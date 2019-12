Ekstra V75-omgang med en ordentlig tøffing som banker

Örebro byr på en svært spennende V75-omgang søndag! Vi byr på en tøffing som banker, og krydrer dessuten bongene med bortglemte objekter...

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Undertegnede var ikke god nok under V75-omgangen på Klosterskogen lørdag, og er ordentlig revansjesugen før dagens V75-omgang fra Sverige. Omgangen som venter er SVÆRT spennende, og vi har jobbet frem flere objekter som du vil like infoen på. Når det gjelder dagens beste banker så har vi spart den til finalen, og der står 13 Antonio Trot alene. Så LEKKER ut med masse krefter igjen i kulissene sist, og vi er veldig inne på at seieren kommer nå. ALL IN! Ta rygg på følgende snadder:



V75-1 : 8 Ginny Weasley – Har en sjeldent fin oppgave foran seg, og har altså vært matchet i langt tøffere omgivelser enn dette tidligere i år. Formen virker dessuten å være veldig bra, og den leverte en positiv sisterunde i tåkehavet sist. Har ingen problemer med å gå med sko på alle fire, og det er et pluss i et løp som dette, hvor de fleste er best skoløs. Må bare prøves i dette løpet, og den står klart først på vår rank. 5 Waffle Cone – Er på riktig vei i regi Björn Goop. Avsluttet godkjent sist, mens den viste 13,5/1900m etter galopp nest sist. Er lynrask i vei, og den er helaktuell om dette løpet garderes.

V75-2 : 12 Digital Ocean – Er ett av dagens beste objekter, og når vi la ut dette tipset hadde den 2% av innsatsene på seg. Det mener vi er 100% feil. Den er VELDIG pågang i ny regi, og har sett smellfin ut etter et lengre avbrekk. Dukket opp etter pause nest sist, og ble da sittende bom fast som fulltanket. Nå sist spurtet den STRÅLENDE, og gikk helpigg i mål etter sene luker. Inntrykket var rett og slett knallbra! Kommer her ut i et av de dårligste V75-løpene som noen gang er blitt kjørt i Sverige, og her skal man altså være veldig på vakt. MÅ BARE PRØVES! Plasseres foran 11 Timetorock’nroll som har funnet en flott form i sin nye regi.

V75-3 : 14 Princess Corner – Går ned en klasse når det gjelder motstand nå, og den kan absolutt runde en overkommelig gjeng om det bare klaffer litt underveis. Spurtet sterkt innvendig i TØFFE omgivelser på Bjerke sist, og kom til mål med krefter igjen. Roer den seg bare ned i rygger underveis så er den SYLVASS på speed, og den kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand enn hva den har her. SPILLES! 5 Apple Rose – Var ikke tom på 12,5/1640ma etter pause sist, og draskylappene ble aldri nappet ned. Rapportene på den før dette løpet er dessuten veldig fine, og den kan skrelle om den leverer på sitt beste. 9 Frequency AM – Satt i tredje/fjerde utvendig sist, ble hindret mot siste sving, men spurtet knallbra når lukene kom på oppløpet. Står i springsporet på tillegget, og kan nok bli satset offensivt med. Outsideren.

V75-4 : 9 Colonello – Slo seg på et kne sist, og var unnskyldt. Var meget god i nederlagene både nest sist og tredje sist, og formen skal være veldig bra. Trives med sko på alle fire, og mot en særdeles billig gjeng kan fort seieren komme. SPILLES! For de som virkelig vil fiske litt på dypet her, ja, de skal plukke med 12 Puisseguin. Den satt bom fast sist, mens den nest sist spurtet ganske fint mot BETYDELIG bedre hester enn dette. Her er det fakta såpass billig i mot at Puisseguin er alt annet enn sjanseløs om det bare skulle løse seg fra et elendig spor. 1 Cavalier Brodde får naturligvis også plass på bongen.

V75-5 : 1 Mister Donald – Gikk VOLDSOMT etter galopp sist, og dette er en hest med høy kapasitet. Tok teten enkelt nest sist, og den kan åpne bak bilen. Vi liker dog aldri å banke hester som har feilet bak bilen i sitt siste løp, og velger derfor å ikke banke den. Er dog en motivert favoritt, og den vinner dette fra eventuelt tet. 9 Chinetti – Her spiller våre svenske venner i «blinde», og Chinetti var et nest sistevalg når dette tipset ble lagt ut. Hadde da 0,6% av innsatsene på seg. Husk på at vi her snakker om hesten som satt BOM FAST som fulltanket i kriteriet fjerde sist, og den er ordentlig bra! Har fått to løp i kroppen etter pause, og spurtet sterkt etter et passivt opplegg på Jarlsberg sist. Kan detonere en bombe om det blir feil for Mister Donald!

V75-6 : 3 Deede Star – Var ikke til sin fordel sist, og trakk seg da helt tilslutt. Har ellers radet opp med bra innsatser, og her kan det muligens bli gratis tet. Da taper den ikke om den leverer på sitt beste. Har vunnet flere løp med sko, og den balansen er ikke et problem. Motivert. 5 Bo C. – Er trolig den beste hesten i feltet på ren kapasitet, og det skal bli spennende å se den i hendene til Kim Eriksson. Er bedre enn raden, og formen skal det ikke være noe feil på. Motbudet. 2 Lexington Hall – Er noe bedre enn raden, og ENDELIG har den trukket et bra spor. Er god nok på ren kapasitet, og den får stå som en stor outsider fra sjeldent fine betingelser. Disse tre skiller seg MYE ut.

V75-7 : 13 Antonio Trot – Dette er dagens beste banker, og en hest vi tror MYE på. Har vunnet flere løp med sko tidligere, og har ikke noen problemer med den balansen. Støter her på en særdeles overkommelig gjeng, og den har tidligere matchet betydelig tøffere hester enn hva som venter nå. Vi likte den dessuten skarpt sist, og den avsluttet voldsomt etter sene luker i kulissene da. WOW, hvor bra den så ut for dagen. Her er vinterformen på vei, og kjører bare ikke Kihlström for defensivt her, ja, da skal det ikke være snakk om saken. VI GÅR ALL IN!