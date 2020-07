Drømmelørdag med NM og Gulljackpot på Sørlandet

Gulljackpot med millioner ekstra i sjuerpotten! Banker med superform! Hete objekter som ikke må glemmes! Våre fyldige V75-vurderinger er klare! Du tar vel rygg på oss i jakten på storcashen fra Sørlandet?

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?



Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen? Sjekk ut følgende:

V64-5/DD-1 : 4 New Direction – Er en ung hoppe under en rivende utvikling, og den gikk et meget sterkt løp i kulissene etter startgalopp sist. Kom knallsterkt tilbake, og vi gav den et stort pluss i kanten. Minuset i kveld er at den skal gå med sko bak, og det trekker noe ned. Skal uansett regnes. 7 Young Highness – Ble sittende bom fast i det samme løpet, og likte tydeligvis å få opp en ny kusk. Er ikke ueffen med klaff.

V64-6/DD-2 : 2 Aramis Bar – Var solid i nederlaget mot 10 Hail Mary tredje sist. Var så langt under pari nest sist. Nå sist fullførte den sterkt, og gjorde igjen et solid løp. I kveld rykker Goop bakskoene på Aramis Bar, den er kjapp fra start, og fra dette sporet kommer nok Goop til å være på hugget direkte. Skulle han lykkes med å ta seg til tet så er fort dette løpet over, og den er spillbar i kveld.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Sendingen begynner klokken 12.00 / V75-1 begynner klokken 15.00



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Sørlandet står for lørdagens STORE høydepunkt, og det er altså GULLJACKPOT i lørdagens V75-omgang. Det betyr DOBBEL SJUERPOTT, og ekstra millioner som blir fordelt til alle som greier å løse V75-rebusen. Undertegnede er på hjemmebane, og er naturligvis svært sugen på å lykkes litt ekstra godt! Når det gjelder den beste bankeren i omgangen så var valget enkelt, og vi spekulerer ikke mot 1 Odd Herakles i årets NM. Får tet, Tom Erik Solberg får trolig gjøre akkurat som han vil, og dermed setter han straffesparket i mål. Vi har ellers jobbet frem flere godbiter, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:

V75-1 : 10 Ibra Boko – Holder vi svært høyt på ren kapasitet, og den skal passes i V75-innledningen. Fullførte klart godkjent fra dødens i langt tøffere omgivelser enn dette sist, og det uten å fungere som best. Feilet som vinner i Sverige gangen før. Kim Pedersen melder om at Ibra Boko kan ventes forbedret på lørdag, og i et så lite felt som dette betyr tillegg mindre. Vil få gratis kontakt, kommer trolig tungt i sluttrunden, og blir ikke enkel å stå i mot. MÅ BARE PRØVES! 8 Strong Case (denne ble strøket fredag) – Ble passivt kjørt på Jarlsberg sist, men var OK etter litt hinder på veien. Til denne starten rykker man skoene (sko to ganger på rappen), den vil dra stor fordel av et lite felt, og med den riktige reisen er den naturligvis aktuell. Hardt betrodd blir 5 Tayno Destrier, og velger man å bare vinke denne hesten til tidlig tet, ja, da er fort løpet over om den er som på slutten. Spesielt det løpet som den gjorde nest sist var av det spinnville slaget. Vær dog OBS på at den tredje sist ikke kunne slå 2 Anders US fra likestart, og da stod dessuten Anders US til 1,9 i totoen… Tayno Destrier er tøffere ute på lørdag, og dette trenger ikke å bli så enkelt som mange tror.



2 Anders US – Er altså 20m billigere ute enn storfavoritten, og holder i tillegg toppform. Avgjorde veldig enkelt mot en billig gjeng sist. Er ikke kjapp ut på volte, men skulle den likevel kunne kjøre seg til tet så blir den ikke enkel å fange. 3 Independent Baby – Er en lillesøster til mer kjente Royal Baby (Grl.816 708), og også Independent Baby begynner å utvikle seg ordentlig bra. Har bare sett finere og finere ut, og virker til å være en god del bedre enn grunnlaget sitt. Kan muligens komme seg foran her, og da velger nok Herman å kjøre den i tet. Må med på gardering.



7 Zimmer Grif – Tapte mye ut på volte nest sist, og den får neppe en veldig god start fra sitt trange spor. Kommer dog med flott form, og den vant enkelt sist etter en avslutning i 11-fart. Er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å spekulere.

