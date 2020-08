Ekstra V75-omgang med Dansk Derby

Fantastisk V75-omgang fra Danmark! Høy kvalitet på løpene! Vi sender ALT GRATIS! Våre oppdaterte tips inneholder en rekke frekke objekter! Du tar vel rygg?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Sendingen begynner klokken 12.30 / V75-1 starter klokken 15.00



Charlottenlund byr på en fantastisk V75-omgang denne søndagen, og moroa fra hovedbanen i Danmark er i gang klokken 15.00. Dansk Derby med flere KNALLGODE 4-åringer skal kjøres, og her venter altså gedigne 573 000 til vinneren. Etter å ha vært i tenkeboksen en lengre stund så landet vi på 5 Staro McMillan (V75-4) som søndagens beste banker. Bør løse feilfritt ut fra et bra spor bak bilen, og siden er normalt dette løpet over. Ellers vrimler det av spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 4 Casino Gardenia – Mange går nok til på 5 Andre Ward i innledningsløpet, og den kan naturligvis vinne. Vi vil dog advare SKARPT for en hest som virker å bli bortglemt, og her må man være på vakt. Casino Gardenia har slitt med skader, og blir svømmetrent. Nå virker formen å være på riktig vei etter behandling, og man har nok siktet litt ekstra på denne oppgaven. Møtte Andre Ward fra likestart over denne distansen 12. mai i fjor, og da møtte den også andre tøffe hester. Kjørte seg da tidlig til tet, solgte seg svært dyrt, men ble plukket ned helt oppunder mål. Var dog over en lengde foran Andre Ward i mål, og da stod dem altså likt… Da er det kanskje ikke så rart for at vi vil advare litt ekstra for den nå?

V75-2 : 10 Erling – Er veldig på riktig vei i regi Steen Juul, og den solgte seg DYRT sist. Juul er veldig inne på at den vil være ytterligere forbedret i dag, og da må mulighetene være fine. Plasseres foran 1 Es Trenc som fort kommer å lede dette lenge.

V75-3 : 6 Viking D’Hermes – Kommer til Danmark med superform, og burde være litt spennende her. Nest sist slo den faktisk Bold Eagle, men kunne naturligvis ikke gjøre noe med verdens beste hest, Face Time Bourbon. Går ned mange klasser når det gjelder motstand her, den er kjapp fra start, og må helt klart tas på alvor. Passes må også 2 Ids Boko som så fantastisk ut i Wolvega sist hvor den spurtet voldsomt til seier mot ganske tøff motstand på en knallgod tid. 3 Slide So Easy skal naturligvis også med på bongen.

V75-4 : 5 Staro McMillan – Hadde innerspor bak bilen tredje sist og fjerde sist, og det taklet den rett og slett ikke. Gikk helt spinnville opphentinger etter galopp, og på ren kapasitet er denne fryktelig god. Var kanskje ikke like god sist, men har fått en liten pause etter det løpet, og vi forventer den tilbake på sitt beste. Sporet nå burde passe bedre, og feilfritt taper den ikke et løp som dette. Motivert favoritt som også vi tror på. Velger man å gardere så er det 3 Something Fishy som skal passes. Leverte et fantastisk løp fra tet sist, og har vel neppe vært bedre noen gang. Leder normalt dette lenge…

V75-5 : 3 Don Cash – Tet og slutt? Var kanskje ikke som best sist, men da hadde man endret miljø på den, og det hadde den rett og slett ikke likt. Nå har man tatt den inn igjen i stallen, og Jeppe er ordentlig fornøyd med sin springer før denne oppgaven. Han sier rett ut at han skal klinke til fra start, og håper å lede dette løpet hele veien. PASSES!

V75-6 : 4 Extreme – DANSK DERBY! Har vi latt oss imponere veldig av, og den var lekker i sitt forsøk. Steen Juul vil til tet, og han vil kjøre i tet om han kommer der. På en lynrask bane blir han umulig enkel å ha med å gjøre, og skal passes. 6 Empire – Er en annen unntakshest som gjorde jobben i sitt forsøk. Er en fryktelig god 4-åring, og de fleste mener at denne er best. Skulle Ken Ecce greie å ta seg forbi Extreme på startsiden, ja, da er nok dette løpet over. Tetkampen her blir uhyre spennende, og trolig svært avgjørende. Bak der ranker vi tøffingen 5 E Type Cash.

V75-7 : 1 Philosopher – Dukker opp i regi Christoffer Eriksson, og rapportene går i dur. Har jogget 20/2000m i jobb, og vært fin på det. Er veldig kjapp fra start, og nest sist vant den enkelt på 12,0 fra tet. Svarte da 3 Kilimanjaro relativt enkelt hele veien. På en bane som Charlottenlund er teten veldig viktig, og fra den posisjonen taper ikke Philosopher et løp som dette om den er frisk. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.