. Skreller?



14 Mister Selfie – Er alt annet enn enkel, men har bra styrke, og normalt kun fordel av sporet. Kan komme tungt til slutt om det blir litt kjøring underveis. 11 Bear A Perfection – Holder toppform, og leverte et flott oppløp sist. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og dermed en tenkbar skrell.

Vår rangering : A : 9-1 B : 5-10-14-11-2-3 C : 6-13-4-8-12-7

Her kan du kjøpe deg inn i våre V86-bonger/systemer på Eksperten

V86-4 : 3 Ninja’s Kiss – Er MILEVIS bedre enn raden, og fortjener virkelig en seier. Ble bortkjørt sist, og feilet da med krefter igjen i stengt posisjon i kulissene. Gangen før ble den sittende bom fast. Kan ikke få en bedre oppgave enn dette, og får bare kusken til styringen så må dette være en bra sjanse. SPILLES! 9 Break Through – Ble sittende fast i seiersløpet til Diana Zet sist, mens den nest sist vant enkelt etter en avslutning i 10-fart. Holder toppform, den står i et spennende smygspor, og mot riktig motstand blir vi overrasket om den ikke dukker opp på foto. Går trolig skoløs rundt for første gang i karrieren.



1 Marres Diva – Satt bom fast sist, og så bedre ut enn noen gang da. Er lynrask fra start, men blir trolig kjørt i rygg, og har form til å skrelle fra for eksempel rygg leder. Løpets outsider. 11 Alcala – Har vært utrolig bra etter at man rykket skoene, og den kom alene til mål sist. En lengre distanse er kun et pluss, og den må med om man går utover de vi tror mest på. 7 Digital Literacy – Spurtet positivt mot gode hester sist, og holder sin fine form. Er dog ingen stjerne, og den har kun vunnet en gang i karrieren. Fra et «kaldt» spor ranker vi derfor en mye spilt hest en bra bit ut.

Vår rangering : A : 3-9 B : 1-11-7 C : 5-10-2-6-4-8-12

V86-5 : 6 C.M.T. Queen Bee – Står med en fin rad, og det er snakk om en OK hoppe. Var god etter pause sist, og på klokken stod det 10,7 s 700m med litt krefter igjen. Er kjapp fra start, og fra tidlig tet vil den lede dette lenge. Møter dog klart tøffere motstand nå, og vi plukker med et par hester i mot. 8 Sunettan Palema – Galopperte når kusken kjørte oppi sist, men gikk bra i kulissene etter galoppen, og det er ingen fare med formen. Slo over i passgang nest sist, men gjorde uansett et meget bra løp, og hadde travet en lav 13-tid/2140mv om den ikke hadde blitt disket da. Blir solid kuskeplusset med Jepson, den er kjapp fra start, og mot riktig motstand må den naturligvis tas på alvor. 9 Princess Kloster – Er ekstremt formsterk, og fortjener virkelig en seier. Avsluttet sterkt nedover oppløpet sist, mens den gikk HELPIGG i mål etter altfor sene luker nest sist. Er helt riktig ute nå, og skal derfor med på alt. Disse tre hestene skiller seg klart ut.

Vår rangering : A : 6-8-9 B : 7-12-11-1-4 C : 10-5-2-3

Her kan du kjøpe deg inn i våre V86-bonger/systemer på Eksperten

V86-6 : 7 Orlando Classic – Var meget solid til seier sist, og har virkelig funnet formen nå. Er lynrask fra start når den blir laddet med, og selv fra dette sporet vil nok Malmin prøve seg på startsiden. Duger i massevis om den leverer på sitt beste, og den MÅ passes. 5 He’s Marvelous – Har gjort to gode løp etter pause, og er på vei mot formen. Er kjapp fra start når den blir laddet med, og her er vel Goop offensiv? Har en fin sjanse om den bare unngår dødens.