Vår rangering : A : 10-5 B : 2-3-6-7 C : 4-1-9

V75-2 : 1 April Faxa – Et TYNT 3-årsløp venter, og her er det et stort skille på de beste målt mot de nest beste. Vår soleklare ide står spennende til på strek, og har normalt en stor sjanse å lede hele veien. Gikk enormt etter en grov galopp sist, og viste overlydsfart. Vi hadde faktisk 25,5 s 300m. Går enkelt 29/2140mv, og da skal tilleggene få slite med å hente veldig mye. Er en banker for de som ønsker å gå tynt.

8 Grisle Tore G.L. – Har gjort to OK løp, og la inn en avslutning i 25-fart sist. Er en fin hest, men vi er foreløpig noe usikker på hvor bra den er. Kan helt sikkert senke rekorden med et par sekunder, så får vi nesten bare se om det er nok. Det opplagte motbudet.



4 Kavaleren – Avgjorde enkelt sist, og viste 26,5 s 300m. Er veldig bra, og ikke borte om favorittene skulle røre det til for seg. Løpets outsider. 7 Grude Elling – Spurtet sterkt etter hinder sist, og viste sterke 24,3 s 300m. Er jevngod med Kavaleren, og også denne skal tas på alvor om man først begynner å spekulere.

Vår rangering : A : 1 B : 8-4-7 C : 5-6-2-3

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 6 Jackson Avery – Fullførte godkjent fra dødens etter en liten pause sist, og gjorde det over en upassende distanse. Er en brennkvikk sprinter, og normalt leder den et løp som dette svært lenge. Minuset på lørdag er vel kanskje værforholdene da prognosene tilsier regn. Skal uansett stå først på ranken. 2 Thai Explosive – Var meget solid til seier sist, og plukket da enkelt ned 11 L.A.’S Magic Moment. Er lynrask fra start, og skulle Høitomt greie å svare ut favoritten, ja, da vil nok han kjøre i tet. Feelingen er dog at det Jackson Avery som suser til tet inn på den første svingen.



11 L.A.’s Magic Moment – Ble hardt spilt etter pause/behandling sist, men leverte da under pari. Er normalt forbedret til denne oppgaven, og med tempo er den giftig til slutt. Løpets klare outsider. 7 Gianluca B.R. – Feilet direkte sist, og ville ikke være med da. Er en meget god hest i grunnlaget, nå er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og klaffer det bare litt fra et dårlig spor så er dette en mulig skrell som MÅ med om løpet først garderes. 5 Delight Classic – Er billigere ute her, og dessuten nybehandlet. Har gjort fine løp uten at det har klaffet de siste gangene, og det har den altså gjort i tøffe omgivelser. Nå er motstanden den riktige, og da kan det fort komme en seier om det bare skulle bli litt riktigere underveis.



4 Ghandi B.R. – Har gjort to løp etter pause, og den var en bra bit under pari sist. Frode Hamre ligger lavt, og er fornøyd med en premie. Vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 6 B : 2-11-7-5-4 C : 1-3-10-9-8

V75-4 : 4 Ulsrud Tea – NM for hoppene, og vi tror på revansje for Ulsrud Tea fra det som skjedde i Sverige sist lørdag. Ulsrud Tea gikk ikke noe dårlig løp da, men speeden ble for lang i en for høy fart. Slikt har Ulsrud Tea aldri likt. Nå blir det gratis tet, og blir hun bare ikke for hissig så er vi altså inne på at hun tar sin tredje strake NM-seier!



6 Åsrud Vilja – Har vært ekstremt bra i Sverige, og banket altså Ulsrud Tea sist. Havnet utvendig leder, men vant likevel enkelt. Var kanskje ikke 100% i målgangen, og har ikke vært behandlet på en god stund. Tette starter begynner å sette sine spor? Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og det skal den få slite med å gjøre. Disse skiller seg veldig klart ut. Bak der ranker vi 2 Tante Ragnhild, 5 Trø Hera, og 11 Tangen Elvira.

