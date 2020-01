Dynamitten innfrir i kveldens V65-omgang på Jarlsberg

Formsterke Dynamite Hornline blir Nettavisens V65-banker på Jarlsberg i kveld.

En herlig weekend er under oppseiling i hestesporten. Nytt av 2019 er at vi nordmenn spiller til den ordinære svenske V75-omgangen de tre første månedene. Denne lørdagen går V75-løpene av stabelen på Jägersro. I tillegg er det sesongpremiere for galoppen søndag med en herlig V64-omgang på Bro Park. Fredagen innledes med V65 fra Solvalla, mens Jarlsberg har sin første travkjøring for året med både V65 og V5 på menyen. I tillegg er det V64-omgang fra Bollnäs.

Undertegnede hadde full klaff under V65-omgangen på Jarlsberg sist søndag og forhåpentligvis blir det suksess også i kveld.

Full pott i V65 på Jarlsberg søndag 29. desember

Det ble herlig klaff under V65-løpene på Jarlsberg denne søndagskvelden. Mitt V65-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake 6 709 kr. Totalt ble det klaff for hele 18 andelslag på Eksperten og i snitt betalte disse tilbake drøye 7 000 kr per stk.

Herlig V65-systemklaff på Bjerke 2. juledag

Min V65-banker 11 Fox Dragon gjorde jobben og vant V65-6 på Bjerke 2. juledag. Kjempeskrellen 1 Ejo Blesa (V65-4) var kun krysset på 1,8 prosent, men var med på systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 995). Det systemet satt klokkerent og betalte tilbake flotte 28 136 kr.

Strålende V5-klaff på Bjerke 2. juledag

Også i V5-spillet ble det flott utbetaling. Her ble det fullklaff for ett av andelslagene på Eksperten (fire andeler a kr 300). 5 rette betalte flotte 22 498 kr i V5-utbetaling og det ble flott avkastning for fire andelskjøpere.

Da retter vi blikket mot kveldens V65-omgang på Jarlsberg med spillestopp kl 18.55. Det er også verd å nevne at det er internasjonalt spill til V5-omgangen som starter kl 20.05, men altså ikke til V65.

Solberg med V65-bankeren

Min V65-banker den finner jeg i V65-2/V5-3/DD-1. Det handler om formsterke 2 Dynamite Hornline. Vallaken spurtet strålende til andre i et V75-løp på Klosterskogen nest sist og imponerte med flott seier i et V75-løp på Bjerke i sin siste start. Nest sist var det 2500 meter, sist var det sprint. Mens distansen i kveld er 2100 meter. Åtteåringen er en veldig flink allrounder og har flott forutsetninger foran seg i kveld. 2 Dynamite Hornline blir min V65-banker og bankerspilles også i både V5 og DD.



Vinner feilfritt?

I V65-1 markerer jeg for fem hester på samtlige V65-forslag. 2 Keystone Cash har en rusten rad, men løser fireåringen andresporet i volta og kommer seg feilfritt avgårde, skal det være bra vinnersjanse. Formen er bedre enn raden og motstanden skremmer aldeles ikke.

Vidåpent i V65-2

Den antatte storfavoritten 6 Alm Tanaka er strøket fra V65-2 og dermed er dette løpet vidåpent. Jeg spiller alle åtte hestene på de to største V65-forslagene og lanserer 1 Skar Lukas som min favoritt. Det er store fartsressurser i denne vallaken, men det er også veldig mange varierende prestasjoner. Har spor en i volta i kveld og treffer Geir Aga i volta, kan det være tet hele veien.

Dobbeltbanker i V65-3

Det vrimler ikke av vinnerhester i V65-3, men jag tar sjansen på å stå på to hester. 5 Skeie Ida har strålende form. Måtte riktignok gi tapt for lederryggens Gyri Jerven på Klosterskogen sist, men vant både nest sist og tredje sist. Og står fint til. 1 Kleppe Nido var ikke mer enn han måtte være sist for sin trener Kjell Løvdal,men har en mye bedre utgangsposisjon i kveld. Trolig blir det tet eller lederrygg og fordelen av å gå på innerspor hele veien. I tillegg setter Eirik Høitomt seg opp som kusk. Det er ofte svært utslagsgivende i slike løp. Jeg låser V65-3 på disse to.

Nå kommer seieren

V65-4/V5-1 er også et kaldblodsløp der 4 Daragon har et fint løp foran seg. Vallaken hadde en flott sesong i 2017, men hadde en trøblete fjorårssesong. Dukket opp i regi Jørn Ivar Eilertsen i slutten av september, men ble disket i sine to første løp. Viste segklart forbedret på Klosterskogen rett før jul og avsluttet flott til andre bak gode Mikkel Hest. Fjerdespor bak bilen i kveld og sprint. Får Dag-Sveinun Dalen denne kapasitetstraveren feilfritt rundt, tror jeg han sitter bak en vinner.

Skrelldrag i V65-finalen

Det er et bra spilleløp i V65-finalen der favoritten 6 Valle Storm ikke er den mest solide favoritten å henge knaggen på. Tekno Odin-sønnen har sine nykker nedover oppløpet og vil først i varierende grad, ikke minst over 2100 meter. Jeg lanserer 9 Fjord Jerka som mitt førstevalg. Det er ei veldig flink hoppa som har en passende oppgave foran seg i kveld. Formen er stigende og er på hun på rett humør, kan hun avslutter veldig fort.