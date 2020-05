Ekstra V75-omgang med Elitloppet

Årets flotteste V75-omgang venter, og endelig er det dags for Elitloppet! Vi byr på fyldige V75-vurderinger, og husk også at du kan se samtlige løp GRATIS hos oss!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Sendingen begynner klokken 11.00 / V75-1 begynner klokken 15.00:

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Så er ENDELIG dagen her, dagen som vi travelskere teller ned til hvert år, vi skal nemlig igjen få oppleve Elitloppet! Når det gjelder løpene denne søndagen så er de som vanlig spekket med knallgode hester, og det har vært både utfordrende og spennende å ranke disse løpene. Flere frekke objekter blir servert på et sølvfat til deg som kunde, og bankeren lar vel seg ikke fange? 4 Chapuy (V75-5) er en BRENNKVIKK sprinter, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Får gratis tet, banen på Solvalla er på sitt raskeste, og ingen skal bli overrasket om denne vinner på en 09-tid. ALL IN!

Her er vår tekst til løpene på Solvalla:



V75-1 : 6 Josveis – Vi prøver oss med en ordentlig frekkis som vinner av Elitkampen 2020, og er inne på at Josveis kan lede dette løpet svært lenge. I fjor så svarte den enkelt ut 8 Lome Brage på startsiden, fikk trykk hele veien (19,1 f 1000m), og var heroisk til andre på en krevende bane. Vant sikkert fra tet etter pause sist, og da viste den 19,3 s 700m. Det blir helt perfekte forhold på Solvalla søndag, og det skal ikke bli enkelt å plukke ned Josveis fra tet om den leverer på sitt beste. 4 Odd Herakles – Har vel vi sett bedre funksjonelt enn sist, men igjen viste den fin skalle, og svarte opp helt hjem. Flere mente den var slått av 7 Roli Eld, men husk på at Tom Erik Solberg ikke hadde nappet ned draskylappene til Odd Herakles når Roli Eld feilet. Det ble helt feil for Odd Herakles i fjor i Elitkampen, og igjen kan det bli en tøff reise for å vinne dette løpet. Er uansett såpass solid at vi dobler opp a-gruppen.



10 Månprinsen AM – Har fått tre løp i kroppen etter et skadeavbrekk, den har sett bra ut, men har også trengt disse løpene i kroppen. Skulle egentlig ikke ut i dette løpet, men etter at den var enorm i et jobb så har man ombestemt seg, og leverer den på sitt beste blir den ikke enkel å stå i mot. Har dessuten blitt strøket inn et spor, og vil sitte i et OK par underveis. Løpets klare outsider. 7 Roli Eld – Feilet i kamp om seieren på Jarlsberg sist, og er betydelig bedre enn raden. Står dog helt kaldt til nå, og må ha tur på veien skal den bli ropt opp. Må trolig gå ned bak, og kjøre tilslutt… Vi ranker den derfor litt ut. 8 Lome Brage – Hadde vi trolig banket fra spor 1-4, men med spor på utsiden av Josveis så lukter det en tøff reise. Rapportene er meget sterke på Lome Brage, og vi tør derfor ikke å sage den helt.

Vår rangering : A : 6-4 B : 10-7-8 C : 3-5-2-1

V75-2 : 2 Sashay My Way – Har fått noen løp i kroppen etter pause, og virker å være veldig pågang. Fullførte sterkt sist, og på klokken stod det 10,5 s 800m. Har sett enda bedre ut i jobb etter dette løpet, den var helt RÅ på samme dag i fjor, og vi har stor tro på denne nå. MÅ BARE PRØVES!



9 Gina Mearas – Har fått to løp i kroppen etter pause, og spurtet bra sist. Nå rykker man skoene, og fester på et helstengt hodelag. Står i et optimalt smygspor, og med tempo kan det fort bli dønn riktig. Motbudet. 1 Dontlooseallmoney – Var langt under pari sist, og husk også på at den gikk i kjelleren etter galopp nest sist (12,9/2000m bak feltet). På sitt beste hadde vi trodd mye på tet og slutt, men nå er vi fakta noe usikker på denne. Er derfor kun en liten outsider for oss.

