Ekstra V75-omgang med Copenhagen Cup

Bankeren vet knapt nok hvordan det er å tape! Dagens beste skrell-objekt så lekker ut i kulissene sist! Vi byr på oppdaterte V75-tips til Charlottenlund, og husk også på at du kan se ALT av løp GRATIS hos oss i dag.

Se søndagens løp fra Øvrevoll, Charlottenlund og Momarken i videovinduet under

På selveste 17. mai får vi altså en KNALLFIN V75-omgang, og dette er virkelig noe vi gleder oss til. Vi har jobbet godt i arkivet, og funnet frem flere HETE objekter som må med på bongene. Dagens beste banker vet knapt nok hvordan det er å tape, og vi spekulerer ikke mot 5 Zacon Gio (V75-6). Den har imponert noe kolossalt, og alt tyder på at den vil levere et råsterkt løp i dag. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Jairo – Var ute i et bløffløp etter pause sist, men så bra ut i en kjapp avslutning hvor det var umulig å hente noe. Pleier å være merkbart forbedret med løp i kroppen, og det skal bli spennende å se om den er det igjen. Har blitt strøket inn to spor, og her er nok Joakim Lövgren offensiv på startsiden. SPILLES!

V75-2 : 4 Ultra Bright – Tet og slutt? Gikk med jernsko sist, og var derfor ikke som best. Feilet fra seg gode premier både nest sist og tredje sist. Nå blir det skoløs, den får opp Goop, og fra tet er dette hesten å slå. Skal stå først, men vi tør ikke å banke den.

V75-3 : 2 Jet Voice – Gikk HELPIGG i mål i mål uten å få sjansen sist, og varslet form direkte etter pause. Har trukket et perfekt spor nå, den er sikret et bra opplegg, og må med på alt. 6 Roofie – Var ute i det samme løpet som Jet Voice, og leverte en fantastisk avslutning via sjettesporet mot oppløpet. På klokken stod det 11,4 s 800m med krefter igjen. Motbudet. 3 Han Herred – Var også ute i dette løpet, og avsluttet utrolig bra med ALT igjen. Har løftet seg mye på slutten, og må passes.

V75-4 : 4 Eric The Eel – Det kan være slik at 3 Velten Von Flevo leder dette løpet rundt om, men kommer ut etter en lengre pause/ny regi, og vi vil gjerne se den i et løp før vi går tyngre til på den. Vår ide kommer også ut i ny regi, men blir betydelig mindre spilt, og skal passes. I sitt siste løp ble den grovt hindret, men var på vei til å avslutte helt forrykende ute i banen før galoppen kom. Var da ute mot knallgode hester i årgangen. Har MYE inne, og den skal passes.

V75-5 : 10 MT Oscar – Favoritten har trukket innersporet, og det kan bli en felle. Skulle likevel 1 Velten Limelight forsvare sporet, ja, da er nok dette løpet over. Vår ide likte vi skarpt i årsdebuten sist, og den bare blåste rundt feltet til en helt overlegen seier. Jogget 13,8/2140ma, og så ubrukt ut på den tiden. MÅ MED PÅ ALT!

V75-6 : 5 Zacon Gio – Dette er en traver som vi er blitt VELDIG imponert av. Vant 9 av 9 i fjor, og lekte seg også hjem i årsdebuten sist. Når den vant på Yonkers nest sist så var den «alene på banen». Har også slått Face Time Bourbon, og er altså rett og slett fryktelig bra. Har trent 13,5/2000m, og da la den inn 11,9 s 1000m. Har også vært ute i morgentimene og fått kjenne på banen, og alt virker å være veldig bra før denne oppgaven. Lar seg rett og slett ikke slå? VI BANKER!

V75-7 : 7 Zefiro Dei Cedri – Interessant finale hvor flere går til på den franske hestene, men hvordan takler egentlig de en bane som Charlottenlund? Vi er slett ikke sikre på at de liker de svingene så godt, og velger å spekulere. Vår ide elsker denne distansen, og var altså 10 ganger blant de tre beste på 13 starter i fjor. I årsdebuten sist så den smellfin ut, men fikk da aldri sjansen, og kom til mål som fulltanket. Er kjapp ut med volte, og her søker nok Joakim Lövgren seg fremover direkte. Skreller?