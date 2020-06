Ebbinge fikser V64-cashen fra Sverige

Talentfull banker! Storfavoritten blir utfordret! Kastrert og klar for seier? Mantorp sparker i gang juni-mnd, og vi jakter suksess direkte! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Mantorp står for kveldens underholdning, og byr på en svært fin V64-omgang. Vi trengte ikke veldig lang tid for å finne kveldens beste banker, og kan ikke spekulere mot 2 Alex H.P. i finalen. Møter en særdeles overkommelig gjeng, den har fått løp i kroppen etter pause, og det meste ser veldig riktig ut på forhånd. ALL IN!

V64-1 : 2 Kensington Bros – Var SOLID til seier for Gocciadoro sist, og imponerte da. Nå har den skiftet regi, og skal også gå med sko bak. Har en stor sjanse om den leverer som sist, og det er en motivert favoritt. 1 Tricky Treat – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og blir gradvis bedre. Passerte mål med krefter igjen nest sist, mens den sist holdt meget bra. Skulle Jansson greie å svare ut favoritten så kan dette bli mer spennende enn hva mange tror på forhånd. Vi dobler derfor opp våre bonger!

V64-2 : 11 Queen Ratzeputz – Småskummelt løp med talentfulle hopper, og her kan det skrelle til. Vår ide gikk bra i kulissene etter galopp sist, og viste også 15,7/1900m etter galopp nest sist. Til denne starten rykker Nurmos skoene foran, og får det ønsket effekt så kan dette bli veldig bra. PASSES!

V64-3 : 1 Ganette AM – Dukker opp etter pause, og debuterer for Kenneth Haugstad. Haugstad innledet litt kronglete som trener, men det går stadig bedre, og hans hester har fakta vært blant de tre beste 20 av 45 ganger… Ganette AM eies av hardtsatsende SRF-Stable, den har OK grunnkapasitet, den står perfekt til på strek, og er garantert godt forberedt. Slår til som en godbit direkte?

V64-4 : 8 Easy Peak – Kunne stått med tre strake seire hadde den ikke feilet fra seg seieren på oppløpet nest sist. Vant sikkert på en 15-tid sist, og har løftet seg mye. Her kjører nok Eklundh til direkte, og skulle han greie å komme seg foran, ja, da er sjansene store. Motivert favoritt.

V64-5 : 8 Marrakesh – Innledet veldig lovende, men greide ikke å følge opp i fjor. Kom ut etter kastrasjon og pause sist, og gjorde et OK løp. Ventes forbedret til denne starten, og nå rykker man også skoene bak. Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og den skal passes i ikke så altfor tøffe omgivelser. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 2 Alex H.P. – Spurtet bra bak to knallgode hester sist, og vi hadde 12,5 s 800m på klokken. Var ikke tom på det, og den fungerte fint for dagen. Her er den betydelig billigere ute, den har fått et løp i kroppen etter pause, og fra et nydelig spor må sjansene være STORE. Skal gå med sko på alle fire, men det takler den, og for oss er dette dagens i særklasse beste banker.