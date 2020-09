Ebbinge har bankeren i V65-lunsjen på Jägersro

Svak kvalitet på løpene! Bankeren er bare best! Dagens beste objekt har trolig langt under 10% av innsatsene på seg. Går det kanskje mot en flying start på weekenden?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Kvaliteten på dagens LUNSJOMGANG på Jägersro er veldig svak, og løpene holder nesten "JAKT-KVALITET". Ingen skal bli overrasket om det skreller til et par ganger med såpass dårlige løp, og vi håper på en BRA utbetaling. Vår beste banker i omgangen kommer ut i V65-1, og dette er et billig løp for 5 Jessy Schermer. Vi tror på en STOR sjanse, og kan ikke spekulere. Ta rygg på følgende:

V65-1 : 5 Jessy Schermer – Et SVAKT hoppeløp innleder fredagens lunsjomgang, og det skal ikke veldig mye til for å vinne dette løpet. Rick Ebbinge har med seg en OK hoppe som gikk PIGG i mål etter et passivt opplegg sist. Var også positiv nest sist, og holder veldig fin form. Lar seg rett og slett ikke stoppe i dette billige løpet?

V65-2 : 2 Valeria Wareco – Et relativt jevnt løp uten den helt store klassen venter. Vår ide har kun gjort seks løp i sin karriere, men er ikke så verst på sitt beste, og er verdt litt oppmerksomhet. Løste veldig bra ut tredje sist, havnet i dødens, og fullførte meget oppløftende. Her er vi inne på at Fredrik Pedersen ønsker tet, og fra den posisjonen kan den overraske. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 10 Coumba – Er ganske lovende, og har vært positiv i begge løpene for Christoffer Eriksson. Avgjorde sikkert nest sist, mens den ble toer med litt krefter igjen sist. Er trolig ytterligere forbedret med disse løpene i kroppen, og mot en billig gjeng må den være HELAKTUELL. SPILLES!

V65-4 : 4 Firecrest – Vant i debuten, og var også klart bra sist (16/1800m etter dårlig start). Nå skal man rykke skoene rundt, og det vil fort heve denne en god del. Motstanden er dessuten billig, og takler den bare sporet så duger den godt i et løp som dette.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 8 Capture – Har ikke fått vinne i år, men er mye bedre enn raden, og god nok til å overraske i et løp som dette. Ble forstyrret til galopp som pigg etter pause i Danmark sist, og den så fin ut for dagen da. I finalen på Solvalla fjerde sist gikk den PIGG i mål mot hester som Atik D.L./Hobby De L’iton, og har altså møtt MYE bedre hester enn hva den møter i dette lunsjløpet. Slår til som en ordentlig godbit?

V65-6 : 1 Racing In Time – Det er veldig jevnt i avslutningsløpet, og ikke helt enkelt å finne en klar tipsener. Vi landet til slutt på Racing In Time som er BRA på sitt beste, og som fullførte positivt sist. Kan fort være ytterligere forbedret til dette løpet, og da blir den ikke enkel å ha med å gjøre. SPILLES!