Du kan bli mangemillionær i V75 på lørdag

I et herlig vintervær venter en utrolig flott V75-omgang lørdag, og du kan altså vinne helt enorme 12 millioner kroner! Vi har som vanlig jobbet svært godt med løpene, og funnet frem til objekter som vi vet du vil like infoen på. Når det gjelder lørdagens beste banker så dukker den opp i V75-5, og det løpet taper ikke 9 Madelen LTC om hun er frisk for dagen. Har en av karrierens billigste oppgaver, rapportene er fine, og da kan ikke vi gjøre annet enn å anbefale et bankerspill.

V75-1 : 11 Smokin Joe – Dukket opp i regi Gaute Lura sist, og det var en hest vi virkelig gledet oss å se igjen. Mistet dessverre en baksko tidlig i det nevnte løpet, fikk ikke skikkelig feste, men var uansett OK til andre bak 7 Jailhouse Banker. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, den er svært grunnkapabel, og fra første omvendt i volten burde den komme seg fint avgårde. MÅ MED PÅ ALT! 10 Conquestador B.R. – Er i toppform, og er selvskreven på bongen. Avgjorde sikkert sist, men har en klar fordel av lørdagens distanse, og vil være enda bedre da. Speeder ned de fleste om det bare klaffer litt underveis, og vi dobler opp a-gruppen.



8 Patent Leather – Gikk aldri skikkelig i «strikkene» på Sørlandet, og var under pari der. Kommer ut i billigere omgivelser nå, og i et løp som dette duger den i om den bare er frisk for dagen. 7 Jailhouse Banker – Avgjorde sikkert fra dødens sist, og holder sin fine form. Er veldig kjapp ut, den vil få gratis kontakt med 20m tillegg, og er med å gjør opp om seieren i et løp som dette. Disse fire skiller seg klart ut i et innledningsløp med ganske stor forskjell på hestene.

Vår rangering : A : 11-10 B : 8-7 C : 9-5-6-4-3-2-1

V75-2 : 2 Mantus – Viste bitvis i fjor hvor bra den kan være, men slet da en del med aksjonen, og var derfor noe variabel. Vi likte den skarpt etter pause sist, og det er tydelig at man har trent godt på med denne i vinter. Fullførte klart bra i det nevnte løpet, og gikk altså 30,0 i et tett snøvær. Aksjonsmessig har den neppe vært bedre, den får opp Dalen på lørdag, og går nok en 28-tid fra strek på en kjapp bane. MÅ PASSES!



1 Voje Eldin – Var ganske lovende som 3-åring, og ble blant annet toer bak Vestpol Loke på Bjerke 20.11.2019. Kom sist ut etter et lengre avbrekk, fikk rygg leder på 4 Kringlandnehemja, før den gikk ut i dødens på siste bortre. Trykket seg så til tet ned mot siste sving, men feilet så som slått på oppløpet. Hadde nok veldig godt av det løpet i kroppen etter det lange avbrekket, og vi håper å få se den ytterligere forbedret lørdag. Duger på kapasitet, og er derfor tidlig på vår rank.



14 Kavaleren – Gikk enormt etter galopp nest sist, og da viste den 24,4 s 300m. Sist var den klink overlegen etter en avslutning i 25-fart, og har virkelig funnet toppformen. Nå skal den runde et stort felt, og da øker også galopprisikoen. Kan blåse alt, om den går feilfritt… 4 Kringlandnehemja – Trykket seg til tet sist, var slått ned mot siste sving, men kom tilbake igjen på oppløpet, og knep seieren. Har en ganske fin kapasitet, men må være forbedret lørdag om den skal vinne.

Vår rangering : A : 2-1 B : 14-4-12-3 C : 5-6-10-7-9-15-11-8-13

V75-3 : 9 Hat Trick – Var helt RÅ når den jogget 13,1/2100ma tredjesist, og vi hadde derfor god tro på den i V75’en nest sist. Ble da spurtet ned av en formtoppet Glazier’s Vici, men gjorde et fullt godkjent løp. Sist lekte den seg fra tet, og la inn en avslutning i 13-fart. Går optimalt utstyrt lørdag med BIKE, og skoløs framme. Står i ryggen på brennkvikke 2 Piece Of Candy som SKRIKER etter et ryggløp, og kanskje er det slik at Hat Trick kan komme seg gratis til tet selv om den står bak? Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

7 Zlatan Classic – Var solid når den plukket ned Easy Winner fra dødens sist, og bekreftet sin flotte form. Sporet nå er sjansebetont, og det er risk for at den kan havne på vingel. Om det skulle klaffe, og at Malmin skulle greie å komme seg foran favoritten med Zlatan Classic, ja, da er dette hesten å slå. Motbudet. Bak der ranker vi grunnkapable 6 Love You som spurtet sterkt etter pause sist (12,9 s 300m), og varslet form direkte etter oppholdet.