Vår rangering : A : 4 B : 6 C : 2-5-11-8-7-1-9-12-10-3

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-5 : 11 Diablo Simoni – Skummelt hoppeløp hvor det kan skrelle til. Vår ide så utrolig fin ut i debuten for Tengsareid sist, og avgjorde sprettlett via siste indre. Fikk så en mild kolikk, men i følge Tengsareid skal den ikke ha mistet noe form inn mot denne oppgaven. Her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Diablo Simoni må bare prøves. 5 Jeanet Newport – Trykket seg tidlig til tet sist, og vant meget enkelt. Gangen før spurtet den sterkt (10,6 s 300m), og holder toppform inn mot denne oppgaven. Er en selvskreven gardering, og vi dobler opp a-gruppen.

3 Exploitmyday – Ble passivt kjørt i Sverige sist, men spurtet meget sterkt nedover oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Vi hadde faktisk 10,8 s 800m på klokken. Står veldig riktig inne i dette løpet, og den duger om den leverer opp mot sitt beste. 4 Norah AS – Gikk helt greit etter pause sist, men gikk ikke optimalt balansert da. På lørdag rykkes skoene, og da skal denne opptre forbedret. Er ikke så verst på sitt beste, og er garderingsaktuell fra et bra spor. 8 Isabell B.R. – Har ikke imponert veldig i år, men er noe billigere ute her, og med flyt fra et dårlig spor kan det gå veien.



10 Dani’s Princess – Gikk et STERKT løp å ha tapt MYE på hinder mot den første svingen sist. Kom solid tilbake, og den varslet form direkte etter en lengre pause. Høitomt har det med å skrelle fra tid til annen, og med maks klaff kan han gjøre det igjen.

Vår rangering : A : 11-5 B : 3-4-8-10 C : 7-2-9-1-6-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 1 Odd Herakles – Har vel aldri vært bedre enn nå, og har enda ikke tapt i 2020. Gjorde jobben sin på Jarlsberg sist, og vant veldig enkelt da. Her blir det gratis tet, neppe noen ønsker å trykke opp farten på utsiden, og vi er veldig inne på at Tom Erik Solberg får «bløffe» hjem årets NM. Vi kan ikke spekulere mot denne stjernen, og anbefaler et bankerspill. Velger man å gardere så er det

5 Roli Eld som i førsterekke er aktuell, men den har slitt med formen på slutten, og kun gjort helt OK løp uten å sprudle. Er det likevel slik at Stall Hamre har greid å prikke en formtopp inn mot denne oppgaven? De pleier å være gode på slikt hos Stall Hamre. 6 Pave Faks – Passer utrolig godt sammen med Dalen, og den var strålende i nederlaget mot Odd Herakles sist. Distansen skal være et pluss, og for de som spekulerer må ikke glemme denne formbomben.



3 Søndre Jerkeld – Var en enorm toer bak Odd Herakles i fjorårets NM, og formen skal være bra inn mot årets NM. Skulle favoritten være under pari så er fakta ikke Søndre Jerkeld helt sjanseløs. 7 Steinfaks – Er ny i eliten, men den blir stadig bedre, og har et skyhøyt maks nivå. Skal med om man først begynner å gardere NM-løpet.

Vår rangering : A : 1 B : 5-6-3-7 C : 4-2-9-8

V75-7 : 3 Kicking Classic – Fantastisk finale hvor tre hester gjør opp? Vår ide rader ikke akkurat opp, men den gjør nesten alltid sterke løp, og når den nå har vunnet i sporlottoen er den verdt et forsøk. Fullførte klart bra mot bedre hester enn dette sist, mens den leverte en TUNG avslutning nest sist. Her kan muligens Malmin finne rygg leder, og med luker på oppløpet har den vinnerform i kroppen. OBS!



10 Gogo Hall – Feilet seg bort i den gyldige starten sist, og dermed var det game over. Var knallgod til sterk seier nest sist, og da hadde faktisk vi 08,4 s 500m på klokken. Det kan bli veldig riktig å komme TUNGT bakfra i sluttrunden i dette løpet, og Gogo Hall er selvskreven på bongen.



6 Red Bar – Kjører seg tidlig til tet, og leder dette lenge? Har funnet superformen i regi Anders Wolden nå, og har vært solid to ganger på rappen. På sitt beste blir den umulig enkel å fange fra tet, og den må naturligvis med på bongen. Disse tre hestene skiller seg ganske klart ut, men bak disse er det utrolig jevnt, og det trenger ikke være feil å krydre bongen litt skikkelig i finalen.

Vår rangering : A : 3-10-6 B : 1-2-4-5 C : 9-7-8-11