Vår rangering : A : 2 B : 9-1-6-10-4 C : 7-3-5

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 8 Ecurie D. – Er en helt fantastisk hest, og alltid et lekkert skue i banen. Har altså aldri tapt, og jakter sin tiende strake seier. Hadde løpet vært over 2100ma, ja, da hadde vi banket, men nå skal den ut på en kjapp sprint, og fra et kaldt spor trenger ikke dette å gå veien. Løpet sist må dessuten ha kostet litt, for da måtte den virkelig kjempe for å ta hjem seieren. Motivert, men…



4 Admiral AS – Var uheldig i finalen på Åby sist, men spurtet likevel enormt etter en sjenering. Vi hadde 08,8 s 800m på klokken med krefter igjen. I forsøket, gangen før, viste den 11,6 s 1800m / 07,5 s 300m med krefter igjen. Til denne starten rykker man skoene bak, og fester også på en BIKE for første gang. Er kjapp i vei, og feilfritt skal den bli utrolig spennende å følge. Må med om favoritten garderes.



1 Osterc – Vi skulle gjerne hatt en annen kusk på denne da den ikke har vært helt enkel/perfekt i balansen. Var ikke tom når den feilet i siste sving sist, og den er knallgod når den først henger i sammen i travet sitt. Til denne starten rykker man skoene bak, og fra tet vil den garantert gå ned mot 10,0 på distansen. Outsideren.

Vår rangering : A : 8-4 B : 1-2-3 C : 7-9-10-5-6

V75-4 : 3 Balsamine Font – Fikk det sydd opp i debuten for Goop sist, men avgjorde likevel på en utrolig bra måte, og via 11,0 s 800m kom den helt ubrukt til mål. Kan ventes noen hakk forbedret til denne starten, den er veldig speedig, og får den først løpet sitt, ja, da kan fakta dette bli litt spennende. OBS! 4 Hell Bent For AM – Har vunnet to billige løp i Sverige, og den blir kolossalt hardt betrodd. Har kommet til mål med krefter igjen, men nå er vi inne på at det vil bli tøffere. Risikerer dessuten svar innvendig, og hvor hard er denne i skallen når den må gjøre litt jobb selv? Blir altså ekstremt hardt betrodd, men den står ikke alene på våre bonger…



10 Bubble Effe – Har fått to løp i kroppen etter pause, og gikk enormt i kulissene etter galopp sist. Så helt strålende ut, og den fikk to pluss i kanten av oss. Til denne starten rykker man skoene rundt, og det vil nok gjøre den betydelig forbedret. Røpet skrellform sist, og får stå som en stor outsider nå.

Vår rangering : A : 3-4 B : 10-2-1-5 C : 6-9-7-11-12-8

V75-5 : 4 Chapuy – Har en skreddersydd oppgave foran seg nå, og fra tet kan vel denne kanskje vise frem en 09-tid på en lynrask bane? Jogget nemlig en 10-tid fra tet i årsdebuten, og virket ikke helt tom på det. Gikk så 11,0 s 800m i kulissene på en dårlig bane nest sist, mens den feilet i en trang situasjon sist. Er en av de raskeste hestene man har i Sverige fra start, her blir det tet, og med flinke Anders Eriksson i «jolla», ja, da ser dette altså helt perfekt ut på forhånd. Vi må bare tro hardt på tet og slutt!



9 Tabasco C.D. – Spurtet meget sterkt i finalen på Åby sist, og på klokken stod det 08,8 s 800m med krefter igjen. Er betydelig billigere ute når det gjelder motstand nå, men skal altså gå bakfra på en oppjaget sprint, og det kan umulig bli veldig enkelt når vi har «nedoverbakke forhold» på Solvalla. Er motbudet, men den må virkelig være god skal den ta ned Chapuy.