11 Manuzio Hanover – Matches merkelig, og Haugstad mener altså at denne trenger ytterligere et løp i kroppen før finalene. Fikk et tøft opplegg sist, var ikke 100% nedover oppløpet, og kom trøtt til mål. Vi ble fakta litt usikker etter det løpet, og selv om dette er en knallgod hest så er vi spent på den i kveld. Blir ikke noe annet enn en outsider for oss. 9 The Bald Eagle – Vi liker at den er kuskeplusset med Adielsson, og glem heller ikke at denne er MYE bedre enn raden. Viste 09,6 s 800m mot Hail Mary/Guzz Mearas nest sist, mens den feilet med krefter igjen i stengt posisjon sist. Er sikret et bra opplegg i kveld, og den blir skummel for noen og enhver om det bare klaffer litt på veien.



4 Mas Capacity – Ble kjørt ned på startsiden sist, og galoppen var nesten ikke til å unngå da. Duger på sitt beste, men er altså en hest man overhodet ikke kan stole på. 2 Global Upset – Har vært knallgod etter pause, men er tøffere ute nå. Nøyer seg derfor med maks en trippelplass?

Vår rangering : A : 7-5 B : 11-9-4-2 C : 12-8-10-1-3-6

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V86-7 : 9 Andre Ward – Ble felt av banen sist, og den likte ikke den knallharde banen på Charlottenlund da. Var meget god når den knep seieren tredje sist, mens den fikk maks i finalen på en knallgod tid nest sist. Har en passende oppgave foran seg i kveld, og med tempo skal sjansene være gode for at den runder alt. 10 Hierro Boko – Er dog en hest vi ikke vil ryke på i kveld, og plasserer den likegodt i a-gruppen som en mulig skrell. Den solgte seg DYRT i tet mot en tøff gjeng sist, men ble altså speedet ned av en smygkjørt hest da. Gangen før spurtet den voldsomt via drøye spor mot oppløpet, og har ingen problemer med å komme bakfra. Står i en bra rygg på startsiden her, den vil komme fint gjennom, og kanskje er det slik at i det fjerde forsøket for sin nye trener kommer seieren? DOBBELT A-VALG!



12 Ike Schermer – Har vel kanskje ikke vært helt den samme hesten i år, men sist virket den forbedret. Er en vinnerhest, og finner først denne formen så er den alt annet enn ueffen. Outsideren. 4 Global Unspoked – Ble sittende bom fast etter pause sist, og varslet form direkte etter oppholdet. Hadde trolig hatt fordel av en enda lengre distanse, og den er derfor i våre øyne mer trippel enn veldig seiersaktuell. Må dog med om man garderer utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 9-10 B : 12-4-1-3-5 C : 11-2-6-8

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V86-8 : 2 Dwayne Zet – Er endelig på vei mot formen igjen, og kan dessuten ikke få en spesielt bedre oppgave enn hva som venter i finalen. Står nesten på kronen riktig inne i løpet, og fra et perfekt spor bak bilen burde den også havne fint på det. Var ute i et forsøk til Derby sist, og havnet etter hvert utvendig Power. Fullførte meget tappert, og falt med flagget til topps. Litt hjelp i førsterunden nå, deretter frem i dødens, og siden knekker vel den 1 Astronascente Zac? Vi tror det, og må bare prøve oss med Dwayne Zet i finalen!



10 Gardner Shaw – Er den vi frykter mest. Var ute i det samme forsøket som vår favoritt sist, og var på vei å levere en avslutning som det luktet svidd av når den måtte innom galoppen ut på oppløpet. Wow, hvor fort den gikk da. Er en grunnkapabel hest som kan det meste på en god dag, og den må med om Dwayne Zet garderes.



1 Atronascente Zac – Blir det TUNGT spill på, og raden er lekker. Vær dog OBS på at dette er en fersk hest som er blitt matchet i langt billigere omgivelser, og i kveld burde den få kjørt seg. Hadde det dreid seg om en kjapp sprint så kunne den kanskje ha ledet rundt om, men over mellomdistanse tror vi den får det veldig tøft. Vi ranker derfor favoritten ut på outsiderplassen.

Vår rangering : A : 2 B : 10-1-3-4 C : 9-11-5-8-7-6-12