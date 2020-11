Ecurie D. er ingen klink vinner på Solvalla  i kveld

Frode Hamre-trente Ecurie D. er favoritt i V64-5 på Solvalla i kveld. Men fra bakspor mot topphester er det ikke gitt at hesten vinner.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En strålende travhelg er i emning. Lørdag byr Leangen opp til en herlig V75-omgang og søndag er det stor V75-jackpot i Eskilstuna med jackpot og hele 3 494 764 SEK ekstra til fordeling i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Åby med start kl 12.45. Fredag kveld byr så Biri på en flott V65-omgang, mens det er Axevalla som er vertskap for den svenske V64-omgangen fredag kveld.

Og det er nettopp Solvalla det skal handle om heretter i denne artikkelen. Kveldens store sportslige godbit i kveld er Solvalla Grand Prix for fireåringseliten og Frode Hamre-trente Ecurie D. er på plass i løpet som har hele 300 000 SEK i førstepremie.

Solvalla Grand Prix er blitt ett toppløp

Det løpet holder skyhøy klasse og i og med at Ecurie D. har fått bakspor, er det ikke gitt at han er en klink vinner. 2 Power står til for å få tet vant UET-finalen på Vincennes derfra. 9 Aetos Kronos avsluttet storveis til fjerde i UET og har hatt en kanonsesong og 5 Brother Bill viste knallform ved å spurte inn til andreplass i Breeders Crown-finalen i Eskilstuna for tre uker siden. De fire hestene får plass på V64-forslagene.

Får tillit som DD-banker

Men i og med at V64-6/DD-2 er vidåpen, velger vi å gi tillit til 10 Ecurie D. i DD-spillet som vår banker.



Formsterk Lennartsson på formsterk hest blir V64-banker

Per Lennartsson har radet opp med seire de siste månedene og i V64-1 skal han følge opp V75-seieren fra Romme med den Jørgen Westholm-trente fireåringen 2 Gardner Shaw. Fra andrespor bak bilen er det normalt tetgaranti og derfra tyder alt på at Per Lennartsson styrer begivenhetene hele veien. 2 Gardner Shaw er vår V64-banker på Solvalla i kveld i V64-1.

Lås på Goop/Kontio

V64-2 er et treårsløp av bra klasse. Vi velger å låse løpet på to hester. Norskfødte 3 Apollo Creed viste talent i regi Erlend Rennesvik, men har hevet seg ytterligere i regi Bjørn Goop. Svek riktignok i debuten, men slo tilbake med sterk seier sist på Solvalla. Timo Nurmos stallhester har gått helt eventyrlig de siste månedene. 4 Love Affair er matchet pent hittil, men har vunnet to av sine tre løp i karrieren. Seirene er tatt i litt enklere omgivelser på Romme. Men hesten har sett meget fin ut i begge seiersløpene. Vi tror denne duoen gjør opp om seieren i V64-2.