Vår rangering : A : 4 B : 9 C : 5-2-3-1-12-6-11-10-7-8

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 1 Vivid Wise AS – I det første forsøket til Elitloppet skiller fire hester seg noe ut. Vår ide debuterte for Goop sist, og så rett og slett ikke noe bra ut. Hadde likevel travet en 10-tid, og ikke vært veldig langt bak 2 Sorbet uten galoppen på oppløpet. Prestasjonsmessig var egentlig det knallsterkt med tanke på hvor dårlig den fungerte. Nå har Goop fått jobbet med den i noen uker til, balansen blir justert, og leverer den som nest sist hvor den lekte med 8 Earl Simon, ja, da har den en stor sjanse i dette forsøket om den bare ikke blir fast. 4 Missle Hill – Har Daniel Reden snakket i store ord om før 2020, og den har også sett helt utrolig bra ut i to strake seiersløp. Har null problemer med å gå en 09-tid, og klaffer det bare på startsiden så har den en fin sjanse. At samme eier har hest innenfor gjør at tetsjansene også øker. Motbudet.



7 Looking Superb – Går veldig under radaren her, men man må ikke glemme at denne hadde lekt hjem finalen av Elitloppet i fjor om den ikke hadde blitt bortkjørt av Åke Svanstedt. Det var rett og slett en nitrist styring med et brutalt utfall. Looking Superb hadde ikke en spesielt bra vinter i Frankrike i år, men virker nå å være på riktig vei. Avsluttet meget sterkt sist, og vi hadde faktisk 07,5 s 800m på klokken… Rapportene fra Stall Hamre går ut på at den skal være enda flere hakk forbedret til denne starten, og det lyser virkelig form av den i jobbene. Løpets klare outsider. 6 Milliondollarrhyme – Ble femmer i fjorårets Elitloppet, og mange har fakta holdt denne som en stor outsider til å vinne årets Elitloppet. Var veldig fin i årsdebuten, mens den var under pari andre gang ut da den ikke fikk gjort fra seg før løpene. Sist var den tilbake på sitt beste igjen, og satt da bom fast med vinnerkrefter. Har stor toppfart i kroppen sin, og får bare kusken til styringen så trenger den ikke å være helt borte.

Vår rangering : A : 1-4 B : 7-6 C : 3-8-2-5

V75-7 : 3 Tae Kwon Deo – Det andre forsøket er VIDÅPENT, og her kan fakta samtlige vinne med klaff underveis. Vårt store drag er såpass bra at den fakta kan vinne fra dødens, og imponerte altså noe kolossalt fra dødens sist. Så ukjørt ut på 09,8, og varsles å være enda et hakk forbedret til denne starten. Settes frekt først! 5 Cokstile – Har sett helt voldsomt bra ut, og imponerte stort fra dødens sist. Da viste vår klokke 09,0 s 800m med krefter igjen. Er veldig startrask, og kanskje ønsker Christoffer Eriksson å prøve seg på startsiden? Er på foto om den leverer som på slutten, og vi dobler opp a-gruppen.



2 Billie De Montefort – Fullførte solid sist, og har gradvis blitt forbedret. Er nok ytterligere et knepp opp til denne starten, den er sikret et bra opplegg fra et nydelig spor, og får stå som en outsider. 8 Propulsion – Har ikke vist veldig mye på en god stund, men skal nå trene bra, og på ren kapasitet er den best. Skal det endelig lykkes for «Proppen»? 4 Attraversiamo – Er det et veldig surr rundt, men nå er det opp til bevis. Tok en noe turbetont seier i årsdebuten, mens den fikk alt sydd opp sist. Er ikke veldig hard i skallen sin, og den trenger normalt litt hjelp på veien skal den vinne i omgivelser som dette. Er derfor kun en liten gardering for oss.



1 Elian Web – Har 0 av 4 på de fire siste sprintløpene, men blir likevel hardt betrodd. Mange tror på tet og slutt. Vi er langt fra like sikker, og tror det kan bli langt til mål om den bare får hardt trykk på seg underveis…

Vår rangering : A : 3-5 B : 2-8-4-1-7-6 C : -