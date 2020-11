Ekstra V75-omgang med Breeders' Crown

Bankeren var enorm sist! Flere mulige sjokk! Vi har gjort jobben for deg! Du tar vel rygg?

Sendingen starter klokken 12.30 / V75-1 er i gang klokken 15.00

Eskilstuna byr på en EKSTRA V75-OMGANG søndag, og det er en praktfull omgang som venter. Finaler av Breeders' Crown skal nemlig kjøres, og det betyr at vi får se de beste unghestene i Sverige. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V75-5, og vi spekulerer ikke mot 6 Global Agreement som var helt ekstremt god i sin siste start. Vi banker også 13 Mellby Hoffa (V75-3) på de flate bongene.

V75-1 : 6 Valborg Marje – Innledningsløpet er småskummelt, og her plukker vi med oss en del hester. Vår ide var ikke helt på topp sist, men er behandlet etter det løpet. Avsluttet bra nest sist, og avsluttet også enormt bra tredje sist. Er sylvass når den får smyge med, og tilbake på sitt beste så er den helaktuell i et løp som dette.

V75-2 : 10 Milady Grace – Holder vi svært høyt på ren kapasitet, og den skal passes i denne finalen. I forsøket ble det feil, og når Kihlström skjønte at han ikke kunne vinne løpet så kjørte han kun etter en plass i finalen. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, den blir rigget til med en BIKE, og med tempo blir den skummel. Settes frekt først!

V75-3 : 13 Mellby Hoffa – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og det er en banker om man ønsker å gå tynt. Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og sist satt den altså BOM fast mot betydelig tøffere hester enn hva den møter her. Spor 13 i en sportrapp er et OK spor, og vi tror MYE på Mellby Hoffa i dette løpet.

V75-4 : 10 Fabulous Pellini – Fullførte godkjent etter pause sist, men trengte løpet, og Svante Båth regner med at den skal være kraftig forbedret til denne finalen. Nå velger man også å rykke skoene foran for første gang i karrieren, og det vil normalt løfte den ytterligere. Kommer på lette bein tilslutt om det bare blir litt tempo på forestillingen? SPILLES!

V75-5 : 6 Global Agreement – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og sist var den altså sensasjonelt forbedret etter at Peter Untersteiner festet på en BIKE for første gang. Stormet til tet, viste 08 s 800m, og vant altså på 11,8/2140ma. Gjentar Global Agreement den prestasjonen, ja, da taper den ikke dette løpet, og favoritten er veldig motivert.

V75-6 : 3 Hail Mary – Har utviklet seg helt enormt i år, og var brenngod i sitt forsøk som den vant fra dødens. Vi tror ikke at den vinner finalen fra dødens, og det er også hovedgrunnen til at vi avstår fra et bankerspill. Skulle den bli sluppet til tet så er nok løpet over, men her vanker det svar?

V75-7 : 11 Elegant Ima – Skuffet i sitt forsøk, og burde ha vunnet det. Nå har den fått to løp i kroppen etter pause, Stall Gundersen er ekstremt gode å sette sine hester opp til finaler, og vi håper/tror at vi får se en forbedret utgave i denne finalen. Er nemlig ekstremt god på sitt beste, og med tempo er den mer enn god nok til å skrelle. Vi liker dessuten skarpt at den skal gå skoløs rundt for første gang i karrieren. OBS!