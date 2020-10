Eirik Høitomt har V65-bankeren på Biri

En formsterk Eirik Høitomt kusker vår V65-banker i kveldens flott V65-omgang på Biri.

Vi har en herlig travhelg foran oss. Lørdag er det Norsk Trav Oaks og Gulljackpot i V75 på Momarken og søndag er det internasjonal V75 på Solvalla. Neste søndag er det også internasjonal V65 med jackpot på Jarlsberg med hele 533 117 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Axevalla. Fredag kveld byr Biri på en herlig V65-omgang, mens Kalmar er vertskap for den svenske V64-omgangen i kveld.

Superklaff i V5 på Leangen mandag 19. oktober

Undertegnede leverte strålende tips til Leangen mandag. V5-forslaget på Nettavisen/Sportspill med innl.pris på kr 924 satt som det skulle. En-prosenteren 2 K.L.M. L'american lagde vei i vellinga i V5-4 og bankeren 1 Krokstad Almira var som ventet overlegen i V5-5. Utbetalingen for fem rette landet på storfine 31 895. Det ble også fullklaff for tre andelslag på Eksperten.

Når det gjelder V65-spillet på Leangen mandag, endte det med tre femmere på de litt større forslagene (1 470 kr per femmer). 1 Fux Pride (markert på 1 prosent) ble for vrien i V65-2, men det ble fine trøstegevinster på V65-forslagene på de litt større forslagene (4 410 kr i utbetaling).

I denne artikkelen skal det heretter handle om Biri og kveldens V65-omgang. Her er det som venlig spillestopp kl 18.55. Det er en herlig meny som venter i kveld og jeg finner min banker i V65-5.

Møter ikke Kræsj i kveld

Det handler om treårige 3 Falcon Eye og Eirik Høitomt. Treåringen som trenes av Marius Høitomt har levert fire sterke løp i karrieren. Uheldigvis for hesten, har han to av gangene møtt kanonenen Failern og Kræsj fra stall Gundersen, men tatt sterke andreplasser begge gangene. Tre andreplasser er det blitt og en seier. I kveld er både startspor og motstand passelig og det skal være snakk om en meget solid vinnersjanse. Jeg går all-inn og bankerspiller 3 Falcon Eye i både V65, V5 og DD.

Gamlingene holder koken

Det er nesten rene pensjonisttreffet i V65-1. 13 år gamle 3 Pebbe Simoni og 11 år gamle 4 Thai Broadway, skal utfordre "ungdommen" i form av 8 år gamle 2 Kicking Classic i et eliteløp stengt på maks 800 startpoeng. Oldtimeren Pebbe Simoni suste forbi storfavoritten Patent Leather i seiersløpet på Momarken nest sist og skal stå som favoritt.

En vinner tross åttendespor?

To hester skiller seg litt ut i V65-2 som er et sprintløp stengt på allerede 300 startpoeng. 8 Photo Fighter hadde en meget sterk treårssesong, men ikke lyktes noe særlig i år. Har dog vist klar fremgang den siste tiden og motstandsmessig kan ikke hesten få noe særlig bedre løp. Åttendespor trekker ned, formsvak motstand trekker opp. Min klare favoritt i V65-2.

Mye galopper i vente i V65-3

Kaldblodshester i lavt grunnlag og 15 hester til start i V65-3 og her kan det smelle til. Jeg tar med ni hester på det største V65-forslaget. 7 Smygens Maja vant sist og fra springspor er formodentlig Erlend Rennesvik på tetjakt. Oppfører fireårshoppa seg like bra sist, er det bra sjanse for at hun legger på til to strake seire.

Turbo fra Kvikstad?

Klart skiller på hestene er det i V65-4/V5-1, der jeg tror tre hester skal rekke veldig langt. 4 Turbo Lins kunne ikke gjøre noe med forvandlingsnummeret Chuck Yeager sist på Biri, men leverte et solid løp til andre. God også nest sist og står flott til i fjerdespor bak bilen i kveld. 10 Golden Vici er førsteutfordrer, mens startraske 2 Beak's Lively fortsatt venter på karrierens første seier.

Utfordrende V65-finale

En rekke brukbare kaldblodshester i grunnlag under 115 000 kroner stiller opp bak startbilen i V65-6/V5-3. Det er i tillegg sprint og et vanskelig løp å les. Jeg markerer for sju og åtte hester på de større V65-forslagene. Til tross for tolvtespor bak bilen, gir jeg tipset til formsterke 12 Arverud'n som var solid i seiersløpet sist. Tåler også å bli brukt underveis og med litt klaff fra en vanskelig utgangsposisjon, kan det bli ny seier.