Vår rangering : A : 9 B : 7-6-10 C : 2-1-4-5-3-8

V75-4 : 2 Verdals Torden – Har smellfine betingelser foran seg på lørdag, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Fikk maks sist, men var uansett OK til femte på en fin tid da. Var solid etter et upassende opplegg nest sist, mens den feilet fra seg seieren tredje sist. Blir ikke enkel å fange om den er på humør for dagen. SPILLES! 10 Myr Seire – Er ingen hoppe som rader opp, men hadde et sterkt fjorår, og vi likte den dessuten skarpt i årsdebuten sist. Satt da i dårlige rygger, og fikk veldig langt frem. Avsluttet i overlydsfart, og hadde fort supersjokket om det bare hadde klaffet litt bedre underveis da. På klokken stod det 23,8 s 300m, og den kom omtrent fulltanket til mål. Får opp Tengsareid på lørdag, og den er helt klart skrellaktuell om den får ryggløpet sitt.

11 Neslands Faksen – Har motstandsmessig en svært overkommelig oppgave foran seg på lørdag, og fungerer den som den skal, ja, da kjemper den om seieren. Gjorde ikke det sist, men det er slik denne kan være. Løpets klare outsider. 12 Mietor – Avgjorde sikkert sist, og har funnet formen nå. Denne har også en veldig riktig oppgave foran seg når det gjelder motstand, og den rankes likt med Neslands Faksen. 8 Møller Viktoria – Er 20m tøffere ute nå, men var såpass god etter pause sist at vi ikke tør å sage den. Er kjapp fra start, vil få gratis kontakt med streken, og kan utmerket godt vinne dette med klaff.

Vår rangering : A : 2 B : 10-11-12-8-1 C : 4-3-5-6-9-7-13

V75-5 : 9 Madelen LTC – Et ELENDIG utskrevet løp, og nesten som et «æresløp» for Madelen LTC. Var dog kun helt OK i debuten for Malmin/Anderssen sist, men i følge treningsrapportene skal den være klart forbedret til denne starten. Tilleggene betyr mindre når det er så få hester med, og her får Madelen LTC gratis kontakt uten at det vil koste for mye. Jogger rundt en gjeng som dette om den er frisk for dagen, og det er naturligvis snakk om en veldig motivert storfavoritt. Velger man å spekulere i jakten på de helt store kronene så er det en hest man plukker med, og det er hjemmehåpet, 6 Jeanet Newport. Har sett helt utrolig bra ut på slutten, og den lyste virkelig opp i banen i Bergen sist. Er normalt en «sikker» andrehest. Bak disse to så er løpet veldig dårlig/svakt.

Vår rangering : A : 9 B : 6 C : 3-7-1-4-5-2-8

V75-6 : 5 Steinfaks – Er såpass kapabel at den fort kan få et gjennombrudd i eliten i år, og det skal bli utrolig spennende å se den igjen etter at vintertreningen nå er unnagjort. Rapportene går i dur, og det er en optimistisk Stian Eilefsen som tar turen til Forus med sin springer. Er rett og slett utrolig bra når den er som best, og i dette lille feltet vil den sitte bra på det direkte. Lar seg rett og slett ikke slå? 1 Voje Piril – Er ungdommen i feltet, og en 5-åring under en rivende utvikling. Gikk et enormt løp etter en ganske grov galopp sist, og varslet form direkte etter en liten pause. Er nå 20m billigere ute, og kommer den seg bare OK avgårde så er det dette hesten å slå for vår favoritt. Disse to skiller seg ganske klart ut.

Bak der ranker vi 7 G. Jerken som dog ikke var helt på topp sist. Kan MYE på sitt beste, og er en aktuell tredjehest for de som velger å spekulere litt.

Vår rangering : A : 5 B : 1 C : 7-2-3-4-6

V75-7 : 8 Harley D.E. – Var brenngod når den vant fra dødens på Forus fjerde sist, og leverer den noe tilsvarende på lørdag så har den en fin sjanse som for lite spilt. Kommer nå ut etter en liten pause, den er fikset på i oppholdet, og treningsrapportene er fine. Sporet trekker naturligvis noe ned, men med tempo er denne tung til slutt, og den skal passes. 7 Dream Builder – Spurtet sterkt sist, og hentet da lengder på Alpha Scarlet RR. På klokken stod det faktisk 09,9 s 300m på et veldig bra sett. Har motstandsmessig en riktig oppgave foran seg i finalen, og vi dobler derfor opp a-gruppen.



1 Double Trouble E.P. – Er meldt kraftig opp nå, men kan likevel lede lenge på en KJAPP bane. Holder toppform, og speedet inn til en enkel seier når lukene kom sist. Outsideren. 4 Brage Hindø – Avgjorde veldig enkelt som superfavoritt sist, og dette blir nok verre. Må dessuten trolig vinne fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt. Blir derfor kun en liten outsider for oss. 6 Orlando Classic – Er ikke like bra som når den tidligere radet opp med seire, og det er langt mellom seirene nå. Var helt OK sist, og formen er nok ikke så verst. Plukkes med på gardering i riktige omgivelser.

Vår rangering : A : 8-7 B : 1-4-6-9 C : 3-5-2

